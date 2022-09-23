19 твитов тех, у кого объект для ироничных шуточек всегда под рукой — это они сами

Умение иронизировать над собой и не относиться к своей персоне со звериной серьезностью не только облегчает собственную жизнь, но и притягивает окружающих — людей с юмором любят все. И о чем бы ни шла речь — неидеальной фигуре, обуви не по размеру или об отношениях в браке, у некоторых это прежде всего повод превратить все в шутку.