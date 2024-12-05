10 фактов о конкурсах красоты, которые не слишком сочетаются с гламурной картинкой из телевизора

С момента своего появления конкурсы красоты превратились из местечковых развлекательных мероприятий в многомиллионные шоу, которые до сих пор смотрят по всему миру. Однако красивая картинка на экране не всегда соответствует тому, что происходит за кулисами, и в последнее время эти состязания вызывают множество критических замечаний. Мы решили выяснить, как эти конкурсы обрели популярность и что приходилось делать участницам в разные годы, чтобы стать королевой красоты.

Популярность конкурсам красоты принесли купальники

Всевозможные конкурсы красоты проводились и до 1921 года, но настоящая популярность пришла к ним только после того, как власти Атлантик-Сити решили заманить туристов в город на бархатный сезон. Специально для этого организаторы устроили на курорте фестиваль, частью которого стал небольшой городской конкурс красоты. Однако на этот раз девушки щеголяли перед судьями не в платьях, а в купальниках. Более того, всех гостей фестиваля также призывали нарядиться в такие же костюмы.

Всего несколькими годами ранее в продаже появились новые купальные костюмы — более облегающие и удобные, чем предыдущие модели. Женщины искренне наслаждались неожиданно обретенной свободой и появлялись на пляжах в шокирующе коротких купальниках. Однако новая мода пришлась по душе не всем. Так, судьи конкурса назначили первой королевой красоты 16-летнюю Маргарет Горман, которая выбрала весьма скромный купальник с пышной юбкой. Зато девушка отдала дань другому стильному тренду. В те времена женщины надевали под купальник чулки, но настоящие модницы скатывали их вниз, открывая коленки. Возможно, именно это и помогло Маргарет одержать победу. Через несколько лет барышни отказались от чулок на пляже, а вот дефиле в купальниках стали обязательной частью конкурсов красоты на многие десятилетия.

Первые королевы красоты старались держаться от косметики подальше

В 20-х годах прошлого века судьи на конкурсах красоты с неодобрением относились к девушкам, которые перебарщивали с макияжем. Считалось, что конкурсантки должны демонстрировать естественную, ничем не приукрашенную красоту. Хотя именно в это время началось массовое производство косметики, барышни старались либо вовсе ею не пользоваться на подиуме, либо наносить ее так, чтобы судьи ничего не заметили.

Все изменилось в следующем десятилетии. Продажи помады и других косметических средств резко выросли, и девушки, как на конкурсах красоты, так и в повседневной жизни, блистали ярким макияжем. Основные тренды задавали звезды кино. В моду вернулись тонкие брови-ниточки. Чтобы добиться идеальной формы, некоторые женщины подчистую сбривали свои брови, рисовали новые и смазывали их вазелином для завораживающего блеска. Барышни стремились придать лицу форму сердечка, для чего наносили румяна даже на мочки ушей. Лучше всего для этого подходили косметические средства с кремовой текстурой.

Методы оценки конкурсанток с годами менялись

На конкурсе красоты в Атлантик-Сити в 1921 году победительницу выбирали не только судьи, но и зрители. Публика поддерживала громкими аплодисментами приглянувшуюся девушку. Более строгие критерии, по которым оценивали участниц, появились позже. Некоторые организаторы подходили к этому вопросу чересчур буквально. Так в 1935 году на одном из конкурсов установили деревянные панели с вырезанными силуэтами идеальной женской фигуры. Чтобы получить высокие баллы, участницам нужно было втиснуться в эти рамки. Кроме того организаторы придумывали соревнования, на которых оценивалась только определенная часть тела, например, ноги. На таких мероприятиях остальное тело и лицо девушек закрывали, чтобы не отвлекать судей.

Если в конце 30-х годов на итальянских конкурсах красоты судьи обращали внимание прежде всего на лицо и улыбку, то спустя десятилетие тщательной оценке подвергалось уже все тело. Специальная команда взвешивала девушек, измеряла объемы груди, талии, бедер и лодыжек, а также оценивала состояние зубов. С годами такой прямолинейный подход к критериям красоты стал подвергаться критике. Исследователи отмечают, что подобные конкурсы при всех своих недостатках помогают изучать общество и отслеживать тенденции его развития.

Конкурсантки всегда отчаянно сражались за корону

Борьба за корону была непростой с самого начала. Так на первом немецком конкурсе красоты, который проходил в 1909, девушки заподозрили, что одна из участниц, Гертруда Допиральски, слишком дружна с организаторами. Победительница должна была завоевать ни много ни мало титул «Мисс Вселенная». Чтобы устранить конкурентку, барышни испортили Гертруде косметику. Правда, их усилия ни к чему не привели — Допиральски все равно выиграла. Скандалы и интриги случаются и в наши дни. Некоторых победительниц уличают в тайных грехах и лишают наград, а другие умудряются сорвать корону с соперницы прямо во время награждения.

Сейчас участие в конкурсе может влететь в копеечку

На некоторых конкурсах красоты девушки вынуждены оплачивать не только участие в соревновании, но и покупку нарядов и купальников. Если прибавить к этому стоимость необходимой косметики, сумма получается немаленькая. Каждое платье может стоить несколько тысяч долларов, причем обойтись одним нарядом на конкурсе не получится. При этом внушительный денежный приз достается только победительнице.

Девушки идут на различные хитрости, чтобы выглядеть идеально

Поскольку с годами конкурсы красоты превратились в популярные шоу, которые приносят финалисткам славу и деньги, многие участницы идут на различные хитрости, чтобы заработать дополнительные очки. Настоящая палочка-выручалочка — это скотч. С его помощью можно придать желаемую форму бюсту или уменьшить объем талии и бедер на пару сантиметров.

Еще одна незаменимая вещь на конкурсах — специальный клей. Его наносят на бедра и ягодицы перед тем, как надеть купальник. Ткань надежно прилипает к телу, и во время выступления белье не задирается. Главное — следить за тем, чтобы средство не попало на купальник, иначе потом к нему приклеится вечернее платье. В качестве альтернативы клею можно использовать лак для волос.

Некоторые участницы пользуются кремом после бритья в качестве основы для макияжа. В креме содержится глицерин, и косметика лучше ложится на кожу.

Многие номера заранее срежисированны

На конкурсах красоты девушки не только дефилируют по сцене, но и демонстрируют свои таланты, а также отвечают на судейские вопросы. Однако некоторые участницы утверждают, что интервью срежиссированы от первой до последней секунды. Организаторы прописывают и вопросы, и ответы, а участницы просто должны выучить все свои реплики. Импровизация и мельчайшие отклонения от сценария не приветствуются.

Девушкам приходится проводить несколько часов на каблуках

Участницы должны двигаться на каблуках легко и естественно, поэтому некоторые девушки сначала учатся ходить на 15-сантиметровых шпильках. После такого испытания каблуки высотой в 10 сантиметров кажутся сущей ерундой. Чтобы стопы к вечернему выступлению не отвалились, конкурсантки носят на репетициях туфли с носками.

Гримерки не всегда оборудованы зеркалами

На некоторых конкурсах красоты ближе к финалу участниц переводят в гримерки, в которых нет зеркал. Поэтому девушкам приходится подправлять макияж, пользуясь ручным зеркальцем и подсветкой мобильного телефона. Если же зеркальца под рукой нет, это может стать настоящим испытанием для конкурсанток. Конечно, стилисты подправляют макияж, но освежать помаду девушки должны вслепую.

Конкурсанткам приходится сталкиваться с несправедливой критикой

Порой организаторы могут позволить себе за кулисами нелестные высказывания в адрес конкурсанток. Они зачастую критикуют их внешний вид и поведение, не стесняясь в выражениях. В результате девушки переживают сильный стресс, что сказывается на их здоровье. Другие организаторы приглашают для участниц известных консультантов, которые не столько поддерживают девушек, сколько обсуждают их фотографии в соцсетях, причем преимущественно в уничижительной форме. Эти неприятные моменты чаще всего замалчиваются и только изредка становятся достоянием общественности.