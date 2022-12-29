19 человек, которые не прячут свои неуклюжие детские фото, а угорают над ними со всем интернетом

От модных ошибок не застрахован никто, а что уж и говорить о детях и подростках, которые еще только начинают искать свой стиль. Поэтому и немудрено, что в альбомах почти у каждого из нас есть парочка фотографий из прошлого, на которые без смеха и смотреть невозможно. А пока одни прячут их даже от родных, другие совсем не прочь показать эти шедевры всему миру.

«Это был один из моих любимых эмо-образов. А вот так я выгляжу сейчас. Хорошо, что брови отросли»

«Вот такой фотомонтаж я сделала в 2012 году, чтобы „доказать“, что встретила Эда Ширана»

«Я в 1998 году и моя жена в 2000 году»

«В то время я все не могла решить, на кого я хочу быть похожей — на Хелену Бонем Картер или на Роберта Смита. Я решила подражать обоим»

«Угадайте, какая у меня в то время была любимая группа»

«Моя мама специально сделала эту футболку на мой 10-й день рождения. Стоит ли говорить, что я не вышла замуж за Бибера»

«Будущая миссис Бибер».

«Моему дяде было неловко от того, как я пил газировку при людях»

«Мои родители всегда были и остаются моими лучшими друзьями. Папа даже помог мне создать этот образ»

«2007 год. Я научился пользоваться фотошопом и думал, что выгляжу очень круто»

«Моя фотка из 6-го класса. Ни о чем не жалею»

«Году эдак в 2017 я считала этот свой образ ну очень крутым»

«Это я только что из салона с химической завивкой, о которой я умоляла маму»

«Зумеры, берите на заметку — это мода 1998 года»

«Я очень хочу, чтобы моя мама сняла наконец со стены это фото»

«Я тогда думала, что была королевой моды»

«Если ты помахал мне рукой в школе, а я не помахал в ответ, извини, я просто ничего не видел»

«Это я в 5-м классе. Поверить не могу, что мама выпустила меня из дома в таком виде»

«Шел 2007 год. Я смотрела „Топ-модель по-американски“ и решила сделать фотосессию в стиле высокой моды. До сих пор жду звонка от Тайры»

«Во 2-м классе мама сделала мне очень пышную завивку, и я выглядела как дама средних лет»