20+ провалов, о которых пользователи не постеснялись рассказать, несмотря на горящие от стыда уши

Все мы порой совершаем глупые и необдуманные поступки. Некоторые из них имеют довольно серьезные последствия, а какие-то становятся притчей во языцех и любимой шуткой на семейных застольях.

Мы в ADME со стульев попадали, смеясь над историями пользователей, которые немного сглупили. Или, напротив, стали свидетелями поступков, после которых хочется сделать жест «рука-лицо».

Рассказывал коллеге, что у моей подруги ребенок родился в високосный год, так что день рождения отмечает раз в 4 года, а значит, ему все еще только 3 годика. И она на полном серьезе спросила, как сильно он за это время вырос. © scumbobshidpants / Reddit

На днях не мог заснуть, поэтому решил посидеть в телефоне, чтобы глаза устали. Ничего не придумал лучше, чем просматривать страшные картинки. © Bulky_Parsley2840 / Reddit

Будучи подростком, ушел ночью гулять, возвращаюсь под утро. Чтобы не разбудить никого, аккуратно открываю первую дверь, другие ключи держу в руке, чтобы не звякали. Потом так же аккуратно эти ключи вытаскиваю, убираю в карман, поднимаю руку и звоню в дверной звонок. © HRHill / Reddit

В школе влюбился в одну девочку. Она сидела за партой передо мной, и я вечно пялился ей в затылок. Как-то раз она вдруг оборачивается и смотрит в упор. Вместо того чтобы, как все нормальные люди, отвести взгляд, я запаниковал и просто-напросто пялился на нее еще секунд 10, пока она не отвернулась. © SaggyOldGuy / Reddit

Жена рожала. Процесс шел уже вовсю, врачи, чтобы отвлечь ее от болевых ощущений, спросили, в каком роддоме она сама родилась. Супруга радостно сообщила, что в этом же. Тогда они уточнили, помнит ли она, кто ее принимал. Супруга задумалась на полминуты, а потом реально пыталась вспомнить, расстроилась и ответила, что не помнит. Говорит, что смысл и юмор вопроса дошли только спустя пару часов после того, как родила. © Alexograf / Pikabu

Однажды зашел к соседу по дому, а он возился с кабелем, идущим от Xbox к маршрутизатору. Игра зависала, поэтому он решил выпрямить кабель, убрать все перегибы и узлы, чтобы «интернет лучше шел». Кажется, он на полном серьезе думает, что интернет-кабель — садовый шланг. © Ok-Phrase-2093 / Reddit

Сосед решил удариться в веганство. Долго искал рецепт супа, полдня варил бульон, а затем взял дуршлаг и слил жидкость в раковину. От обиды аж плакал. © Karen Opas / Quora

Отдала машину в ремонт. Мастер позвонил, сказал, можно забирать. Собралась ехать, а ключей от машины нигде нет. Весь дом перерыла — нет. В панике звоню мастеру: так и так, не приеду, ключи потеряла, придумай что-нибудь. А он мне так ласково говорит, мол, ключи у них. © Хильдур / ADME

Стоим с женой на паспортном контроле. Я стою в одной очереди, жена — в соседней: мы решили, что так будет быстрее. У жены есть дочь Даша от первого брака: лицо круглое, глаза миндалевидные. В общем, моя очередь на контроль подходит, я хватаю Дашку за руку и иду к кабинке таможенника. Подошел. Оборачиваюсь к жене, а дочь-то с ней стоит. А я какую-то абсолютно левую азиатскую девочку схватил и повел. Она даже не сопротивлялась и молчала. © Zworkerz / Pikabu

Купили ребенку белого шикарного медведя, [он] песенки поет. Дочь в восторге, все довольны. Только пачкался он очень уж сильно. И каждый раз, чтобы постирать медведя, я сбоку распарывала, доставала механизм на батарейках и потом назад зашивала. Жили так полгода, пока брат не увидел мои манипуляции. А потом просто подошел и открыл липучку у медведя сзади.

Я как-то шла по дороге разговаривала с сестрой по телефону. А у меня есть привычка: когда выхожу из дома, несколько раз карманы перепроверяю на наличие ключей, карты и телефона. Иду шарю по карманам — ключи тут, карта тут, а телефона нет. Меня тут же озноб пробрал: помню же, что при выходе телефон со мной был. Уже в панике снова шарю по карманам и с ужасом говорю сестре, что я потеряла телефон. А она такая: «А со мной ты как разговариваешь?» И тут я поняла, что все это время телефон у уха держала и слушала рассказ сестры. © Julia / ADME

В какой-то момент я решила, что электрочайник «мотает» много, и купила обычный. И 3 месяца заливала воду в чайник через носик, на чем свет ругая инженеров данного девайса. Как же было неприятно осознать, что я 3 месяца не могла додуматься снять крышку с чайника. © Helka.E / Pikabu

Однажды я увеличил яркость дисплея телефона, прежде чем сделать скриншот экрана, чтобы снимок был «ярким». © Aakaash Narayanan / Quora

Несколько лет я работала на косметическую фирму, представляла новые коллекции сотрудникам парфюмерных магазинов. Иногда приходилось иметь дело и с самими покупателями. Так случилось, что одна дама приобрела по моему совету знаменитую пудру в разноцветных шариках. Через какое-то время я опять оказалась в зале этого филиала и встретила ту же самую даму. Ее гневу не было предела: «Вы мне обещали сияние кожи и свежесть! Ну и где они? Я каждый день принимаю по шарику — и ни фига!!!» © Olga Bane

Обиделась в детстве на родителей. Решила напугать. Написала записку: «Мама, папа, прощайте». Залезла в шкаф и стала ждать, когда меня начнут искать. Мстительно представляла, как родители будут бегать по квартире и плача говорить: «А где наш Бисквитик? Почему мы такие злые родители?!» Незаметно заснула. Проснулась от стука в шкаф: «Бисквит, выходи! Идем пить чай с пирожными». Оказывается, вначале родители действительно начали меня искать, а потом услышали сопение из шкафа. Приоткрыли дверь, чтобы ребенку было чем дышать, и занялись своими делами. © Bisquit / ADME

Приходит жена из магазина и гордо излагает: «Я купила продукты и шоколадку, после кассы проверяю чек, а мне пробили 2 шоколадки! Но я не повелась, сказала: „Отменяйте“. Весь пакет перепробивали, чтобы чек отменить. Полчаса, наверное, там стояла». «А чего вторую шоколадку не взяла просто?» — спросил я. Жена промолчала. © Marsikot / Pikabu

Как-то с мамой приватизировали квартиру. Пришли в МФЦ со всеми документами. Сотрудница смотрит мой паспорт и возмущенно так: «А почему вы зарегистрированы в квартире только с февраля 1992 года? Почему так поздно, где вы раньше были?» Тут мама ко мне поворачивается и так же недовольно: «Да, где?!» К моему резонному ответу, что спрашивать все же нужно не меня, обе отнеслись все равно с некоторым подозрением. © NeLiza / Pikabu

Ношу контактные линзы. Однажды пыталась вытащить линзу из глаза, а она не вылезает. Я ходила ныла, жаловалась, просила всех вокруг мне помочь. В итоге пошла к офтальмологу. Он меня внимательно осмотрел и сказал, что никакой линзы в глазу и в помине нет. Было стыдно. © Tina Bauer / Quora

Как-то раз ехал по делам. Позвонил, чтобы предупредить, что опоздаю, так как мне пришлось развернуться, и, мол, сейчас еду домой за ключами от машины. От той, в которой еду. © altrippa / Reddit

Возвращаюсь домой с работы довольно поздно. Захожу в небольшой магазинчик, где работала моя знакомая. Она спросила, как дела, я ответила, что все хорошо, но хочется чего-то вкусненького и легкого. И тут резко вспомнила, что у кошака закончилась еда. «О, „Вискас“!» — восклицаю. Навсегда запомнила расширяющиеся глаза знакомой. © Елена Калинина

Мне, должно быть, было лет 5 или 6. У меня была отличная зубная паста с блестками. Сестра убедила меня, что блестки нельзя есть и они вредные. Поэтому я полчаса сидела в гостиной и сплевывала на ковер слюну. Почему на ковер — не знаю. © bringbackmmuffins / Reddit