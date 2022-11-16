13 распространенных ошибок, которые мешают нам выглядеть с иголочки в холодное время года

Иногда в холодное время года хочется оживить свой наряд. Но менять для этого весь гардероб не требуется, достаточно добавить лишь пару новых деталей или аксессуаров, и он заиграет яркими красками. Однако из-за мелких ошибок образ может потерять весь лоск. Чтобы этого не случилось, полезно разобраться заранее, что же мы порой делаем не так.

1. Неправильно сочетаем цвета

К нейтральной верхней одежде можно подобрать яркие аксессуары и таким образом гармонично преобразить наряд. Правильно сочетать детали поможет знание теории цвета. По ее законам, если одна вещь насыщенного цвета, то другие могут быть такого же оттенка, но более светлого. Однако идеально подобранные тона — это признак, скорее, консервативного стиля. Чтобы составить модный гардероб, необязательно придерживаться строгих правил.

2. Натягиваем шапку на голову

Вязаная шапочка выручает нас в непогоду, и, как только поднимается холодный ветер, хочется натянуть ее поглубже. Однако чтобы эта вещь стала стильным элементом даже повседневного образа, ее можно немного поддернуть наверх, оставив уши приоткрытыми. Такой способ ношения головного убора не только актуален в этом сезоне, но и лучше сохраняет прическу.

3. Выбираем разноцветную обувь

Чем ярче и разнообразнее дизайн обуви, тем сложнее сочетать ее с одеждой. Поэтому, если стоит задача выбрать обувь для длительного ношения, лучше всего купить пару приятного нейтрального цвета, которая подойдет к имеющимся предметам гардероба.

4. Не обращаем внимания на состав

В продаже можно найти большое количество головных уборов из синтетических материалов, например акрила. Это не лучший выбор, если вы хотите использовать шапку по прямому назначению — для согревания. Но и с шерстяными изделиями не все так просто. Они, хотя и хорошо греют, бывают слишком колючими и неудобными. В этом случае можно присмотреться к вещам из мериноса.



Шерсть мериноса высоко ценится неспроста. Она намного мягче других видов шерсти, пропускает воздух и помогает отводить влагу от тела. В результате лучше регулируется температура и предотвращается появление запахов.

5. Не используем современную альтернативу шапкам и шарфам

Я сама связала балаклаву и варежки. © SofiaKirichenko / Reddit

Самые привычные осенние аксессуары — вязаные шапочки и уютные шарфы. Но это не значит, что осенью и зимой нет места для экспериментов. Чтобы разнообразить образ, можно вместо них примерить модные сейчас снуд, манишку или вязаный капюшон, которые были представлены модными дизайнерами на осенних показах этого года. Такие вещи не только выглядят стильно, но и эффективно защищают от холода.

6. Избегаем ярких сумок

Традиционно в холодное время года сумки подбираются темные и скучные — под пасмурную погоду. Но в этот раз стилисты предлагают добавить больше смелых цветов и порадовать себя, например, розовым аксессуаром. Рушат стереотипы осенних палитр и некоторые дизайнеры: они тоже успели высказать любовь к ярко-розовому в своих последних коллекциях.

7. Носим длинные серьги с шарфом

С наступлением холодов демонстрировать любимые украшения становится сложнее: их скрывает одежда. Однако всегда остается возможность освежить образ с помощью сережек. Выбирать их нужно в зависимости от того, носите ли вы шарф. С ним лучше сочетаются серьги-гвоздики: эти аксессуары не конфликтуют между собой. Если же шарф не надевать, то можно экспериментировать с крупными или длинными серьгами. Эффектно смотрятся модные в этом сезоне изделия с жемчугом или кристаллами.

8. Не носим солнцезащитные очки в холодное время года

Темные очки отлично дополняют образ, даже если на дворе давно не лето. Но использовать их стоит не только как элемент стиля. Во-первых, в холодные дни тоже бывает солнечно, и прямые лучи могут ослеплять. Во-вторых, очки действительно защищают глаза и нежную кожу век от ультрафиолетового воздействия, которое не прекращается даже в пасмурную погоду.



9. Считаем, что платки и шали устарели

Некоторые дизайнеры использовали в своих осенних показах шелковые платки. Возможно, эта идея вдохновит кого-то заменить свой привычный шарф на утонченную вещицу. Конечно, шерстяным изделиям в деле защиты от непогоды шелк не конкурент, но он тоже очень хорошо сохраняет тепло. Платок будет отлично смотреться и в помещении: его можно повязать вокруг шеи или набросить на плечи. Не менее красивой, но более бюджетной версией являются платки из полиэстера.



Также, если не хочется носить обычные шапки и шарфы, придут на помощь шали. Причем особенно стильно будут смотреться большие или даже огромные полотна. Такие вариации знакомого аксессуара были хорошо встречены на подиумах и наверняка придутся по душе модницам.

10. Носим ботинки вместо высоких сапог

Ботинки — универсальная и удобная обувь. Именно из-за функциональности многие предпочитают именно их. Тем не менее не стоит забывать о высоких сапогах. Возможно, даже пришло время порадовать себя парой новых: стилисты говорят, что сапоги до колена и более высокие снова актуальны в этом сезоне.

11. Стесняемся толстых колготок

Наконец-то интересы бабушек всего мира и ярых модниц совпали: среди трендов этого года — теплые колготки. При выборе уютного аксессуара многие дизайнеры на осенних показах отдали предпочтение цветным моделям. Теперь можно носить любимую юбку и не бояться переохлаждения.

12. Ограничиваемся обычными перчатками

Кожаные перчатки — вечная классика. Тем же, кто хочет чего-то более экстравагантного, модельеры предложили вспомнить об удлиненных моделях этого аксессуара. Перчатки такого фасона выглядят элегантно и могут стать изюминкой гардероба. Цвета их могут быть разнообразными: от ярко-синего до бледно-розового.

13. Не демонстрируем длину шарфа

Осень — сезон, когда шарфы всех цветов и размеров заполняют улицы. Кажется, что это самый популярный аксессуар в это время года, ведь он не только хорошо защищает от холода, но и создает настроение. Поэтому вполне уместно иметь несколько шарфов, сочетающихся с одним и тем же комплектом одежды. Особенно актуальны очень длинные шарфы: они смотрятся эффектнее коротких и используются модельерами во многих современных коллекциях.