12 вещиц, которые круто иметь под рукой, чтобы облегчить себе жизнь

Многие действия, которые приходится совершать регулярно, доставляют нам неудобства. Мы тратим немало времени на то, чтобы разложить постиранные носки по парам, и изворачиваемся, пытаясь застегнуть молнию платья на спине. А ведь эти и другие занятия можно упростить.

Мы в ADME хотим рассказать вам о крутых вещицах, которые сделают жизнь хоть чуточку, но комфортнее.

Губка для удаления волос

Удалять волосы можно не только привычной бритвой, но и с помощью специальной губки. Для этого нужно намочить кожу и потереть ее губкой круговыми движениями. Люди, опробовавшие этот способ, отмечают, что при таком «бритье» не нужно дополнительно использовать гели и опасаться порезов.

Фиксатор бретелек бюстгальтера

Фиксатор пригодится женщинам, которым надоело постоянно поправлять спадающие бретельки. Нужно прихватить им одну бретельку, надеть бюстгальтер и закрепить фиксатор на второй.

Палочки для очистки слива

Есть несколько способов прочистить засоры в трубах: с помощью вантуза, самодельных смесей или покупных чистящих средств. Последние сейчас продаются не только в виде порошков и жидкостей, но и в форме палочек. Достаточно забросить 1 штуку в слив, и она растворит скопившиеся там жир и грязь.

Магнитные застежки на шнурки

Можно вообще не тратить время на завязывание шнурков и использовать магнитные застежки. Их надевают на кончики шнурков и защелкивают. Они подойдут и взрослым, и детям.

Цепочка для застегивания молний

На некоторых вещах застегивать молнию неудобно. Например, если она расположена на спине платья. Чтобы ее застегнуть, приходится либо выворачивать руки не хуже, чем на занятиях йогой, либо просить кого-то о помощи. Есть еще один вариант: воспользоваться специальной цепочкой или лямкой. Можно закрепить ее на собачке и потянуть.

Органайзер для стирки носков

После стирки немало времени тратится на то, чтобы разложить носки по парам. А некоторые из них еще и теряются в машинке. Поэтому перед стиркой носки советуют скреплять друг с другом. Это можно сделать с помощью органайзера, который вмещает в себя сразу несколько пар.

Очиститель сумок

Чтобы очистить сумку и рюкзак от пыли и крошек, необязательно каждый раз их стирать или чистить вручную. С этой задачей справятся липкие шарики. Нужно бросить такой шарик в сумку и покатать внутри. Он соберет на себя грязь, а его потом останется просто помыть.

Спонж для чистки косметических кистей

Спонж для сухой чистки кистей пригодится, если нужно последовательно нанести несколько косметических средств. Например, сначала румяна, а затем бронзер. Для этого не придется использовать несколько кистей или мыть одну и ждать ее высыхания. Достаточно очистить кисть с помощью спонжа — и можно наносить косметику, не опасаясь, что разные средства смешаются.

Подставка для хранения чашек

В кухонный шкаф бывает трудно вместить много чашек. На полку они все не помещаются, при этом над ними пустует куча свободного пространства. Им можно воспользоваться, если ставить чашки друг на друга. Чтобы они при этом не падали, удобно скреплять их специальными подставками. Они регулируются, так что получится соединять ими чашки разных размеров.

Экран на сковороду от брызг

После жарки еды на сковороде плита и ближайшие поверхности покрываются каплями масла. Отчистить их не так просто. Чтобы защитить кухню от брызг, стоит накрывать сковороду либо крышкой, либо плоским экраном. Насадка, которая вставляется в сковороду и как бы делает ее стенки выше, тоже спасет от уборки. Благодаря ей на плиту и стены попадет меньше масла. При этом во время готовки можно помешивать еду, не снимая насадку.

Подвесное мусорное ведро

После чистки и нарезки продуктов появляется немало отходов. Можно повесить небольшое ведро на дверцу под той частью рабочего стола, где вы обычно нарезаете продукты. Если сбрасывать в него очистки и крошки, то не придется отвлекаться от готовки и относить мусор в большое ведро.

Складная разделочная доска

Перекладывать нарезанные продукты с досок в сковороду или кастрюлю не так уж удобно: лежащие по краям кусочки летят мимо и оказываются на плите или полу. Намного проще это делать со складными досками. Их края можно приподнять и сделать бортики. Так продукты попадут точно в сковороду.