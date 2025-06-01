Причем здесь карма? Может, парень ей изменил, и поэтому они ругались. И девушка отказала. Знаю как минимум один случай подобного предложения. Правда там девушка в своей постели застала уже бывшего парня. Он от страха сказал, что это ничего не значит, и выходи за меня
14 отношений, от которых ждали бабочек в животе, а получили уйму неожиданностей
Истории
29 минут назад
Встретив того или иного человека, мы надеемся, что он окажется нашей судьбой. Однако иногда наши ожидания не оправдывается. Зато в нашей копилке оказывается история на миллион.
Некоторые изображения в статье были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.
- Гуляли с парнем. Вдруг услышала, как кто-то окликнул его, но не придала этому значения. Но потом к нам подошла девушка. Оказалось, он с ней в отношениях. Мне было очень неловко. Они начали ругаться, я помялась немного и сказала: «Ладно, я пойду». Никто не обратил на меня внимания, ну я и ушла. © Equivalent-Rabbit792 / Reddit
- Пошла на первое свидание с парнем. При встрече он сразу же показался мне странным, но я дала ему шанс. Зашли в кафе, взяли кофе и по кусочку тортика. Он свой за минуту схомячил, а я не доела. Этот кадр, недолго думая, достал пакет-майку и спросил, может ли он забрать мой недоеденный кусочек с собой. Странно, что еще приборы не стырил. © Палата № 6 / VK
- У меня пропал любимый комплект белья. Я надевала его пару раз, но обожала безмерно, так как он идеально сидит на моей фигуре, скрывая недостатки, и подчеркивая достоинства. Найти его нигде не могла, перерыла весь дом. Уже достала парня, который под конец уже рычал, что плевать ему на мои трусы. Я расстроилась. А потом в сторис увидела этот комплект на одной моей знакомой с текстом «подарок от любимого». Видно было, что он ей маловат да и вообще не идет. Решила рискнуть — написала, что я все про нее и моего парня знаю. Созналась. Я ей, конечно, рассказала, что комплект уже б/у. Парня выгнала. © ПОЗОР / VK
- Еду в метро. Вижу, как ссорятся парень с девушкой. Она нарядная, в руках цветы. Девушка уходит в конец вагона. Парень в отчаянии кричит ей: «Выходи за меня». Девушка оборачивается: «Иди в баню!» И в этот момент поезд резко тормозит, и у девушки ломается шпилька. Карма существует. © Подслушано / Ideer
- За мной ухаживал парень, который был на троечку, но зацепил душой. Через месяц отношений подруга прислала скрины переписки с моим ухажером, который к ней внаглую подкатывал. Я спросила у него, какого фига происходит? Он дал умопомрачительный ответ: «Ну, с тобой все получилось. Решил попробовать, вдруг и с ней тоже получится». © Карамель / VK
- Познакомилась с парнем в соцсети. Он был довольно симпатичным и приятным в общении, поэтому я решила дать ему шанс. Приехала в назначенное место, он встретил меня розой в пакете и сказал: «О, мне как раз будет нужна помощь. Давай, пошли!». Привел меня к грузовику, откуда я помогала ему тащить памятники! Его семья занимается ритуальными услугами. Я даже представить себе не могла, что когда-то буду заниматься чем-то подобным! Свидание 10 из 10! © Палата № 6 / VK
- Пригласил меня как-то парень на свидание на сноубордах покататься. Приехали на базу, взяли в аренду снаряжение. Он опытный, а я впервые в жизни встала. Съехала пару раз, надоело, решила его наверху подождать. Зима, мороз, я уже коченею, а он все катается. Парень поднялся на склон, я попросила у него ключи от машины, чтобы погреться и подождать его. На это он мне ответил: «У меня бензина мало, ты побегай вверх-вниз, согреешься быстро.» © Подслушано / Ideer
- Встречалась с парнем — заботливый, красивый, при деньгах. Съехались. Первым делом заявил, что моя кошка, которую подарил бывший, слишком странно себя ведет. Потом сказал, что нужно поменять посуду, из которых бывший ел. Апогеем стало то, что он хотел, чтобы я больше не ездила на такси, а только на общественном транспорте. Потому что в такси работает мой бывший, и я могу с ним пересечься. © Карамель / VK
- Познакомился с девушкой на сайте знакомств. Общались где-то неделю, все шло отлично. Она пригласила меня к себе домой на свидание. Когда я приехал, увидел у дома наполовину заполненный вещами грузовик. Оказалось, девушка переезжала в другой штат и хотела, чтобы я помог ей таскать вещи. Про свой переезд она ни разу в нашей переписке не упоминала. Как только убедился, что это действительно она переезжает, а не ее подруга или соседка по комнате, пожелал ей удачи и убрался оттуда. © 02K30C1 / Reddit
- Пошла на первое свидание с парнем. Шикарно проверили время вместе. Он провожал меня домой, а я настроилась на поцелуй, который завершит этот прекрасный вечер. Но по дороге он неожиданно бросил меня, так как заметил свой троллейбус. Парень побежал за ним со словами: «Я бегу, а то домой не успею!» Ну а этот троллейбус каждые 5 минут ходит. © Палата № 6 / VK
- Целую вечность переписывалась с парнем из другого города. Но на долгожданной встрече меня ждало полное разочарование. Это было как будто два разных человека! Я сразу сказала, что не хочу больше общаться. Но тут он все объяснил! Оказалось, все это время со мной переписывалась его лучшая подруга, а не он сам. Теперь все понятно. © Карамель / VK
- Увела женатого мужчину из семьи — он мой идеал. Теперь мы вместе, и его будто подменили! Не могла понять, как так, пока не перешла на новую работу, где столкнулась с его бывшей женой. Я подписалась на ее соцсети и офигела. Оказалось, что мой любимый просто повторял все за ней. В 99% случаев в их отношениях все организовывала она. Даже его широкий кругозор — это следствие общения с ней! Ведь это она интересуется всем на свете! Он ничего из себя не представляет и сам ничего не умеет и не хочет. Со мной просто отыгрывал фрагменты их жизни. Но и расстаться теперь жалко — столько времени и сил слила, чтобы быть вместе! © Подслушано / Ideer
- Ехала в такси, всю дорогу болтала с водителем. Потом вызывала именно его, начали встречаться. Чувствовала, что мой человек. Через 3 месяца пришла к маме, вошла на кухню и замерла. Там сидели таксист и моя довольная сестра, которая сказала: «Познакомься, это мой Женя. Мы скоро подаем заявление». А он стоит весь белый. Мы переглянулись и поприветствовали друг друга. Я ушла в туалет, где ревела минут 10. Это была самая тупая любовная история в моей жизни. © Не все поймут / VK
- Друзья свели с парнем. Встретились в кафе. Он поздоровался и сел. Ладно бы просто молчал, так он еще и не моргал! 5 минут что-то печатал в телефоне и смешно пыхтел. Потом убрал телефон, поднял на меня глаза и выдал: «Вы не так выглядели на фото!» Я сказала, что, мол, возможно. Он продолжил: «Вы обманули меня! Вы настоящая шаромыжница!» После чего встал и ушел. Оказалось, его смутила длина волос. На фото они были значительно короче. © Theuglygirlfrien / Pikabu
Иногда мы можем попасть в передрягу не только из-за наших возлюбленных, но и из-за друзей. Ведь некоторые из них оказываются совсем не такими, за кого они себя пытаются выдавать.
Комментарии
Уведомления
Помнится, я тут как-то про одну барышню написала, что она ипанько. Так вот, забирайте у нее корону, этой отдадим 😵💫
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