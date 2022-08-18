20+ умных приспособлений из прошлого, о функциях которых сейчас сложно догадаться

Если показать современному подростку дисковый телефон, то он, скорее всего, и не догадается, как им пользоваться. Что уж говорить о более старых вещах, предназначение которых не всегда смогут назвать и многие взрослые. И только благодаря помощи всезнающих пользователей интернета нам удается узнать, для чего нужны те или иные старинные диковинные предметы и приспособления.

Мы в ADME в очередной раз убедились, что человечество изобрело тысячи предметов, функцию которых так сразу и не определишь. И вот 20+ таких примеров.

«Для чего нужна эта ложечка? По размеру она как чайная, только в форме ковша с отверстиями»

Скорее всего, это половник для мятного соуса. Когда вы его заполняете, то через отверстия процеживается лишний уксус. © borgcubecubed / Reddit

«Нашел эту странную перчатку в старом ящике с инструментами. Она очень эластичная и очень липкая. Для чего она?»

На самом деле это сенсорная игрушка, анистресс-перчатка. Она помогает детям успокоиться, улучшить внимание и концентрацию. © pizzafan2 / Reddit

«Обнаружил это штуковину на приборной панели старой машины марки GMC»

Это отражатель светофора — заводской аксессуар, который крепится на приборной панели перед водителем и отражает сигнал светофора, чтобы водителю было его легче видеть. Они продаются и сегодня. © spanky2088 / Reddit

Ага, раньше светофоры устанавливались только с той стороны перекрестка, на которой вы находились. И если вы были первым в потоке, то могли не видеть цвет светофора. А эта штука отражала его сигнал, и водитель видел, когда загорался зеленый. © AcesOverPacific / Reddit

«Какая-то деревянная штука с металлической рукояткой с правой стороны. При ее прокручивании сильно шумит»

«Примерно у половины домов на моей улице на крышах установлены такие белые столбики. Для чего они?»

Это просто декоративный элемент. Часто встречается в архитектуре колониального стиля. © RareBrit / Reddit

«Откопал эту штуку на дворовой распродаже. Для чего она?»

Этот напальчник предназначен для чистки моллюсков и устриц. Он защищает палец в случае скольжения ножа. © hmd2017 / Reddit

«Нашел это глиняное ведерко под раковиной на кухне в одном из домов в Юго-Восточной Азии. Боковую дверцу можно открыть»

Это версия традиционного тайского (а возможно, не только тайского) угольного гриля. © George__Hale / Reddit

«Кто знает, для чего нужна эта стеклянная штуковина? Она примерно 13 см в высоту и с отверстием в верхней части»

«Ложечка с крючком на конце, в длину примерно 25 см, сделана, кажется, из латуни. Для чего она?»

Я уверен, что это гаситель свечей. © DalTexas / Reddit

«Выкопал этот квадратик в саду возле дома, которому больше 100 лет. Старая батарейка для масштаба»

Это руна, точнее Гебо. Скорее всего, ваша руна из дешевого набора, хотя их можно найти и по отдельности в магазинах, которые продают сувениры, благовония и другие подобные предметы. © GibberBabble / Reddit

«Какая-то странная пластиковая зеленая штуковина, размер — 20 × 13 см»

«Нашел эту вещицу в доме бабушки. Она расширяется и сужается»

Это верхняя часть старинного кошелька в виде мешочка для хранения монет. Вот пример. © thedominantmr669 / Reddit

Моя мама использовала эту штуку в качестве зажима для волос, когда делала конский хвост. © EYoungFLA / Reddit

«Я нахожусь в викторианском особняке 1800-х годов, а эта штуковина висит на стене»

Похоже, это сигнализатор для дворецкого. Когда кто-нибудь нажимал на дверной звонок, в определенном окошке показывалась надпись, которая указывала, какую именно дверь дворецкий должен открыть. Кстати, ручка внизу сбрасывает все, что указывают окошки. © brock_lee / Reddit

«Этот предмет из металла нашли при рытье траншеи, он весит почти 3 кг»

Это груз, который висит под антикварной керосиновой лампой для ее лучшей устойчивости. © Acdr1973nl / Reddit

«Что это за штуковина? Мы ее нашли в доме моих дедушки и бабушки, которые были инженерами»

Это устройство для испытания пряжи на прочность и на растяжение, произведено примерно в 1890 году. © alesserweevil / Reddit

«Столовый прибор из серебра. Хотелось бы узнать его первоначальное предназначение»

Это толкатель еды. © MaryN6FBB110117 / Reddit

Раньше такой толкатель использовали, чтобы наталкивать еду на ложку или вилку, сталкивать еду с сервировочных тарелок на свои. Также им пользовались люди с ограниченными возможностями (прим. ADME).

«Наткнулись в комиссионке на такой инструмент, концы зубьев заостренные»

Этот инструмент предназначен для нарезки на кусочки бисквитного пирога. Вот как им нужно пользоваться. © RickyDontLoseThat / Reddit

«Этот керамический сосуд купили в Греции в конце 1980-х. Для чего он?»

Это ботихо — сосуд для хранения воды, из него через маленькую дырочку также можно пить. В этом сосуде вода долго остается холодной. Здесь, в Испании, такой посудиной пользуются давно. © drawingmentally / Reddit

«Этот цилиндр с длинными узкими отверстиями мы нашли в куче мусора. Он внутри пустой, нижняя часть откручивается»

Это винтажная латунная курильница для благовоний. © Loneryder956 / Reddit

«Что за странная штуковина с гвоздями? Они свободно двигаются, а деревянная ручка крутится»

Это старый тендерайзер — кухонное приспособление для размягчения мяса. © Remarkable-Cycle2025 / Reddit

«Зачем нужен этот шкаф с металлическими выдвижными ящиками и вентиляцией в двери?»

Эти ящики предназначены для хранения овощей, в основном лука, картофеля, моркови и других корнеплодов, которым нужна вентиляция и темнота. © Detrius67 / Reddit

«Нашли эту вещицу в подвале. Какая-то гильотина, но она не очень острая, даже бумагу не режет»

Это ломтерезка для сыра (а также для мягких фруктов и овощей). © jackrats / Reddit