20+ умных приспособлений из прошлого, о функциях которых сейчас сложно догадаться
Если показать современному подростку дисковый телефон, то он, скорее всего, и не догадается, как им пользоваться. Что уж говорить о более старых вещах, предназначение которых не всегда смогут назвать и многие взрослые. И только благодаря помощи всезнающих пользователей интернета нам удается узнать, для чего нужны те или иные старинные диковинные предметы и приспособления.
Мы в ADME в очередной раз убедились, что человечество изобрело тысячи предметов, функцию которых так сразу и не определишь. И вот 20+ таких примеров.
«Для чего нужна эта ложечка? По размеру она как чайная, только в форме ковша с отверстиями»
- Скорее всего, это половник для мятного соуса. Когда вы его заполняете, то через отверстия процеживается лишний уксус. © borgcubecubed / Reddit
«Нашел эту странную перчатку в старом ящике с инструментами. Она очень эластичная и очень липкая. Для чего она?»
- На самом деле это сенсорная игрушка, анистресс-перчатка. Она помогает детям успокоиться, улучшить внимание и концентрацию. © pizzafan2 / Reddit
«Обнаружил это штуковину на приборной панели старой машины марки GMC»
- Это отражатель светофора — заводской аксессуар, который крепится на приборной панели перед водителем и отражает сигнал светофора, чтобы водителю было его легче видеть. Они продаются и сегодня. © spanky2088 / Reddit
- Ага, раньше светофоры устанавливались только с той стороны перекрестка, на которой вы находились. И если вы были первым в потоке, то могли не видеть цвет светофора. А эта штука отражала его сигнал, и водитель видел, когда загорался зеленый. © AcesOverPacific / Reddit
«Какая-то деревянная штука с металлической рукояткой с правой стороны. При ее прокручивании сильно шумит»
- Это трещотка, шумовой инструмент. © OkTransportation1498 / Reddit
«Примерно у половины домов на моей улице на крышах установлены такие белые столбики. Для чего они?»
- Это просто декоративный элемент. Часто встречается в архитектуре колониального стиля. © RareBrit / Reddit
«Откопал эту штуку на дворовой распродаже. Для чего она?»
- Этот напальчник предназначен для чистки моллюсков и устриц. Он защищает палец в случае скольжения ножа. © hmd2017 / Reddit
«Нашел это глиняное ведерко под раковиной на кухне в одном из домов в Юго-Восточной Азии. Боковую дверцу можно открыть»
- Это версия традиционного тайского (а возможно, не только тайского) угольного гриля. © George__Hale / Reddit
«Кто знает, для чего нужна эта стеклянная штуковина? Она примерно 13 см в высоту и с отверстием в верхней части»
- Это масляная лампа, в которой для горения используется китовый жир. © Select_Persimmon9167 / Reddit
- Ого, похожий набор из 4 штук стоит почти $ 750! © flyflyfreebird / Reddit
«Ложечка с крючком на конце, в длину примерно 25 см, сделана, кажется, из латуни. Для чего она?»
- Я уверен, что это гаситель свечей. © DalTexas / Reddit
«Выкопал этот квадратик в саду возле дома, которому больше 100 лет. Старая батарейка для масштаба»
- Это руна, точнее Гебо. Скорее всего, ваша руна из дешевого набора, хотя их можно найти и по отдельности в магазинах, которые продают сувениры, благовония и другие подобные предметы. © GibberBabble / Reddit
«Какая-то странная пластиковая зеленая штуковина, размер — 20 × 13 см»
- Это часть игрушки Strange Change от Mattel. © gnuoyedonig / Reddit
«Нашел эту вещицу в доме бабушки. Она расширяется и сужается»
- Это верхняя часть старинного кошелька в виде мешочка для хранения монет. Вот пример. © thedominantmr669 / Reddit
- Моя мама использовала эту штуку в качестве зажима для волос, когда делала конский хвост. © EYoungFLA / Reddit
«Я нахожусь в викторианском особняке 1800-х годов, а эта штуковина висит на стене»
- Похоже, это сигнализатор для дворецкого. Когда кто-нибудь нажимал на дверной звонок, в определенном окошке показывалась надпись, которая указывала, какую именно дверь дворецкий должен открыть. Кстати, ручка внизу сбрасывает все, что указывают окошки. © brock_lee / Reddit
«Этот предмет из металла нашли при рытье траншеи, он весит почти 3 кг»
- Это груз, который висит под антикварной керосиновой лампой для ее лучшей устойчивости. © Acdr1973nl / Reddit
«Что это за штуковина? Мы ее нашли в доме моих дедушки и бабушки, которые были инженерами»
- Это устройство для испытания пряжи на прочность и на растяжение, произведено примерно в 1890 году. © alesserweevil / Reddit
«Столовый прибор из серебра. Хотелось бы узнать его первоначальное предназначение»
- Это толкатель еды. © MaryN6FBB110117 / Reddit
- Раньше такой толкатель использовали, чтобы наталкивать еду на ложку или вилку, сталкивать еду с сервировочных тарелок на свои. Также им пользовались люди с ограниченными возможностями (прим. ADME).
«Наткнулись в комиссионке на такой инструмент, концы зубьев заостренные»
- Этот инструмент предназначен для нарезки на кусочки бисквитного пирога. Вот как им нужно пользоваться. © RickyDontLoseThat / Reddit
«Этот керамический сосуд купили в Греции в конце 1980-х. Для чего он?»
- Это ботихо — сосуд для хранения воды, из него через маленькую дырочку также можно пить. В этом сосуде вода долго остается холодной. Здесь, в Испании, такой посудиной пользуются давно. © drawingmentally / Reddit
«Этот цилиндр с длинными узкими отверстиями мы нашли в куче мусора. Он внутри пустой, нижняя часть откручивается»
- Это винтажная латунная курильница для благовоний. © Loneryder956 / Reddit
«Что за странная штуковина с гвоздями? Они свободно двигаются, а деревянная ручка крутится»
- Это старый тендерайзер — кухонное приспособление для размягчения мяса. © Remarkable-Cycle2025 / Reddit
«Зачем нужен этот шкаф с металлическими выдвижными ящиками и вентиляцией в двери?»
- Эти ящики предназначены для хранения овощей, в основном лука, картофеля, моркови и других корнеплодов, которым нужна вентиляция и темнота. © Detrius67 / Reddit
«Нашли эту вещицу в подвале. Какая-то гильотина, но она не очень острая, даже бумагу не режет»
- Это ломтерезка для сыра (а также для мягких фруктов и овощей). © jackrats / Reddit
А у вас в доме есть какой-нибудь старый предмет, предназначение которого окажется загадкой для непосвященных людей?
Фото на превью Hafnium_Isotope72 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ умных приспособлений из прошлого, о функциях которых сейчас сложно догадаться
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