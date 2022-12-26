20+ человек, которые готовы изобрести что угодно, лишь бы деньги не транжирить

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Зачем тратить деньги на покупку новых вещей, если можно починить старые, а то и вообще приспособить для своих нужд все, что под руку попадется? Например, сварганить почтовый ящик из старой микроволновки, зашить штаны пластиковыми жгутами или использовать светодиодную лампу как подпорку для цветов. Мы обратились к фотографиям пользователей, которые с гордостью демонстрируют свои изобретения всему интернету.

«Наждачная бумага на губке примотана к палке. Угадаете, для чего я использую эту штуку?»

Скажи, пожалуйста, чтобы я мог спать сегодня ночью. Может, это для того, чтобы сгладить шероховатость поверхности перед покраской? © NoMoreStorage / Reddit

Ты абсолютно прав. Я перекрашиваю комнату, и мне нужно отшлифовать потолок. © doyouhavetono / Reddit



Откидной экран своими руками

Почтовый ящик из микроволновки

«Крепления для аккумулятора частенько ломаются»

Когда нашел, чем заменить коврик в машине

«Починил забор»

«Мне было лень покупать кольца к шторке для душа»

«Моя подруга придумала подпорку для растения»

Ничего подозрительного? Присмотритесь внимательнее

«Вот как я починил свои сломанные наушники»

«Видел вот такую прелесть несколько лет назад, даже по цвету фонарь подобрали»

«Телефон моего брата с чехлом из оберток от жвачки»

«Подумываю еще обернуть это в целлофан, чтобы, так сказать, дополнить образ»

Cамодельные галоши

«Моя версия зашивания штанов»

Мой друг носил штаны, которые были полностью заклеены скотчем. © INFJ-Jesus-Batman / Reddit



Cамая быстрая мельница для перца

Прицепное устройство

Зачем тратиться на новый диван, когда можно обтянуть старый?

Идеально подойдет для будуара в индустриальном стиле

Устройство для занятий со штангой

«Кошачий домик немного не дотягивался до потолка — я это исправил»

«Никогда не перестаю удивляться изобретениям отца»