8 тревожных звоночков на собеседовании, которые укажут, что плюнуть бы надо на эту должность и уходить поскорее

Все мы когда-то искали работу, и не однажды. Так что вы и сами представляете, что с первого раза попасть к идеальному работодателю почти так же трудно, как встретить любовь на первом же свидании. Так что мы собрали рекомендации от пользователей сети: они на собеседования уже вдоволь находились и, кажется, способны нерадивого начальника за километр рассмотреть.

На собеседовании выясняется, что уровень зарплаты ниже, чем было указано в вакансии

Мне пару раз говорили, что делают они так из-за того, что «более высокая зарплата привлекает более квалифицированных кандидатов». Ну а я отказался от обоих этих приглашений на работу тут же, на месте. © sleestak_o**y / Reddit

Ага, мне как-то предложили в итоге на 15 тыс. меньше, чем обещали. Пришлось отказаться. Причем я с самого начала сказал рекрутеру, что рассчитываю на такую-то зарплату, прошел несколько собеседований, получил письмо с предложением и вот, пожалуйста. Впустую время потратили и они, и я. © NailFin / Reddit

Не буду я работать в компании, в которой все началось со лжи. © Lumberjack032591 / Reddit

Вам говорят «Нам трудно найти подходящего человека на эту должность»

Да просто люди быстро понимают, что условия так себе, и увольняются. © about_a_biscuit / Reddit

Либо соискатели слишком разборчивы, либо зарплата на этой работе ниже рыночной. © herkMech96 / Reddit

Или «Мы здесь как семья»

Спасибо, но семья у меня уже есть. Мне бы работу. © Raey42 / Reddit

Эта их так называемая семья обычно значит: «Лучше тебе стать частью коллектива, а то пожалеешь». Ну или то, что у них полно некомпетентных сотрудников, но их все равно держат в компании — ведь «семья» же. © Jimbo_Jones_ / Reddit

Вам предлагают приступить к работе немедленно

Обычно это означает, что у них сильная нехватка сотрудников. © Frodo_71 / Reddit

Так и есть. Они упрашивают вас начать как можно скорее, а по факту у них высокая текучесть кадров и вас просто берут и бросают в неукомплектованную рабочую среду. © Stellathewizard / Reddit

Будущий работодатель требует быть на связи 24/7

Знаете, если я на связи 24/7, то и оплаты я ожидаю за все эти 24 часа. Даже если мне не позвонят. © PM_BITCOIN_AND_B***S / Reddit

А мне на одном собеседовании сказали: «Если у меня возникнет идея в полночь в субботу, вы обязаны со мной ее обсудить». Блин, да я просто ваш номер заблокирую и все. А еще этот мужик попросил меня набросать пару идей по продвижению его бизнеса и скинуть ему. Как часть собеседования. Ага, конечно. © flickh / Reddit

Вам до последнего не говорят о размере зарплаты

В этой компании наверняка плохо платят и пытаются это скрыть. Еще обычно дают обещания о повышении зарплаты в долгосрочной перспективе, но ничего не выполняют. © RexCrimson_ / Reddit

Да-да, они такие: «Ну, пройди сперва наши 4 собеседования, а потом и о зарплате поговорим». © GboyFlex / Reddit

На собеседовании задают вопросы, не имеющие отношения к работе

Ага, вот эти вопросы из разряда «Каким животным ты бы был?». Правильно, кому вообще нужны мои опыт и квалификация, когда я могу рассказать о том, что была бы офигенной тигрицей. © SmallSaltyFrog / Reddit

Ну, подобные теоретические вопросы обычно помогают понять, как вы рассуждаете и умеете ли справляться с чем-то неожиданным или необычным. Но, конечно, они не должны заменять те, что связаны с самой работой. © The_Pfaffinator / Reddit

Это да, но если рекрутер уж прямо перебарщивает с такими вопросами, это показывает, что они в компании либо не слишком креативны, либо не заинтересованы в вас, что, в принципе, тоже плохой знак. © PercussiveRussel / Reddit

Во время собеседования вам предлагают пройти личностный тест

Никогда не работайте на того, кто в бизнесе полагается на лженауку. © Nevermind04 / Reddit

О да, особенно вот это типирование по Майерс-Бриггс — ерунда, которую уже кучу раз разоблачили, — чтобы проверить, вписываетесь ли вы в команду. © PercussiveRussel / Reddit