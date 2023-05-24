20 неожиданных совпадений, после которых остается только поднять челюсть с пола

Бывают ситуации в жизни, которые настолько необычны, что в них верится с трудом. Не каждый день встретишь незнакомцев, точь-в-точь похожих друг на друга, «создательницу» радуги или физрука-предсказателя. В такие моменты начинаешь задумываться, будто все не случайно, и мир пытается подать нам какие-то знаки. Может быть, это и правда так.

«Мои родители (слева) были в круизе и встретили там пару незнакомцев»

«Несколько лет назад мама нарисовала трех сов в саду на баке с водой. И вот в прошлые выходные они прилетели»

«Пару недель назад покрасила ногти. Заселилась в в отель, и вот какой там ковер»

Иногда потерянная вещь возвращается самым необычным способом

У моей подруги в юности был приятель. Их связывали очень теплые отношения. Когда они виделись в последний раз, он сунул ей в руки книгу с особенной надписью для нее. Вскоре этого парня не стало, а потом моя подруга забыла эту такую важную для нее книгу в автобусе. Спустя годы моя приятельница была в комиссионке и увидела стопку книг на столе. Она взяла верхний экземпляр — и это оказалась та самая книга, подписанная ее давно ушедшим в мир иной другом. © saltporksuit / Reddit

Когда произошел сбой в матрице и две параллельные вселенные пересеклись

«Мои легинсы оказались подозрительно похожи на обивку кресла в жилье, которое мы сняли на каникулах»

«Заранее купили еду перед поездкой в горы. Уже на месте достал упаковку с едой и передал своей девушке. Она так и застыла с этой упаковкой. Приглядевшись повнимательнее, я не поверил своим глазам. Из нашего лагеря открывался точно такой же вид»

Даже природа не устоит перед просьбой ребенка

Однажды в ресторан, где я подрабатывала официанткой, зашла семья с детьми. Они спокойно поели, пока за окном бушевала гроза. После грозы на небе появилась радуга необычайной красоты, а я их обожаю. Я подошла к семье и предложила показать ее детям. Дети были в восторге, ведь они еще ни разу не видели настоящую радугу. Год спустя эта же семья пришла снова в наш ресторан. Мальчик подбежал ко мне со словами: «Ты можешь сделать радугу еще раз?» На улице было солнечно, я попыталась ему объяснить, что это не зависит от меня. И тут неожиданно небо потемнело, пошел проливной дождь и через 5 минут закончился. А на небе засияла радуга. © Susan Lyon / Quora

«Узор на моей рубашке почти совпадает с узором на гладильной доске»

«Мы с сестрой живем на расстоянии 7 200 км друг от друга и сегодня случайно одинаково нарядились на костюмированные вечеринки»

«Мои спортивные штаны идеально сочетаются с покрывалом на кровати»

Мир действительно тесен

Приехал работать по контракту из Новосибирска в Сиэтл. Никого не знаю, культура чужая, все чужое. Однажды в местном магазине ко мне подходит девушка и спрашивает: «Вы — такой-то?», называя мои имя и фамилию. Я поднимаю челюсть с пола, а она продолжает: «Я — такая-то, мы с вами в детский сад вместе ходили». А в детский сад мы ходили лет за 20 до этого случая, в деревне на самом отшибе Дальнего Востока. © bothell / Pikabu

«Цвет моего лака для ногтей оказался точно таким же, как цвет салона этого автобуса»

«Муж подарил кота. Он отлично вписался в интерьер»

«Надо же: мои новые кроссовки повторяют рисунок ковра на моем рабочем месте»

Когда бывшая теща невольно помогла

У меня за 4 месяца сменилась уже 3-я секретарша. Скажу честно, проблема во мне: я просто не запоминаю имен. А они обижаются и увольняются. И на стикерах писал, и ассоциации использовал — не помогало. Пока не пришла женщина — точь-в-точь моя бывшая теща и даже с таким же именем! Надо сказать, что бывшую тещу я не переваривал. Теперь просто не обращаюсь к секретарю по имени. А в тех редких случаях, когда надо, то точно говорю правильно. Даже не знаю, радоваться или плакать от такого совпадения. Они даже нос морщат одинаково. © Палата № 6 / VK

«Мои колготки совпали расцветкой с полом на работе»

«Случайный стакан из-под кофе и мои носки»

«Мое буррито идеально подходит к столу»

Физрук дело говорил

Я со своей будущей женой за одной партой в школе сидел с 9-го класса. Все учителя знали, что мы в отношениях. И физрук все время над нами подшучивал, называл ее моей фамилией, а потом такой типа: «Ой! Еще же пока не та фамилия у тебя». И вот спустя 3 года после выпуска из школы мы поженились, потом решили отметить первую годовщину свадьбы в Турции. И что вы думаете? Там этот физрук отдыхает со своей семьей. Вы бы видели наши лица и его лицо! © sentikov123 / Pikabu