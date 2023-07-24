10+ вещей, от которых мы избавляемся без сожалений, а их, оказывается, можно выгодно продать

Существует огромное количество вещей, которые мы выбрасываем, не задумываясь. Но для других людей они могут иметь немалую ценность. К примеру, пустые баночки из-под косметики, лотки для яиц или бумажная стружка. Это может показаться странным, но существует огромное количество потенциальных покупателей, готовых приобрести вещи, которые нам и даром не нужны.

Флаконы и баночки от косметики

Многие продают сразу много пустых баночек, но есть и те, кто в объявлениях размещает фото только одного флакона. Такие продавцы чаще всего находят своих покупателей среди тех, кто увлекается рукоделием, а иногда и среди блогеров, которым требуется реквизит или фон для съемок.

Бумажная стружка

Многим вещам дают вторую жизнь. И бумажная стружка не исключение. Да, цена на абсолютно новую не слишком высока. Однако, вы можете быть полезны человеку, который хочет упаковать лишь один подарок и не нуждается в большом количестве стружки. Кроме того бумажную стружку удобно использовать тем, кто ведет активную торговлю с покупателями из других городов — так хрупкий предмет доедет в целости и сохранности.

Kоробка от телевизора

Если вам больше нет нужды в коробке от телевизора, не спешите ее утилизировать. Ее могут приобрести люди, которым требуется надежная упаковка для транспортировки или хранения различных предметов. Стоимость будет зависеть от размеров коробки и содержимого, которое в ней осталось: это может быть пенопластовый наполнитель, пленка, инструкции. Некоторые даже оставляют подставку для телевизора в комплекте.

Сахар в пакетиках

Если у вас завалялись несколько пакетиков сахара после посещения кафе или какой-нибудь поездки, то не храните их просто так. Есть люди, которые могут купить их у вас. Это cахарологи, которые увлекаются сукрологией — коллекционированием пакетиков сахара. У них существует даже тематические клубы, которые проводят ежегодные встречи на местном или международном уровне, где они торгуют своими коллекциями. Мировой рекорд — 14 502 собранных пакетиков.

Вешалки для одежды

Бывает так, что в шкафу висит больше вешалок, чем одежды. Почему бы не продать их? Да, целое состояние на них не сколотить, но, возможно, это лучше, чем они будут просто висеть без дела и занимать место.

Лотки для яиц

Если так случилось, что у вас накопились яичные лотки и вы не из тех, кто будет применять их не по назначению, то не спешите их выбрасывать. Их тоже можно продать. Да, бешеных денег за них не дадут, но даже обменять на шоколадку и то приятно.

Аудиокассеты

У многих до сих пор пылятся в шкафу кассеты. А ведь они еще могут принести радость от прослушивания. Сегодня появляется все больше людей, которым нравится их особый звук. Они с удовольствием покупают этот популярный винтаж.

Бумажные пакеты

Да, многое можно сдать на переработку, но есть вещи, которыми еще можно пользоваться. Например, бумажные пакеты экологичнее продать, и они кому-то еще послужат, а вы сможете немного подзаработать.

Пустые картриджи для принтеров

К счастью, забота об экологии все чаще заставляет пересматривать отношение к опасным отходам. И на то, что нужно правильно утилизировать пустые картриджи от принтеров, указывает их состав: пластмасса, металл и тонер. Для этого существует много специализированных компаний по переработке, а еще есть магазины.

Корковые пробки

Из таких пробок можно сделать массу интересных вещей: от подставок для горячего до скворечников. Однако если у вас скопилось их не так уж много или вы совсем не увлекаетесь поделками, то продать их будет неплохим решением.

Кошачьи лотки

Вещи, которые приобретались для домашних животных, пользуются на сайтах перепродажи большой популярностью. И неудивительно, ведь очень много людей заводят себе питомцев. Так, продать можно даже кошачий лоток, из которого ваш любимец вырос. Ведь кому-то он придется как раз по размеру.