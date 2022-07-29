14 бытовых привычек жителей Китая, которые приезжих вгоняют в ступор, а местные говорят: «А как же иначе?»

В каждой стране есть свои особенности, которые приезжие называют специфическими. Но даже странные, на первый взгляд, бытовые привычки местных при более детальном рассмотрении оказываются чуть ли не гениальными. Даже если они коренным образом отличаются от повадок очевидца.

Мы в ADME разузнали о том, как ведут рутинные дела китайцы. И считаем, кое-что можно у них и позаимствовать.

Используют стакан во время чистки зубов

В ванной комнате китайцы обязательно держат пустые стаканы. В одну из емкостей они набирают воду, чтобы прополоскать рот после чистки зубов. Во-первых, такое решение избавляет от лишних неудобств: нет необходимости наклоняться к раковине, чтобы набрать в рот воду. Во-вторых, использование стакана позволяет бережливо расходовать ценный ресурс.

Не принимают душ по утрам

Если жители многих стран отдают предпочтение утреннему душу, то китайцы моются вечером. Они стремятся подольше сохранять постельные принадлежности чистыми, а потому считают необходимым совершать гигиенические процедуры перед сном.

Считают бесполезным банное полотенце

Пользователи сети задаются вопросом, почему китайцы не используют после душа банные полотенца, а вытираются небольшими изделиями. Причины таких предпочтений многие видят в нежелании местных тратить лишние усилия и ресурсы на уход за габаритной вещью. Наблюдатели также допускают, что китайцы, в отличие от западных людей, не рассматривают банные полотенца как способ прикрыть наготу при переходе из ванной комнаты в спальню, а потому действительно не видят необходимости в изделии большого размера. Главное же вытереться насухо.

Одежду сушат исключительно на свежем воздухе

Жители Поднебесной не видят необходимости приобретать стиральную машину с функцией сушки. «Зачем тратить электроэнергию, когда есть солнце?» — задаются они вопросом. Потому китайцы находят способ организовать сушку белья на открытом воздухе. Им нравится, когда постиранная одежда приобретает естественный свежий аромат.

Спасаются от жары особым способом

Когда наступает лето и от жары нет спасения даже по ночам, жители западных стран берут одеяло потоньше и включают вентилятор или кондиционер. В такой же ситуации китайцы предпочитают снабдить спальное место еще одним изделием. Речь идет о специальном покрывале из бамбука. Местным комфортно на нем спать в жару: вещь прохладная на ощупь и при этом не липнет к телу.

Не используют ватные палочки для чистки ушей

Если китайцы желают почистить уши, они могут обратиться к соответствующему специалисту. Он проведет эту гигиеническую процедуру, используя целый ряд инструментов. И не только очистит ушные раковины от загрязнений, но еще и сделает им массаж.

Что касается домашней чистки ушей, жители Китая используют многоразовое приспособление — небольшую ложечку на длинной ручке. С ее помощью они избавляют слуховые каналы от излишков сухой серы. Инструмент может быть изготовлен из серебра, бамбука или пластика. Меж тем это изделие имеет место лишь в арсенале жителей Азии. Дело в том, что у представителей западных стран ушная сера имеет более вязкую структуру, а потому такая ложечка им противопоказана. Врачи также предостерегают нас и от использования ватных палочек: ими мы только проталкиваем серу внутрь. Ухо имеет естественную систему очистки, а при наличии проблемы лучше обратиться к специалисту.

Делают ванночки для ног

Местные нередко парят ноги перед сном. Традиционная китайская медицина гласит, что ванночки с добавлением специй положительно влияют на организм и эмоциональный фон. Ученые провели исследование и доказали, что такая процедура может помочь при хронической усталости и улучшить сон. А также ванночки для ног особенно полезны женщинам, так как еще и облегчают боли в животе во время менструации.

Кладут газету на обеденный стол

Многие жители Китая остаются верны привычке стелить на обеденный стол газету перед трапезой. В процессе еды они на нее выкладывают пищевые отходы: кости от рыбы, яичную скорлупу, кожуру овощей. Бумага впитывает жир, влагу, и необходимость протирать стол после завтрака, обеда или ужина отпадает. Периодическое издание выбрасывают вместе с объедками.

Не жалуют кофе

Утро большинства жителей западных стран начинается с чашки кофе. Но в Китае этот напиток не так уж и популярен: далеко не все местные оценили его горьковатый привкус. Многие китайцы по старинке отдают предпочтение соевому молоку. Стакан напитка из бобов в сочетании с традиционной выпечкой является распространенным вариантом завтрака.

Суп едят после основных блюд

Если во многих других культурах за обедом принято сначала есть суп, а затем приступать к основным блюдам, то жители Поднебесной действуют наоборот. Актриса Ян Гэ пошутила по этому поводу: «Просто мы, китайцы, стараемся съесть побольше. Так в желудке легче все разместить: после поедания твердых продуктов в нем остаются промежутки для жидких». Ее мысль несложно понять, если представить сосуд, который нужно заполнить камнями и водой. Гораздо легче это сделать, если жидкость влить в последнюю очередь.

Избегают сырых овощей

Несмотря на то что жители Поднебесной стараются налегать на овощи, в свежем виде они их употребляют редко. Китайцы считают, что желудку сложно переварить большое количество сырых плодов, а это чревато вздутием живота. Специалисты утверждают, что действительно есть смысл подвергать тепловой обработке особо жесткие овощи, например морковь. Так организму легче усвоить питательные вещества продукта.

Не ходят в гости с пустыми руками

В Китае не принято посещать чей-то дом с пустыми руками. Даже если хозяева предварительно оговорили, что не ждут подарков от гостей, все равно стоит захватить с собой какую-нибудь приятную мелочь или что-то съестное. Идеальным гостинцем здесь считаются фрукты. «Потому что они и красивые, и полезные», — объясняют китайцы.

Не посещают туалет, пока застолье в разгаре

В Поднебесной считается весьма дурным тоном отправиться из-за стола в уборную. Если вы обедаете в ресторане с китайскими друзьями и вдруг ощутили необходимость посетить туалет, то лучше дождаться окончания трапезы. В противном случае окружающие посмотрят на вас с явным неодобрением, ведь вы грубо нарушите этикет.

Идут на прогулку после еды

У жителей Поднебесной есть поговорка: «Пройдешь 100 шагов после еды — доживешь до 99 лет». Потому местные после плотного ужина не усаживаются перед телевизором, а надевают удобную одежду и идут в ближайший парк гулять. Ученые одобряют привычку китайцев. Согласно исследованию, ходьба после приема пищи снижает уровень сахара в крови эффективнее, чем прогулка на голодный желудок.