14 отношений, от которых ждали бабочек в животе, а получили уйму неожиданностей

Встретив того или иного человека, мы надеемся, что он окажется нашей судьбой. Однако иногда наши ожидания не оправдывается. Зато в нашей копилке оказывается история на миллион.

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