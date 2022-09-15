18 особенностей жизни в Таиланде, которые сложно понять приезжим, а для местных это обычное дело

Согласно недавнему исследованию, Таиланд остается одним из самых популярных направлений для туристов со всего мира. Люди туда приезжают, чтобы отдохнуть, спрятаться от мирской суеты или же найти приключения и заняться активным отдыхом. Но, пожалуй, каждый, кто приезжает в эту тропическую страну, может бесконечно познавать особенности культурной и бытовой жизни тайцев. Этого у местных жителей хоть отбавляй.

ADME уже не раз рассказывал любопытные факты о Таиланде, но для этой статьи мы откопали еще кое-что новенькое и познавательное.

1. Супы, лапша, рис и некоторая другая уличная еда продаются в пакетах, завязанных резинкой

2. Отчасти поэтому в стране существует проблема с пластиковыми отходами: в пакетах продаются многие продукты. Посмотрите на эту лишнюю упаковку

3. А вот сколько осталось пластиковых отходов от суши, доставленных на дом

4. В общественном транспорте есть выделенные места для детей, пожилых людей, беременных, инвалидов и монахов

5. Люди часто пьют холодные напитки через соломинку

6. В Бангкоке существует огромный рынок талисманов

MLADEN ANTONOV / AFP / East News

На этом рынке, имеющем многовековую историю, можно купить предметы разных форм и значений. Например, медальоны, кости, куски дерева из священных мест, благовония, человеческие волосы и многое другое.

7. Поэтому много людей ходят с амулетами

В Таиланде чуть ли не каждый носит один амулет или несколько (всегда нечетное количество). Обычно они выполнены в форме Будды, но также их делают в виде животных, насекомых. Интересно, что коллекционирование амулетов и торговля ими в Таиланде гораздо популярнее, чем, например, коллекционирование марок на Западе.

8. А некоторые взрослые ходят с реалистичными куклами-талисманами

В некоторых группах тайского общества популярны реалистичные куклы, которых называют «детскими ангелами». Взрослые люди ходят с ними как с талисманами. Такие «игрушки» могут стоить до $ 600. Любящие владельцы даже тратят деньги на одежду, аксессуары и украшения для своих кукол.

Некоторые настолько привязываются к своим куклам, что относятся к ним как к своим детям: ходят с ними в рестораны, покупают им билеты с отдельным местом в самолете.

9. Растет мода на селфи в кофейнях

Молодые люди просто обожают фотографироваться в кофейнях или на их фоне. У каждого заведения всегда можно заметить кого-то, кто делает селфи в надежде получить виртуальную похвалу в соцсетях. #Cafehopping, как это называют в Таиланде, — это не просто хештег, это национальный вид спорта.

10. Полотенца для рук и салфетки часто складывают в виде пиджака

11. А в ресторанах лимоны к напиткам иногда подают таким образом

12. В некоторых заведениях в писсуары насыпают лед

Оказывается, так делают потому, что лед помогает задерживать запах мочи (это особенно актуально, когда кто-то не смывает воду после посещения туалета).

13. На фестивалях показывают фигуры, целиком состоящие из воска

Каждый год в июле в Таиланде отмечается Фестиваль свечей. Во время праздника проводится выставка свечей, которые слеплены в виде разных фигур. Все это действо сопровождается танцами и весельем.

14. Вообще в стране проводится множество различных фестивалей

imago stock&people / East News

На фото выше показано, как, например, отмечается Сонгкран (тайский Новый год): во время его празднования всех прохожих обливают водой.

15. Pringles здесь продаются не в тубах, а в привычных для чипсов упаковках

16. Специально обученные обезьяны помогают фермерам собирать кокосы

Самец обезьяны в день может собрать в среднем 1 тыс. кокосов, в то время как человек — только около 80 штук. С приматами обращаются как с членами семьи. Когда они не работают, их кормят, поят, купают, за ними ухаживают, правда, при этом животных держат на цепи, привязанной к дрессировщику или к зданию приюта.

17. Существует экопарк, где из экскрементов слонов делают сувениры и бумагу

В Чиангмае работает парк Poo Poo Paper Park, где туристам предлагается возможность поучаствовать в процессе изготовления бумаги из собранного материала, из которого впоследствии также можно сделать различные сувениры на память.

18. В магазинах продаются прокладки с ароматом ментола

Тайские девушки, вам на самом деле нравится этот продукт? У меня там все просто горит! По ощущению словно касаешься ледяного огня (или ментола). © Beebs2cents / Reddit

Моей девушке нравятся эти прокладки. Потому что у нее во время критических дней бывают боли, а «эффект ментола» помогает их немного облегчить. © moumous87 / Reddit