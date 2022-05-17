20 впечатляющих раз, когда природа показала, на что она способна
Природа обладает какой-то неимоверной силой, позволяющей, например, деревьям расти даже на голой скале, а кустарникам — в бескрайней засушливой пустыне. Но это лишь несколько примеров того, как окружающий мир проявляет своенравность. Ведь растения могут зародиться и в других, казалось бы, неподходящих местах.
Благодаря пользователям сети мы в ADME теперь знаем, что грибы вполне способны вырасти на стене в ванной, а арбуз — в узкой расщелине в заборе.
В стене заброшенного жилого комплекса выросло дерево
На пляже Тринидада нашли растущий арбуз
«Прямо на нашем заборе растет маленький грибочек»
Этот бульдозер теперь принадлежит плющу
Дерево проросло через водосточную трубу
А это выросло внутри стойки знака «Стоп»
Пчелы могли опылить любой цветок арбуза, но они выбрали именно тот, который цвел в трещине в заборе
Природа проглотила велосипед. Фото сделано в Шанхае
Это дерево росло рядом с могильным камнем и постепенно поглотило крест
«У меня дома растения вообще не приживаются, а тут неделю назад просто сложил кирпичи»
Заброшенная дорога в Ирландии
Как дерево поглотило этот знак за 5 лет
Забор из сетки нисколько не помешал дереву
Этот апельсин протиснулся сквозь забор
Как яблоко выросло между ветками
Дерево проросло через маленькую щель в сложенных стульях
Как интересно сосна обвилась вокруг пальмы
Дерево поглотило этот велосипед
«У нас в ванной на стене вырос гриб»
«Такой странный лимон вырос на нашем лимонном дереве»
А вы становились свидетелями подобного проявления характера природы?
Фото на превью amdale3 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 впечатляющих раз, когда природа показала, на что она способна
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