20+ редких вещей, которым место в музее, а они пылятся у обычных людей в квартире
Наверное, каждый из нас когда-либо был в музее. Кто-то туда ходит, чтобы прикоснуться в великому. Кто-то в поисках прекрасного. Кто-то из любви к старине и предметам с историей. А у некоторых из нас такое сокровище можно отыскать в доме. Например, как у пользователей сети, которые показали свои уникальные редкие вещи.
«У меня есть часы 1968 года, приуроченные к полету Юрия Гагарина. Я повеселился на полную катушку, выбирая наряд к этим часам. Все в стиле 60-х»
Страницы этой книги, выпущенной в 1959 году, приходится разрезать. Это значит, что ее никто никогда не читал
«В комиссионном магазине была работа Пикассо за $ 24»
«Думаю, что у меня оригинал. Скорее всего, это пробный образец картины, который рисовал Пикассо, пока выбирал окончательные цвета для своей работы».
«Коллекция парфюмерных флаконов моей бабушки. Они потрясающие»
В этой старой печи есть встроенная фритюрница
«На рамке картины в доме моих родителей есть глаза»
«Эта Библия передается в моей семье с 1800-х годов»
«Нашел пенни 1908 года с головой индейца»
«Жених подарил мне кольцо прапрабабушки 1900-х годов. Но оно мне велико. Поэтому он решил, что нужно его уменьшить. А я боюсь повредить ручную резьбу»
«Мои друзья унаследовали такую складную линейку от деда»
«150-летний японский веер теперь в моей коллекции»
«Я собираю старинные перочинные ножи»
«Я нашел это зеркало на распродаже. Как вы думаете, оно и правда такое старое?»
- Да, это, вероятно, китайское зеркало XIX века. © SwedishCopper / Reddit
«Моя бабушка дала мне этот кошелек, который изначально принадлежал ее родне примерно с 1920-х»
«Моей бабушке подарили эти часы на свадьбу больше 73 лет назад»
- Это бронзовые часы 1920-х годов. Есть информация, что однажды такие продали за $ 500 в 2018 году. У моего дедушки были подставки для книг из той же коллекции. © Organic-Condition_ / Reddit
«Кольцо моей бабушки, которое ей досталось от прадеда»
- Это 14-каратное золото. Затертое клеймо в центре линий — штамп ювелира. Вы можете узнать гораздо больше, если положите кольцо в морозилку. И потом рассмотрите, хорошо увеличив. Холод помогает проявлять следы. © Dashley810 / Reddit
«Это обручальное кольцо моей прабабушки, она жила в Рио-де-Жанейро в Бразилии. На коробке написан год, кажется, 1922»
«Старый точильный камень моей бабушки»
«Я купила в антикварном магазине мужу в подарок сундук. Он был наполнен одеждой, постельным бельем и классными вещами»
Старинная реклама кетчупа.
«У моей бабушки проблемы с памятью. Подарила мне это блюдо с уткой. Говорит, дорогое»
- Ваша бабушка как раз в своем уме, ведь это китайская оловянная посуда, вероятно позднего периода правления династии Цин. © waldoagave / Reddit
«Кассовый аппарат 1907 года, который достался мне по наследству»
Вы храните старинные вещи? Какие предметы с историей есть у вас или у ваших близких людей?
Фото на превью FadedGiant650 / Reddit
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