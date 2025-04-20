15 примеров, когда самодельный наряд на выпускной получился не хуже дизайнерского

Многим из нас бывает сложно выбрать себе наряд для торжества — то цвет не подходит, то размер, то фасон. Но пользователи с фантазией и умелыми руками не стали сбиваться с ног в поисках того самого платья, а сшили его сами. У некоторых даже опыта не было, а получилось загляденье. Посмотрите сами.