18 молодоженов, которые нарушили все свадебные правила и не пожалели

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Свадебная мода капризна: то все носят платье-«торт», то юбку-«русалочку». А мы подготовили подборку молодоженов, которые забили и на свежие тренды, и на многовековые традиции, — эти счастливые люди устроили свадьбу мечты.

«Послушала советы и выбрала накидку вместо фаты»

«Я связала все свои свадебные цветы крючком. Вот мой лавандовый букет!»

Предсвадебная фотосессия в музее — как вам?

«Собираюсь выйти замуж в этом платье»

Помните: вы можете сами решать, какой будет ваша свадьба

«Наряд для моего особенного дня. Боюсь, мама не одобрит»

Боже! У меня был похожий, я получила кучу комплиментов! Уверена, и вы тоже. © norwinni / Reddit

«Я хотела что-то более романтичное с кружевом или тюлем, но в итоге чувствую себя комфортно в этом»

«Это свадебный венок моей мамы, она выходила в нем замуж в 1983 году. Теперь его надену я»

«Я пошла в магазин, купила там цветы и сама составила букет»

«Мои супермилые и супердешевые платье и обувь — всего-то за £ 300!»

«Хочу похвастаться своим красным свадебным платьем»

«На днях мне подогнали платье всего за $ 150!»

«Сам сделал наши кольца»

«Поженились в самом удивительном месте: Матера, Италия»

«Мама не одобряет мое свадебное платье: видите ли, оно „не классическое“. И будущей свекрови не нравится»

Ваше платье великолепно! У моего было декольте и открытая спина с ремешками, так мама отпускала глупые комментарии, мол, она придет на венчание в купальнике. © bedazzledcat*** / Reddit

«Тема нашей свадьбы — „Заколдованный книжный магазин“. Сами сделали эти указатели в духе „Властелина колец“»

Надписи: «Добро пожаловать на долгожданную свадьбу», «Вход запрещен, кроме как по делу».

Платье почти готово!