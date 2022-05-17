20 впечатляющих раз, когда природа показала, на что она способна

Природа обладает какой-то неимоверной силой, позволяющей, например, деревьям расти даже на голой скале, а кустарникам — в бескрайней засушливой пустыне. Но это лишь несколько примеров того, как окружающий мир проявляет своенравность. Ведь растения могут зародиться и в других, казалось бы, неподходящих местах.

Благодаря пользователям сети мы в ADME теперь знаем, что грибы вполне способны вырасти на стене в ванной, а арбуз — в узкой расщелине в заборе.

В стене заброшенного жилого комплекса выросло дерево

На пляже Тринидада нашли растущий арбуз

«Прямо на нашем заборе растет маленький грибочек»

Этот бульдозер теперь принадлежит плющу

Дерево проросло через водосточную трубу

А это выросло внутри стойки знака «Стоп»

Пчелы могли опылить любой цветок арбуза, но они выбрали именно тот, который цвел в трещине в заборе

Природа проглотила велосипед. Фото сделано в Шанхае

Это дерево росло рядом с могильным камнем и постепенно поглотило крест

«У меня дома растения вообще не приживаются, а тут неделю назад просто сложил кирпичи»

Заброшенная дорога в Ирландии

Как дерево поглотило этот знак за 5 лет

Забор из сетки нисколько не помешал дереву

Этот апельсин протиснулся сквозь забор

Как яблоко выросло между ветками

Дерево проросло через маленькую щель в сложенных стульях

Как интересно сосна обвилась вокруг пальмы

Дерево поглотило этот велосипед

«У нас в ванной на стене вырос гриб»

«Такой странный лимон вырос на нашем лимонном дереве»