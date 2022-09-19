Женщины честно рассказали, что жизнь с мужчиной часто похожа на комедийный сериал
Жить под одной крышей с любимым человеком иногда бывает ох как непросто, особенно если вы или ваш спутник обладаете специфическим чувством юмора. Вы можете подшучивать друг над другом каждую минуту и стойко терпеть все приколы своего партнера, ведь знаете, что именно так он проявляет свою любовь и заботу.
Мы в ADME всегда готовы поддержать всех, кто знает, что крепкие отношения строятся на уважении и небольшой щепотке юмора.
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А что вам больше всего нравится в вашем партнере?
AdMe/Народное творчество/Женщины честно рассказали, что жизнь с мужчиной часто похожа на комедийный сериал
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