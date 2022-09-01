18 мужчин, которые попрощались со своими локонами. И теперь от них глаз не оторвать

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«Волосы не зубы — отрастут», — так мы успокаиваем себя, усаживаясь в кресло парикмахера. И хотя расстаться с локонами бывает непросто, в большинстве случаев оно того стоит. А разглядывание преображений, которыми пользователи делятся в сети, — это отдельный вид приятного времяпрепровождения.

Мы в ADME посмотрели фотографии парней, которые решились на смену прически, и рады за них, потому что новая им ну очень идет.

«Отращивал волосы с начала 2018 года. А на прошлой неделе взял и подстригся»

«Я говорил, что отрежу волосы, если поступлю в медицинскую школу. Сказано — сделано!»

«Спустя почти 6 лет пришло время серьезной стрижки. Чувствую себя великолепно!»

До и после

«Чувак, с новой стрижкой ты стал выглядеть счастливее»

«Решался 6 лет, и вот. Как вам?»

«Решил пойти на риск»

«Избавился от длинных редеющих волос. Как вам моя новая стрижка?»

«Получилось даже лучше, чем я ожидал»

«Мне нравится! Интересная особенность „чистого“ образа заключается в том, что теперь очки, украшения и прочие детали будут выглядеть ярче»



«Прислушался к советам в сети и подстригся»

«Выглядит горячо! Стало лучше: стрижка выгодно подчеркивает форму вашего лица»

Новая прическа

«Святые угодники! У тебя волосы как у греческого бога!»

«Подстригся и не знаю, стоит ли доработать прическу»

«Теперь я выгляжу на 5 лет моложе»

«Рад, что прислушался к советам, которые мне дали в сети, и подстригся»

«Решил избавиться от длинных волос»