20 девушек, которые немного поколдовали над своей одеждой и теперь ни за какие коврижки с ней не расстанутся

У многих из нас годами лежит одежда, которую мы по разным причинам не носим, но и не выкидываем. К примеру, неудачные интернет-покупки или вещи, которые со временем стали плохо сидеть или вообще вышли из моды. Но если проявить немного креативности и терпения, их еще вполне можно будет превратить в стильные обновки.

Мы в ADME натолкнулись на работы мастериц, которые нашли способ подарить неподходящей одежде вторую жизнь.

«Я вышла замуж в свадебном платье своей мамы, которое моя подруга немного переделала»

«Превратила это желтое платье с распродажи в вещь в моем стиле»

«Я так обрадовалась, когда нашла эту куртку в комиссионке! Оставалось лишь только ее ушить по размеру»

«Перешила это платье из макси в беби-долл»

«Сначала я понятия не имела, что делать с этой юбкой, а потом как придумала!»

«Переделала 2 мужские рубашки в мелкую клетку в симпатичный комплект из блузки и юбки»

«Я купила эту мужскую рубашку из-за принта. Она месяцами лежала у меня в шкафу, пока я ждала вдохновения»

«Обновила свое платье из 80-х. Убрала подплечники, укоротила его, сделала другой вырез и закатала рукава»

«Купила эту рубашку за € 1 в комиссионке — уж очень мне понравилась желтая ткань. Стиль 80-х я не особо люблю, поэтому пришлось немного перешить ее»

«Нашла это платье в секонд-хенде и преобразила»

«Превратила старый шарф, который ни разу не носила, в джемпер»

«Переделал это дешевое джинсовое платье в комбинезон на молнии»

Из пижамы в вечернее платье

«Разбираю старые рубашки отца и перешиваю их. Иногда это напоминает игру в тетрис. Но вот такая суперудобная блузка на лето у меня получилась»

«Купила это платье в комиссионном магазине и наконец-то закончила с ним возиться. Переделка заняла у меня несколько месяцев»

«Это винтажное платье было каким-то квадратным. Мне хотелось придать ему форму, поэтому я переделала его вот так»

Трансформация вельветового платья

«Исправила эту старую покупку из секонд-хенда»

«Это платье пролежало у меня в шкафу 10 лет, потому что сидело на мне как на корове седло. Но ткань у него классная, и я решила превратить его в юбку и блузку»

«У меня была длинная юбка из мятого хлопка, которую я практически не носила. Мне очень нравилась ее ткань, поэтому я разрезала ее и сшила блузку»