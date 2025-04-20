15 примеров, когда самодельный наряд на выпускной получился не хуже дизайнерского
Дизайн
1 час назад
Многим из нас бывает сложно выбрать себе наряд для торжества — то цвет не подходит, то размер, то фасон. Но пользователи с фантазией и умелыми руками не стали сбиваться с ног в поисках того самого платья, а сшили его сами. У некоторых даже опыта не было, а получилось загляденье. Посмотрите сами.
- Я не шью, я не ношу платья, и вообще я мужчина. Но это же огонь! © enginemonkey16 / Reddit
«Я не портниха, но это платье я создала сама, для выпускного бала своей дочери»
«Сшила себе платье, вдохновившись „Звездной ночью“ Ван Гога. До этого я никогда не шила»
Белая оборочка по подолу лишняя - она сильно простит идею)
из тематического платья делает фартучек...
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«Я сама его придумала и сшила вручную. Это мой первый опыт»
- Надеюсь, ты планируешь изучать моду после школы. Прекрасная работа! © czaritamotherofguns / Reddit
«Дочка хотела платье как у Золушки, с кринолином. Я шила его около 200 часов»
«До выпускного оставалось всего 2 недели, и вот что пришло мне в голову»
«Сшила себе выпускное платье по уроку на YouTube»
«Придумала платье из двух частей: переделала верх некрасивого платья и сшила юбку из нескольких слоев фатина»
«Сшила выпускное платье для красавицы-сестры своего парня»
«Сама сшила выпускное платье и пришила к нему 80 бабочек из органзы»
«Сшила платье из атласа из шифона, эти ткани особенно хороши в движении»
«Платье, которое я сшила для выпускного»
«Я впервые сшила выпускное платье!»
«Сшила платье для своей выпускницы»
Круто смоделировано, верх прям оч сложный и корсет и складки и тд и прям так хорошо по фигуре
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«А я сделала себе платье из газеты, покрыв бумагу акриловым лаком. К счастью, дождя не было»
А вот и еще несколько статей с работами людей, у которых золотые руки:
- 15+ женщин, которые своими руками сшили наряд на лето
- 18 девушек, которые не стали ждать у моря погоды, а сами сшили себе шикарные наряды
- 20 женщин, которые сшили себе такие наряды, что не смогли не похвастаться ими
Фото на превью Training-Nerve-6585 / Reddit
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