13 привычных вещей на нашей кухне, которые тоже нужно мыть, а мы даже в ус не дуем

Готовы поспорить: на каждой кухне даже у самой хорошей хозяйки есть потаенные уголки и вещи, которые еще не встречались с тряпкой и моющим средством. Иногда до них не доходят руки, а иногда мы вовсе не догадываемся, что их надо мыть. А зря. Сейчас поясним почему.

Подставка для ножей

Темное влажное место — это отличная питательная среда для микробов. Например, такое как подставка для ножей. Здесь часто задерживается влага и грязь, поэтому в ней запросто могут появиться дрожжи и плесень. Чтобы избежать этого, не стоит класть в подставку грязные или мокрые ножи. Их следует тщательно промывать и давать им полностью высохнуть. А саму подставку желательно мыть и дезинфицировать каждый месяц. Если она сделана из пластика, вы можете отмыть ее в посудомоечной машине или вручную, погрузив в теплую воду с лимонной кислотой. Деревянный органайзер для ножей можно очистить с помощью узкой щетки для детских бутылочек. И по мере износа его следует заменять на новый.

Мусорное ведро

Необходимость чистить мусорное ведро очевидна всем. Тем не менее мы, как правило, моем его только тогда, когда грязь становится видна невооруженным глазом. Однако стоит делать это регулярно и тщательно, так как содержимое ведра может оставить на его стенках микробы. Дезинфекция способна уничтожить их и заодно убрать неприятный запах. А если ведро не перестает источать «аромат» даже после мытья, возможно, вам пора его заменить.

Сушилка для посуды

Все предметы, которые постоянно контактируют с водой, могут стать причиной появления плесени или грибка. Это, как мы все знаем, не только некрасиво, но и опасно для здоровья, потому что вредные микроорганизмы могут перейти на посуду и продукты. На металлических сушилках, кроме всего прочего, может образоваться ржавчина. Чтобы предотвратить это, выливайте скопившуюся воду с поддона после каждого использования. Периодически промывайте все части сушилки и протирайте насухо полотенцем.

Фильтр вытяжки

Грязная вытяжка не просто выглядит неопрятно — она хуже справляется со своими прямыми обязанностями и перестает очищать воздух. Испарения, в том числе жир и копоть, которые выделяются во время готовки и особенно жарки, оседают на фильтре вытяжки. Поэтому не стоит пренебрегать их очисткой. Синтетические одноразовые фильтры стоит менять по мере необходимости. А металлические сетки, сделанные из алюминия или нержавейки, можно вымыть вручную с помощью средства для чистки плит, которое хорошо справляется с жиром. Либо народным средством — пищевой содой, разведенной водой до состояния пасты.

Фильтр посудомоечной машины

Посудомоечная машина контактирует не только с водой и моющим средством, а с жиром, грязью и остатками пищи. Поэтому она также остро нуждается в качественной очистке. Кусочки еды с тарелок и кастрюль могут попасть в дальние уголки этого агрегата, затрудняя его работу и оставляя неприятный запах. А на ее стенках и внутренних деталях может скопиться мыльный и известковый налет. Прежде чем мыть посудомойку и дезинфицировать ее стенки, надо снять фильтр и очистить его отдельно. Следите за чистотой корзин для посуды, коромысел разбрызгивателя, уплотнительных резинок на дверце и слива — иногда их тоже следует очищать. Внутренние стенки посудомойки можно помыть вручную с помощью подходящего средства для мытья либо народным средством. Для этого 1 чашку пищевой соды насыпьте на дно машинки и выставите короткий цикл мойки с высокой температурой.

Переключатели на духовке и плите

В процессе готовки мы часто хватаемся грязными руками за различные поверхности. Особенно достается переключателям режимов на духовке и плите. Не будем вновь пугать вас длинным списком бактерий и микробов, которых чистоплотные исследователи нашли и здесь. Просто не забывайте во время еженедельной уборки на кухне пройтись по переключателям тряпочкой с уксусом или любым другим дезинфицирующим средством.

Сток в кухонной раковине

Слив кухонной мойки нужно регулярно мыть моющим средством и дезинфицировать. Во время мытья посуды туда попадают кусочки еды, очистки, жир, остатки чая и кофе и многое другое. Всю эту «красоту» мы можем видеть на обратной стороне фильтра-сетки для раковины. Чтобы он не стал разносчиком бактерий и микробов и причиной неприятного запаха, промывайте его каждый день от скопившейся грязи. А еще периодически замачивайте в смеси уксуса и воды, прочищая все прорези щеткой.

Уплотнительная резинка холодильника

Когда речь заходит о мытье холодильника, мы обычно ограничиваемся мытьем дверцы и полок. В то время как уплотнительная резинка остается обделенной нашим вниманием. Уплотнитель тоже стоит периодически очищать, и не только из-за скапливающейся грязи в его складках. Благодаря уходу за резинкой холодильник прослужит дольше и будет лучше охлаждать продукты. Моют уплотнитель просто теплой водой или губкой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Если он порвался или стал слишком жестким, его пора заменить.

Лоток для льда

Даже если вы не замораживаете в форме для льда ничего, кроме воды, вы все равно время от времени должны мыть его, как и любую другую посуду. Причина в том, что, вопреки расхожему мнению, бактерии не погибают при заморозке, а лишь приостанавливают свою активность. К тому же в морозильной камере лотки соседствуют с различными продуктами и впитывают их запахи. Чтобы избавиться от них, можно использовать раствор из пищевой соды и теплой воды: примерно 2 ч. л. порошка залить 60 мл теплой воды, оставить в лотке на несколько минут, затем промыть чистой водой и высушить.

Органайзер для столовых приборов

Мы часто открываем ящик для ложек и вилок грязными руками, уже приступив к трапезе. Поэтому ручка ящика, а также сам лоток, в котором могут скапливаться крошки и другие остатки еды, нуждается в периодической очистке. Достаточно промывать его теплой водой с использованием жидкости для мытья посуды и насухо вытирать.

Консервный нож

Оказывается, просто промыть лезвия консервного ножа под струей воды недостаточно. В ходе одного исследования на недостаточно очищенных ножах были обнаружены следы сальмонеллы, кишечной палочки, дрожжей и плесени. Чтобы обезопасить себя, следует тщательно промывать этот прибор с моющим средством после каждого использования, уделяя особое внимание области вокруг лезвий.

Чаша блендера

Блендер также является одним из самых грязных мест на кухне, выяснили в ходе исследования ученые. Под ножом этого безобидного кухонного прибора нашлись все те же микробы, дрожжи и плесень. Поэтому не забывайте промывать блендер очень горячей водой с моющим средством каждый раз после использования. Время от времени разбирайте блендер на части, снимая лезвие и прокладку на дне, очищайте их и хорошо высушивайте.

Отделение для овощей в холодильнике

Ящик для овощей также следует регулярно мыть. В нем найдены микробы и грибки, которые могут быть опасны для человека. Снизить риск поможет правильное хранение: так, надо разделять готовые к употреблению продукты от продуктов, требующих термической обработки. Сырое мясо или морепродукты не должны соседствовать с фруктами или овощами и ни в коем случае на них не должен попадать сок от сырого мяса. Чтобы качественно очистить ящик, достаньте его из холодильника и вымойте с помощью средства для мытья посуды, нанесенного на губку. Промойте водой и высушите. Избавиться от неприятного запаха поможет теплая вода, смешанная с раствором пищевой соды (примерные пропорции: 2 ст. л. соды на 1 л воды). Желательно повторять эту процедуру каждый месяц.