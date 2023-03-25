18 твитов от тех, кто пренебрег карьерой комика, но ирония все равно рвется наружу

Мы потому и смеемся над остроумными твитами, что их суть нам близка, просто нам в голову не пришла такая точная формулировка. Про что бы ни шутили ироничные пользователи сети, будь это кредиты, опоздания или поедание пиццы в полночь, неизменно получается и остроумно и в точку. Наслаждайтесь.