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19 твитов тех, у кого объект для ироничных шуточек всегда под рукой — это они сами

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Умение иронизировать над собой и не относиться к своей персоне со звериной серьезностью не только облегчает собственную жизнь, но и притягивает окружающих — людей с юмором любят все. И о чем бы ни шла речь — неидеальной фигуре, обуви не по размеру или об отношениях в браке, у некоторых это прежде всего повод превратить все в шутку.

Мы в ADME стараемся не относиться к себе слишком серьезно, и пользователи из нашей свежей подборки — настоящие образцы для подражания в умении поехидничать над собственным несовершенством.

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А вы подшучиваете над собой?

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AdMe/Народное творчество/19 твитов тех, у кого объект для ироничных шуточек всегда под рукой — это они сами
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