16 женщин, которые в прошлом веке могли бы быть королевами контента

Старые фотографии — как письма из прошлого, написанные светом. Особенно женские портреты: в них столько глубины, что кажется, будто сквозь пожелтевшую бумагу смотрит сама история. Эти барышни не позировали для миллионов подписчиков — они просто жили, любили, мечтали. Но какой магнетизм в их взглядах! Какой безупречный стиль без единого фильтра! На этих старинных фото не звезды Голливуда, а обычные женщины.