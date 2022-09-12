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20+ твитов от мам и пап, которые четко знают, что родительство — боль и радость в одном флаконе

5591984

Дети, конечно, цветы жизни, но с колючками и шипами. В этом убеждается каждый, даже самый любящий и терпеливый родитель. Дети не хотят есть то, что сами потребовали на ужин, они язвят и привирают, они закатывают глаза, стоит нам дать им добрый совет... Но все же невозможно представить, что бы мы без них делали.

Мы в ADME тоже знакомы со всем спектром эмоций, которые вызывает родительство, и нашли для вас крутейшие свежие твиты от себе подобных — мам и пап.

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А как удивляют и смешат вас ваши дети?

5591984
AdMe/Народное творчество/20+ твитов от мам и пап, которые четко знают, что родительство — боль и радость в одном флаконе
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