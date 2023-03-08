10 ошибок, которые мы допускаем, надевая джинсы в холода, и даже не задумываемся об этом

Джинсы настолько универсальны, что не покидают наш гардероб круглый год. Но в холодное время года возникает вопрос — как их носить, чтобы было и тепло и стильно? Давайте пройдемся по основным правилам. А точнее, ошибкам, которые многие до сих пор совершают.

Ошибка № 1: Запихивать объемные джинсы в сапоги

Джинсы с незауженными штанинами плюс высокие сапоги с широким голенищем не лучшее сочетание. Красиво засунуть штанины в обувь не так-то просто. Скорее всего, ткань соберется в гармошку, одежда будет выглядеть неряшливо, а ноги начнут казаться более массивными, чем есть на самом деле. Лучше отдать предпочтение брюкам с достаточно длинными и широкими штанинами, которые будут прикрывать обувь. Или брать более узкие модели, которые получится легко и красиво заправить в те же сапоги.

Ошибка № 2: Носить джинсы скинни в мороз

Тонкие джинсы скинни стоит отложить до более теплых времен по ряду причин. Во-первых, они, как правило, слишком тонкие — в них попросту холодно. Во-вторых, они слишком прилегают к телу, что негативно влияет на состояние кожи и при длительной носке может даже вызвать целлюлит. В-третьих, они просто не будут выглядеть стильно: в сочетании с объемной верхней одеждой ноги будут казаться непропорциональными спичками.

Ошибка № 3: Надевать рваные джинсы в холод

Джинсы с потертостями и дырками смотрятся эффектно и дерзко когда угодно, но только не при низких температурах. Коленки, выглядывающие из дырок, будут краснеть на холоде, а сочетание рваных брюк с термобельем или теплыми колготками едва ли можно назвать стильным.

Ошибка № 4: Носить джинсы с низкой посадкой

Мамы часто запрещали нам носить такие джинсы в холода, чтобы не застудиться. Недостаточно сильный аргумент? Тогда вот еще один. Такая модель, в особенности в паре с коротким пуховиком или курткой, будет портить фигуру, визуально делая ноги короче и подчеркивая зону живота.

Ошибка № 5: Выбирать джинсы с обилием декора

Несмотря на то что джинсы с декором снова в моде, вероятно, лучше оставить их до наступления тепла. Пайетки, бусинки и прочие украшения на брюках зимой или ранней весной выглядят неуместно, поскольку верхняя одежда, шарфы и шапки и так делают наш образ громоздким и дополнительные элементы его только перегрузят. Кроме того, велика вероятность, что стразы или бусины отпадут и джинсы будут выглядеть неряшливо.

Ошибка № 6: Оголять лодыжки

Во-первых, можно замерзнуть. Во-вторых, такой образ в холодную погоду будет смотреться скорее странно. Что же делать? Можно выбрать обувь оптимальной высоты и заправить в нее штаны (если, конечно, не получится эффект, который был описан в первом пункте). Или добавить немного озорства и надеть высокие разноцветные носки, которые будут выглядывать из-под штанин.

Ошибка № 7: Сочетать узкие джинсы с ботфортами на каблуках

Узкие модели брюк с ботфортами на каблуках, как правило, выглядят несколько старомодно. И джинсы в обтяжку вместе с узкой обувью визуально добавляют объем в бедрах.

Ошибка № 8: Выбирать светлые модели брюк

Светлые, бледно-голубые или даже белые джинсы больше подходят для теплого времени года, поскольку в другие сезоны на них будет особенно заметна грязь (вспомним хотя бы сырую погоду ранней весны). Лучше выбирать джинсы темного цвета, они менее маркие и выглядят более презентабельно в сочетании с объемной одеждой и обувью.

Ошибка № 9: Носить джинсы неподходящего размера

Это правило актуально всегда, но в холода оно приобретает особый смысл. И в слишком свободной и в слишком тесной одежде риск замерзнуть выше. В слишком объемной одежде человек теряет больше тепла. В слишком узкой тело будет сдавленным, что ухудшит кровообращение.

Ошибка № 10: Надевать легинсы под джинсы