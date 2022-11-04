20+ редких вещей, которым место в музее, а они пылятся у обычных людей в квартире

Наверное, каждый из нас когда-либо был в музее. Кто-то туда ходит, чтобы прикоснуться в великому. Кто-то в поисках прекрасного. Кто-то из любви к старине и предметам с историей. А у некоторых из нас такое сокровище можно отыскать в доме. Например, как у пользователей сети, которые показали свои уникальные редкие вещи.

«У меня есть часы 1968 года, приуроченные к полету Юрия Гагарина. Я повеселился на полную катушку, выбирая наряд к этим часам. Все в стиле 60-х»

Страницы этой книги, выпущенной в 1959 году, приходится разрезать. Это значит, что ее никто никогда не читал

«В комиссионном магазине была работа Пикассо за $ 24»

«Думаю, что у меня оригинал. Скорее всего, это пробный образец картины, который рисовал Пикассо, пока выбирал окончательные цвета для своей работы».

«Коллекция парфюмерных флаконов моей бабушки. Они потрясающие»

В этой старой печи есть встроенная фритюрница

«На рамке картины в доме моих родителей есть глаза»

«Эта Библия передается в моей семье с 1800-х годов»

«Нашел пенни 1908 года с головой индейца»

«Жених подарил мне кольцо прапрабабушки 1900-х годов. Но оно мне велико. Поэтому он решил, что нужно его уменьшить. А я боюсь повредить ручную резьбу»

«Мои друзья унаследовали такую складную линейку от деда»

«150-летний японский веер теперь в моей коллекции»

«Я собираю старинные перочинные ножи»

«Я нашел это зеркало на распродаже. Как вы думаете, оно и правда такое старое?»

Да, это, вероятно, китайское зеркало XIX века. © SwedishCopper / Reddit

«Моя бабушка дала мне этот кошелек, который изначально принадлежал ее родне примерно с 1920-х»

«Моей бабушке подарили эти часы на свадьбу больше 73 лет назад»

Это бронзовые часы 1920-х годов. Есть информация, что однажды такие продали за $ 500 в 2018 году. У моего дедушки были подставки для книг из той же коллекции. © Organic-Condition_ / Reddit

«Кольцо моей бабушки, которое ей досталось от прадеда»

Это 14-каратное золото. Затертое клеймо в центре линий — штамп ювелира. Вы можете узнать гораздо больше, если положите кольцо в морозилку. И потом рассмотрите, хорошо увеличив. Холод помогает проявлять следы. © Dashley810 / Reddit

«Это обручальное кольцо моей прабабушки, она жила в Рио-де-Жанейро в Бразилии. На коробке написан год, кажется, 1922»

«Старый точильный камень моей бабушки»

«Я купила в антикварном магазине мужу в подарок сундук. Он был наполнен одеждой, постельным бельем и классными вещами»

Старинная реклама кетчупа.

«У моей бабушки проблемы с памятью. Подарила мне это блюдо с уткой. Говорит, дорогое»

Ваша бабушка как раз в своем уме, ведь это китайская оловянная посуда, вероятно позднего периода правления династии Цин. © waldoagave / Reddit

«Кассовый аппарат 1907 года, который достался мне по наследству»