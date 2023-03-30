18 молодоженов, которые нарушили все свадебные правила и не пожалели
Свадебная мода капризна: то все носят платье-«торт», то юбку-«русалочку». А мы подготовили подборку молодоженов, которые забили и на свежие тренды, и на многовековые традиции, — эти счастливые люди устроили свадьбу мечты.
«Послушала советы и выбрала накидку вместо фаты»
- Выглядит потрясающе! © Madsen13 / Reddit
«Я связала все свои свадебные цветы крючком. Вот мой лавандовый букет!»
Предсвадебная фотосессия в музее — как вам?
«Собираюсь выйти замуж в этом платье»
Помните: вы можете сами решать, какой будет ваша свадьба
«Наряд для моего особенного дня. Боюсь, мама не одобрит»
- Боже! У меня был похожий, я получила кучу комплиментов! Уверена, и вы тоже. © norwinni / Reddit
«Я хотела что-то более романтичное с кружевом или тюлем, но в итоге чувствую себя комфортно в этом»
«Это свадебный венок моей мамы, она выходила в нем замуж в 1983 году. Теперь его надену я»
«Я пошла в магазин, купила там цветы и сама составила букет»
«Мои супермилые и супердешевые платье и обувь — всего-то за £ 300!»
«Хочу похвастаться своим красным свадебным платьем»
«На днях мне подогнали платье всего за $ 150!»
«Сам сделал наши кольца»
«Поженились в самом удивительном месте: Матера, Италия»
«Мама не одобряет мое свадебное платье: видите ли, оно „не классическое“. И будущей свекрови не нравится»
- Ваше платье великолепно! У моего было декольте и открытая спина с ремешками, так мама отпускала глупые комментарии, мол, она придет на венчание в купальнике. © bedazzledcat*** / Reddit
«Тема нашей свадьбы — „Заколдованный книжный магазин“. Сами сделали эти указатели в духе „Властелина колец“»
Надписи: «Добро пожаловать на долгожданную свадьбу», «Вход запрещен, кроме как по делу».
Платье почти готово!
«Вместо того чтобы бросать букет, невеста разделила его на 3 части и вручила каждой незамужней подружке. Вот мой»
А вот что у нас есть еще:
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Фото на превью matchamaker88 / Reddit
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