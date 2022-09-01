18 мужчин, которые попрощались со своими локонами. И теперь от них глаз не оторвать
«Волосы не зубы — отрастут», — так мы успокаиваем себя, усаживаясь в кресло парикмахера. И хотя расстаться с локонами бывает непросто, в большинстве случаев оно того стоит. А разглядывание преображений, которыми пользователи делятся в сети, — это отдельный вид приятного времяпрепровождения.
Мы в ADME посмотрели фотографии парней, которые решились на смену прически, и рады за них, потому что новая им ну очень идет.
«Отращивал волосы с начала 2018 года. А на прошлой неделе взял и подстригся»
«Я говорил, что отрежу волосы, если поступлю в медицинскую школу. Сказано — сделано!»
«Спустя почти 6 лет пришло время серьезной стрижки. Чувствую себя великолепно!»
До и после
«Чувак, с новой стрижкой ты стал выглядеть счастливее»
«Решался 6 лет, и вот. Как вам?»
«Решил пойти на риск»
«Избавился от длинных редеющих волос. Как вам моя новая стрижка?»
«Получилось даже лучше, чем я ожидал»
«Мне нравится! Интересная особенность „чистого“ образа заключается в том, что теперь очки, украшения и прочие детали будут выглядеть ярче»
«Прислушался к советам в сети и подстригся»
«Выглядит горячо! Стало лучше: стрижка выгодно подчеркивает форму вашего лица»
Новая прическа
«Святые угодники! У тебя волосы как у греческого бога!»
«Подстригся и не знаю, стоит ли доработать прическу»
«Теперь я выгляжу на 5 лет моложе»
«Рад, что прислушался к советам, которые мне дали в сети, и подстригся»
«Решил избавиться от длинных волос»
Как вы относитесь к стрижкам? Отдаете предпочтение длинным или коротким волосам?
Фото на превью yerm1 / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 мужчин, которые попрощались со своими локонами. И теперь от них глаз не оторвать
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