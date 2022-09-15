20+ человек, в чьих руках засияло даже то, что годами было покрыто слоем грязи

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Наведение порядка — не очень приятное времяпрепровождение, зато результат этого труда обычно приносит радость. Еще бы, ведь некоторые вещи после тщательной обработки чистящими средствами становятся как новенькие или вообще открываются с другой стороны.

Мы в ADME обожаем наблюдать за тем, как невзрачные пыльные предметы и помещения преображаются на глазах.

«Мне достались в наследство 8 серебряных бокалов. Эту семейную реликвию не чистили несколько десятилетий. Я полировала их несколько часов — и вот результат»

«Наводила дома порядок. Нашла в вентиляционном отверстии кольцо. Почистила его и увидела клеймо: оказалось, это 14-каратное золото»

«Отнесла кольцо ювелиру. Он подтвердил, что это действительно золото, а камень — настоящий бриллиант».

«Бесплатно убралась в доме женщины, страдающей депрессией. Это заняло 4 часа. Моя спина болела так, как будто ее переехал грузовик»

Даже старая плита может засиять, как новая

«Почистила душ в доме родственника с ограниченными возможностями. Неидеально, но у меня было не так уж много времени»

«Обновил грязную сломанную машинку. Я разобрал ее, почистил, а затем покрасил все детали. Основная трата — $ 50 на аккумулятор»

Мойка высокого давления творит с деревянной мебелью чудеса

«На прошлой неделе я вдохновился постами в интернете о чистке вещей и отмыл раковину в ванной»

Украшения после чистки выглядят совсем иначе

Старый курятник, 2 человека, 2 лопаты. До и после уборки

Плита очистилась неидеально, но стала выглядеть явно лучше

Раньше на эти ступеньки даже наступать было страшно

«Купил на барахолке ржавую форму для запекания, чистил ее больше суток и вдруг заметил клеймо. Обалдеть: это же довольно редкая „Форма № 7“ под названием „гамбургер“»

Круто! Насколько я знаю, такую форму выпускали в 1865–1900 годах, и ее очень трудно найти. Она стоит $ 350–400, а то и больше. © sundstrom193 / Reddit

«Навожу порядок на кухне родителей после семейного застолья»

«Купила это старое грязное кольцо за $ 38,5 и решила его почистить. Я даже не знала, что камень на самом деле голубой»

«Сняли квартиру, а плита там грязнущая. Обратились за помощью к профессионалам, они чуть почистили и сказали, что сделали все, что смогли. Отмыла сама»

«Помыла кисти для макияжа. Получилось неидеально, но они стали намного чище»

Ощущение, будто духовку годами не мыли, а потом наконец-то вознаградили за нелегкий труд

Старинный серебряный кубок до и после полировки

«Навел порядок в гараже»

Гриль стал как новенький всего за 2 часа

«Во время генеральной уборки на даче нашла старую чугунную сковородку, покрытую паутиной и пылью веков. Сунула ее в костер»

«В огне сковорода весело горела ярким пламенем, точнее, это горел нагар, состоящий из закоксовавшегося жира. Потом остудила сковороду в ведре с водой, вытерла, намазала растительным маслом и снова поставила на огонь, но уже аккуратно, чтобы масло не сгорело, а только продымилось, образовав защитную пленку».