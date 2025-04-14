16 женщин, которые в прошлом веке могли бы быть королевами контента

Культура
4 часа назад

Старые фотографии — как письма из прошлого, написанные светом. Особенно женские портреты: в них столько глубины, что кажется, будто сквозь пожелтевшую бумагу смотрит сама история. Эти барышни не позировали для миллионов подписчиков — они просто жили, любили, мечтали. Но какой магнетизм в их взглядах! Какой безупречный стиль без единого фильтра! На этих старинных фото не звезды Голливуда, а обычные женщины.

«Фанатка Битлз, 1964»

«Моя бабушка в 25 лет. 1959-й»

  • «Она выглядит так, словно сошла с рекламного постера нуарного детектива» © TWH_PDX / Reddit

«Прабабушка Люсетт, 1930-е»

«Моя прабабушка. Это фото сделано примерно в 1934 году. Я сам его отреставрировал»

«Mама в 80-ых»

«Школьное фото моей прабабушки, 1928 год. Она оставалась дерзкой даже в 90 лет»

«Моя крутая тетя. Фото сделано в начале 50-х. Теперь я понимаю, что нашел в ней дядя»

«Прабабушка, 40-е»

«Как моя мама променяла поп на панк — история середины 1970-х»

«Моя прабабушка в 30-е годы»

«Это моя прабабушка Элизабет. На ней нет ни боа, ни меховой накидки — это все ее волосы»

«Моя прабабушка. Она принадлежала к высшему классу и хотела стать актрисой. Но в ее среде это, конечно, порицалось»

«Моя прабабушка была очень смелой. Я на 99% уверена, что она сделала эту стрижку себе сама»

  • Обалдеть! Видимо, у нее талант доводить до совершенства... placebo92 / Reddit


«Моя прабабушка»

«Моя прабабушка. Кажется, это 1916 год. Хотелось бы, конечно, знать, для чего она сделала эту фотографию»

«Первый муж моей прабабушки был бездельником, она ушла от него с тремя детьми. Потом она встретила чудесного мужчину. В детстве я несколько раз с ними виделась»

Фото на превью haleycaulfield / Reddit

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