10 мест нашей планеты, которые в тысячу раз круче, чем показали нам в кино

С тех пор как начали снимать по-настоящему культовое кино и сериалы, набирает обороты так называемый кинотуризм по местам съемок. Ведь, само собой, хочется своими глазами увидеть, где снимали «Игру престолов» или «Уэнсдэй». И это как раз тот случай, когда туристы не разочаруются — вживую эти места не то что не хуже, а во сто крат лучше, чем показали на экране. Сегодня, когда весь мир празднует День Земли, предлагаем посмотреть, какая она, Земля, все-таки красивая.

Айт-Бен-Хадду, Марокко — «Игра престолов»

Марокканский город-крепость для съемок превратился в вымышленный город Юнкай. Но в сериале нам, увы, не показали всех красот пустыни. А вот тут мы порассуждали, как «Игра престолов» повлияла на мир.

Замок Кантакузино, Буштени, Румыния — «Уэнсдэй»

Конечно, для пущей мрачности замок был немного «улучшен» с помощью компьютерной графики — академия для юных бунтарей не могла обойтись без готических атрибутов вроде кривого дерева во внутреннем дворе. Но вживую замок Кантакузино ничуть не менее прекрасен. Многим зрителям, кстати, сериал «Уэнсдэй» напомнил другие нашумевшие проекты. В этой статье мы покадрово сравнили сериалы и немало удивились.

Замок Кайрфилли, Уэльс — «Доктор Кто»

В замке снимали несколько эпизодов сериала, к примеру «Вампиры Венеции», но далеко не вся красота попала в кадр. А между прочим, и замок, и местность вокруг него потрясающие.

Айт-Бен-Хадду, Марокко — «Клон»

Великолепный глинобитный город стал фоном для любовной истории Жади. А в самой истории мы решили немного покопаться и сделали статью с фактами об этом многими любимом сериале.

Эресуннский мост, граница Дании и Швеции — «Мост»

По сюжету 2 полицейских расследуют преступление, произошедшее прямо на мосту, и постоянно пересекают его, чтобы попасть то в Данию, то в Швецию. Сериал, к слову, отличный. А у нас среди подборок есть и другие атмосферные скандинавские сериалы.

Форт Макомб, штат Луизиана — «Настоящий детектив»

В финале 1-го сезона герой Мэттью Макконахи бродит по катакомбам, пытаясь настичь преступника. Снимался эпизод в историческом месте — форте, построенном в XIX веке. Катакомбы там и правда есть, но уж наверняка не такие зловещие, как в сериале.

Ангкор, Камбоджа — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

Приключения отважной Лары происходили на территории руин храмового комплекса в Камбодже. Неудивительно, что после съемок фильма место привлекло толпы туристов.

Тунис — «Звездные войны»

Знаменитая планета Татуин, культовое место для всех поклонников космической саги, не только «расположилась» на время съемок в Тунисе, но даже и название свое получила от тунисского городка Татавин. Снимали пейзажи в нескольких местах.

Остров Доминика — «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

Большинство сцен в фильме были сняты на живописном острове Доминика — в частности, та сцена, где Джек удирает от толпы островитян. Кстати, вы знали, что образ капитана Джека Воробья восходит к реальному прототипу?

Острова Инишмор и Акилл, Ирландия — «Банши Инишерина»