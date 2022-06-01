19 человек, которые обнаружили в доме такой сюрприз, что им можно только позавидовать

Порой кажется, будто клады и сюрпризы могут поджидать нас только в путешествиях по неведомым землям. На самом же деле даже в домах, где мы живем, вполне реально отыскать нечто уникальное. А иногда на чердаках, в кладовках и подвалах встречаются настоящие сокровища.

Мы в ADME обожаем рассматривать нестандартные находки, ведь каждая из них дает нам надежду когда-нибудь и самим обнаружить что-то нетривиальное.

«Мой друг унаследовал дом. Ему сказали, что в подвале есть секретная „дамская комната“. Вот что он там нашел»

«Я отыскал этот старинный чайный сервиз у себя дома. Мои дедушка и бабушка были довольно богаты, и это настоящее серебро»

«Заехал я к товарищу, который внезапно обнаружил у себя в коммуналке кладовку. Вот какие девайсы он оттуда извлек»

«Театральный бинокль, 2 фотоаппарата, бур для рыбалки, 2 чайника и многое другое».

«Нашел эту раковину в подвале моего дома 1860-х годов постройки. Интересно, сколько ей лет»

«Я нашел этот старый торшер в подвале нашего дома и восстановил его»

«Обнаружил эти фото в стене нашего дома 1928 года постройки»

«Нашел в подвале дома газовый камин 1930-х годов. Теперь думаю, как его топить»

«Мы в восторге от стены, которую обнаружили в нашем норвежском фермерском доме 1892 года постройки!»

«Сегодня ​ во время ремонта нашел сокровища в стене своего дома, который был построен в 1856 году»

«Мы живем в доме 1925 года постройки. 10 лет назад мы восстановили оригинальные деревянные полы по всему дому»

«Недавно решили разобрать кухонную плитку и обнаружили под ней очень приятный сюрприз — деревянный пол в хорошем состоянии».

«Нашла 15-каратную антикварную цепочку в щели между половицами. Она весит 13 г, ее длина — 46 см»

«Обнаружили в столовой за дверным звонком старые обои»

«Мы нашли отпечатки кошачьих лап в бетоне, который был залит при строительстве нашего дома 116 лет назад»

«Эта стопка писем из 1924 года была обнаружена на потолке моей столовой, когда электрик переделывал проводку»

«Нашли оригинальную шестигранную плитку для ванной, спрятанную под нынешним полом!»

«В 1997 году мои родители купили дом в деревушке и нашли на чердаке сарая металлическую флягу. Она была закупорена деревянной пробкой. Трогать не стали»

«На этот Новый год собрались все вместе у мамы и решили навести порядок. Добрались и до фляги. Братишка решил сдать металлолом. Флягу открыли и обнаружили посылку из прошлого. Там были макароны, кофе и чай».

«Обнаружил этот кусок обоев из 1904 года внутри стены, когда ставил розетку»

«Решил впервые в этом сезоне приготовить еду на гриле. Открыл его и обнаружил внутри тайник»

«Эти запасы сделала белка».

«Нашел это в подвале своего дома несколько лет назад. Внутри есть сертификат. Если верить ему, тут 44 г чистого золота»