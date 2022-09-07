20 девушек, которые немного поколдовали над своей одеждой и теперь ни за какие коврижки с ней не расстанутся
У многих из нас годами лежит одежда, которую мы по разным причинам не носим, но и не выкидываем. К примеру, неудачные интернет-покупки или вещи, которые со временем стали плохо сидеть или вообще вышли из моды. Но если проявить немного креативности и терпения, их еще вполне можно будет превратить в стильные обновки.
Мы в ADME натолкнулись на работы мастериц, которые нашли способ подарить неподходящей одежде вторую жизнь.
«Я вышла замуж в свадебном платье своей мамы, которое моя подруга немного переделала»
«Превратила это желтое платье с распродажи в вещь в моем стиле»
«Я так обрадовалась, когда нашла эту куртку в комиссионке! Оставалось лишь только ее ушить по размеру»
«Перешила это платье из макси в беби-долл»
«Сначала я понятия не имела, что делать с этой юбкой, а потом как придумала!»
«Переделала 2 мужские рубашки в мелкую клетку в симпатичный комплект из блузки и юбки»
«Я купила эту мужскую рубашку из-за принта. Она месяцами лежала у меня в шкафу, пока я ждала вдохновения»
«Обновила свое платье из 80-х. Убрала подплечники, укоротила его, сделала другой вырез и закатала рукава»
«Купила эту рубашку за € 1 в комиссионке — уж очень мне понравилась желтая ткань. Стиль 80-х я не особо люблю, поэтому пришлось немного перешить ее»
«Нашла это платье в секонд-хенде и преобразила»
«Превратила старый шарф, который ни разу не носила, в джемпер»
«Переделал это дешевое джинсовое платье в комбинезон на молнии»
Из пижамы в вечернее платье
«Разбираю старые рубашки отца и перешиваю их. Иногда это напоминает игру в тетрис. Но вот такая суперудобная блузка на лето у меня получилась»
«Купила это платье в комиссионном магазине и наконец-то закончила с ним возиться. Переделка заняла у меня несколько месяцев»
«Это винтажное платье было каким-то квадратным. Мне хотелось придать ему форму, поэтому я переделала его вот так»
Трансформация вельветового платья
«Исправила эту старую покупку из секонд-хенда»
«Это платье пролежало у меня в шкафу 10 лет, потому что сидело на мне как на корове седло. Но ткань у него классная, и я решила превратить его в юбку и блузку»
«У меня была длинная юбка из мятого хлопка, которую я практически не носила. Мне очень нравилась ее ткань, поэтому я разрезала ее и сшила блузку»
А вы когда-нибудь подгоняли вещи под себя или предпочитаете покупать только то, что сразу идеально сидит на фигуре?
Фото на превью mrspetie / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 девушек, которые немного поколдовали над своей одеждой и теперь ни за какие коврижки с ней не расстанутся
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