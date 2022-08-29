20 мужей, которые по просьбе жен сотворили такое, что все подруги обзавидуются

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Нередко хочется, чтобы нас понимали с полуслова. Например, скажешь мужу о своем желании, а он раз и исполнит его. Хотя звучит это как сказка, на деле вполне может быть реальностью.

Мы в ADME полюбовались творениями мужчин с золотыми руками, которые сделали нечто стоящее по просьбе любимой женщины. И в некоторых случаях реальность превзошла ожидания.

«Я невнятно сказала мужу: „Нам нужна какая-нибудь штуковина, чтобы хранить все наши ножи и барахло для гриля“. А он взял и смастерил это чудо»

«Я не могла найти подходящий диван для патио, поэтому муж смастерил его для меня»

«Муж сделал из обрезков дерева полочку для моих лаков»

«Жена хотела, чтобы у нас был чехол для фритюрницы, и предложила мне самому выбрать ткань. Сшил»

«У жены есть швейная мастерская, в которой я соорудил новый шкаф»

«Моя жена хотела такие табуреты за кругленькую сумму. Я взял и сделал их для любимой за три копейки»

«Жена хотела, чтобы в ванной была деревянная столешница. Наконец-то пригодилась старая доска, которую я купил на распродаже»

«Муж построил эти полки для консервов, которые я сделала в этом году»

«Жена захотела иметь маленькую тумбочку. 3 часа и пару ругательств спустя»

«Еще когда жена была невестой, она попросила подарить ей беседку на свадьбу. Вот я и построил»

«Моя жена хотела спать рядом с нашей новорожденной девочкой, поэтому я сделал такую кроватку»

«Нашему мопсу нужна была новая лестница, чтобы подниматься на кровать, а жена хотела тумбочку»

«Жена мечтала о большой полке над камином. Я не хотел тратить $ 200, поэтому сделал ее сам за 40»

«Жена задумала делать и продавать кисти для макияжа, поэтому я на токарном станке выстрогал такую деревянную ручку и смастерил металлический наконечник»

«Жена решила разводить кур, поэтому я переделал старый курятник дедушки»

«В магазине моей жены было неподходящее освещение. Поэтому я нашел упавшую ветку рядом с нашим домом и смастерил такую вот штуку»

«У жены возникла идея сделать дома кофе-бар, и я соорудил его. Он идеально вписался в наше пространство»

«Жена попросила меня покрасить детскую. Думаю, получилось очаровательно»

«Моей жене нужен был фон для видеосозвонов. Так что я сделал это»

«Моя жена увидела кровать и захотела такую же. Я ляпнул: „Могу сделать ее для тебя“. Она ответила: „Дерзай“. Через 3 месяца все было готово»