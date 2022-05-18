20+ счастливиц, которым достались не свекрови, а чистое золото

Анекдотов об отношениях свекровей и невесток ходит едва ли не больше, чем о тещах и зятьях. Наслушавшись подобных шуток, мы начинаем верить в то, что женщине просто невозможно ужиться с родителями мужа. Но ведь это не более чем стереотип, и на деле свекрови и невестки часто становятся подругами не разлей вода.

Мы в ADME обожаем разрушать стереотипы. Вместе с героями и героинями подборки мы убедились в том, что отношения свекровей и невесток бывают весьма теплыми. А история из бонуса докажет, что иногда в свекрови достаются развеселые кадры.

Подруга вышла замуж, и через несколько месяцев к ним в гости приехала свекровь. Муж сказал ей: «Мама, пожалуйста, научи эту девчонку штопать носки!» Свекровь ответила: «Принеси-ка их». Он притащил огромный мешок. Свекровь просто взяла и вышвырнула их в мусорное ведро, а потом сказала сыну: «У твоей жены есть дела поважнее, чем штопать носки. Иди купи новые». По словам подруги, в тот день она просто влюбилась в свою свекровь. © Skell / Quora

Свекровь: «Почему ты не носишь то золотое бикини, что я тебе купила?»

Я: «Сейчас слишком холодно. Не могу дождаться, когда уже наступит лето».

Свекровь: «Попроси мужа сфоткать тебя в нем. Уверена, ты будешь выглядеть очень здорово».

Думаю, эта короткая беседа ярко показывает, насколько моя свекровь крутая. © Sindhu Satish / Quora

«Свекровь нашла на чердаке этот клад в виде ниток и была настолько добра, что подарила его мне»

Однажды мы с парнем ужинали у его родителей. В какой-то момент моя будущая свекровь наклонилась ко мне и сказала: «Если у вас не сложится, мы его выгоним, а тебя оставим». Это было очень мило, я почувствовала, что меня ценят как личность, а не воспринимают как аксессуар, прилагающийся к мужу. Сейчас, если мы с мужем о чем-то ссоримся в присутствии его родителей, они напоминают ему о нашей «сделке». © Jennifer Gordon / Quora

Проснулась в 4 часа ночи, приспичило поесть. Прихожу на кухню, а там свекровь стоит и котлеты уплетает. Подогрели, сели вместе, поели и пошли спать. Говорят, что мужчины выбирают себе жен, похожих на своих мам. Думаю, мой не ошибся. © Подслушано / Ideer

Когда только начинала жить с мужем, у меня частенько случались конфликты со свекровью. Успокаивала себя мыслями, что многие недолюбливают невесток, и ничего. На 9-м месяце беременности разругалась с мужем, и мы стали жить раздельно. Свекровь просто ошарашила. Узнав о случившемся, она сначала пыталась вразумить своего сыночка, а после взяла и позвонила мне, долго плакала и извинялась за него. Понимаете, женщина, с которой мы так много ругались, встала на мою сторону. В итоге на родах внука она тоже присутствовала, была первой, кто его увидел. © Палата № 6 / VK

«Первый месяц в доме моей свекрови vs год спустя»

У моего мужа есть младшие братья-близнецы. Они обручились со своими невестами примерно в то же время, что и мы, и у нас были свадьбы с интервалом меньше полугода. Моя будущая свекровь изо всех сил старалась, чтобы все мы отметили этот день так, как мечтали. Ей было очень тяжело помогать на 3 свадьбах, идущих буквально друг за другом. Но она сказала: «Вы мои девочки, так что это того стоит». © Sonora Palmer / Quora

Мы дружим со свекровью. Она очень эффектная женщина, любящая красиво выглядеть и одеваться. Недавно с мужем позвали ее с нами в ресторан, она пришла в каком-то бабском платье и с платком на голове. Мы в шоке: «Что случилось?» А она говорит: «Да решила поскромнее одеться, чтобы вы в своих джинсах на моем фоне нормально выглядели». И ржет. © Мамдаринка / VK

С детства мечтала уметь шить. Средств особых не было, и новыми вещами баловали редко. Сейчас моя свекровь, швея от бога, обшивает меня как куклу: платьица, юбочки, кофточки — уже целый шкаф! И ей приятно, и я в восторге от примерки каждой ее работы. © Подслушано / Ideer

«Салфетка, которую связала моя свекровь, настолько огромная, что это уже скорее скатерть»

Вечером мы привезли нашего первенца домой из больницы. На следующее утро я устроилась в удобном кресле, чтобы покормить его. Когда он заснул, я пошла на кухню, чтобы сделать какие-то дела. Свекровь увидела это и посоветовала мне сесть обратно. Я никогда не забуду ее слова: «Твоя работа — присматривать за ребенком, моя — присматривать за тобой». И она заботилась обо мне почти так же, как моя собственная мать. © Anonymous / Quora

Мне повезло со свекровью, она адекватная и принимает то, что я могу быть другой. Ей ближе готовка и уборка своими руками, а я предпочитаю заказать еду и позвонить специально обученному человеку из клининговой службы. Свекровь всегда встает на мою сторону, если мы в шутку с мужем спорим, как и моя мама встает на сторону мужа. © Lily was here / ADME

Когда родился мой первенец, свекровь приносила мне в роддом полезную еду: бульончики, творожки. Первое время я жутко не высыпалась, она брала коляску и уходила гулять, чтобы я могла поспать 2 часа подряд. Она купила мне пальто, когда мы с мужем мало зарабатывали и мне было нечего носить. Список бесконечный. Я очень благодарна своей свекрови и стараюсь каждый раз говорить ей, как сильно я ее люблю. © Людмила Хохлова

«Моя свекровь связала крючком кушетку с пледиком для кошки»

Поскольку у моей свекрови двое сыновей, ей никогда не приходилось заниматься «девчачьими» делами. Именно поэтому после свадьбы я повела ее в торговый центр на шопинг. Она впервые в жизни попробовала пончик, мы прокатились по городу верхом. Теперь она следит, чтобы я правильно питалась и не пропускала приемы пищи. А по утрам она ждет, когда я проснусь, чтобы заварить нам чай. © Gauri Kshirsagar / Quora

Моя свекровь замечательная. Помню, как впервые приехала к ним в гости и свекровь испекла мне в дорогу потрясающий яблочный штрудель. Я расплакалась от такого внимания. Сейчас живем в одном доме с родителями, купили квартиру этажом ниже. И они при этом очень деликатно себя ведут, никогда не вмешиваются в нашу жизнь, если не просим. И прекрасно приняли моего сына. © Kateryna Dušek

У меня такая свекровь, что мне кажется, будто у меня теперь крупный должок перед будущей невестой моего сына. Когда я забеременела, она сказала, что оформится на работе на полставки, чтобы с внуком помогать. Я думала, шутит. Не шутила. Приезжала на несколько часов и отпускала меня по любым делам: от приготовления ужина в тишине и покое до наращивания ресниц. © Polina Karabardina / ADME

В этом году будет 8 лет, как мы с мужем вместе. И у нас есть традиция: каждый Новый год мы смотрим все части «Гарри Поттера». Перед этим Новым годом решила свекровь нас порадовать своим приездом как раз в дни трансляции фильма. Проживает она, когда приезжает, именно в комнате с телевизором, а кино это не любит. Я написала ей, что в такие-то дни мы будем проводить время за просмотром столь нелюбимого ею фильма. На следующий день она позвонила моему мужу и сказала, что приедет позже, чтобы мы могли спокойно продолжить традицию. Спасибо тебе, мама. © Палата № 6 / VK

«Свекровь смастерила это одеяло для внуков»

Для меня 7 лет после свадьбы, которые мы провели у свекра и свекрови, были самыми лучшими.

Во-первых, гораздо легче в плане уборки и готовки: мы делали это со свекровью по очереди, и я никогда не слышала ни единого упрека в свою сторону. Во-вторых, помощь с ребенком была просто неоценима. Я даже не знала, что такое недосып. Свекровь очень помогала, плюс она еще и педиатр на пенсии.

Сейчас мы живем отдельно, устаю я в 100 раз сильнее. Ловлю себя на мысли, что было бы круто развестись с мужем и переехать к свекрови. © Подслушано / Ideer

Во-первых, гораздо легче в плане уборки и готовки: мы делали это со свекровью по очереди, и я никогда не слышала ни единого упрека в свою сторону. Во-вторых, помощь с ребенком была просто неоценима. Я даже не знала, что такое недосып. Свекровь очень помогала, плюс она еще и педиатр на пенсии. Сейчас мы живем отдельно, устаю я в 100 раз сильнее. Ловлю себя на мысли, что было бы круто развестись с мужем и переехать к свекрови. © Подслушано / Ideer Были у меня достаточно долгие отношения, но со временем я начала понимать, что мой молодой человек совершенно мне не подходит. Мы решили сделать перерыв, а через некоторое время расстались окончательно. Все это время я продолжала общаться с его мамой и поддерживала с ней хорошие отношения. Через полгода я познакомилась со сводным братом бывшего парня, а еще через год стала его женой. А значит, его мама, которая была мне уже как подруга, стала моей свекровью. Этот мир действительно слишком тесен. © Палата № 6 / VK

Моя свекровь, мать первого мужа, была мне настоящей подругой, я до сих пор с ней общаюсь, хотя детей у меня в браке не было. Вспомнились ее слова: «Женщине либо муж достается хороший, либо свекровь». Во второй раз мне достался хороший муж. © klashka / Pikabu

Когда я рассталась со своим парнем, женщина, которая так и не стала моей свекровью, пригласила меня на обед. В какой-то момент я сказала: «Я люблю вас, вашего мужа, вашу собаку, но больше не люблю вашего сына». Она ответила: «Я чувствую то же самое». И мы обе заплакали. © Jodie-Beth Galos / Quora

Бонус

Моя свекровь — женщина-случай. Один раз у нее из рук ветром вырвало крупную купюру, ворона схватила ее и улетела. В другой раз свекровь шла из магазина, остановилась поболтать с подругой, а собачка этой подруги незаметно разодрала дно пакета. Так свекровь шла потом, оставляя за собой след из продуктов. И ведь не заметила, пока до дома не дошла. Еще она как-то спустила все цветы на пол, чтобы внук мог поиграть в джунгли, в том числе и кактус... Так ребенок убрал его на кресло, а она не заметила и села. В общем, веселит нас как может. © Подслушано / Ideer