16 женщин, которые в прошлом веке могли бы быть королевами контента
Культура
4 часа назад
Старые фотографии — как письма из прошлого, написанные светом. Особенно женские портреты: в них столько глубины, что кажется, будто сквозь пожелтевшую бумагу смотрит сама история. Эти барышни не позировали для миллионов подписчиков — они просто жили, любили, мечтали. Но какой магнетизм в их взглядах! Какой безупречный стиль без единого фильтра! На этих старинных фото не звезды Голливуда, а обычные женщины.
«Фанатка Битлз, 1964»
«Моя бабушка в 25 лет. 1959-й»
- «Она выглядит так, словно сошла с рекламного постера нуарного детектива» © TWH_PDX / Reddit
«Прабабушка Люсетт, 1930-е»
«Моя прабабушка. Это фото сделано примерно в 1934 году. Я сам его отреставрировал»
«Mама в 80-ых»
«Школьное фото моей прабабушки, 1928 год. Она оставалась дерзкой даже в 90 лет»
- У нее такое красивое лицо, что я растерял все слова. © bowyer-betty / Reddit
«Моя крутая тетя. Фото сделано в начале 50-х. Теперь я понимаю, что нашел в ней дядя»
- «Она просто сногсшибательна!» © verucka-salt / Reddit
«Прабабушка, 40-е»
«Как моя мама променяла поп на панк — история середины 1970-х»
«Моя прабабушка в 30-е годы»
«Это моя прабабушка Элизабет. На ней нет ни боа, ни меховой накидки — это все ее волосы»
«Моя прабабушка. Она принадлежала к высшему классу и хотела стать актрисой. Но в ее среде это, конечно, порицалось»
«Моя прабабушка была очень смелой. Я на 99% уверена, что она сделала эту стрижку себе сама»
- Обалдеть! Видимо, у нее талант доводить до совершенства... placebo92 / Reddit
«Моя прабабушка»
«Моя прабабушка. Кажется, это 1916 год. Хотелось бы, конечно, знать, для чего она сделала эту фотографию»
«Первый муж моей прабабушки был бездельником, она ушла от него с тремя детьми. Потом она встретила чудесного мужчину. В детстве я несколько раз с ними виделась»
Фото на превью haleycaulfield / Reddit
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