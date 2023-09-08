В сети появился честный рейтинг средств женской гигиены, и многих не на шутку удивили результаты

Выбрать подходящее средство женской гигиены бывает непросто. Порой даже проверенные прокладки и тампоны не спасают от протеканий. Недавно ученые проверили, сколько же именно жидкости действительно впитывают различные изделия, и пришли к неожиданным выводам.

Все это время производители неправильно проводили тесты изделий

По данным одного исследования, 53% женщин сталкиваются с обильными выделениями во время менструации. Подобрать подходящее гигиеническое средство на этот период непросто. Современные многоразовые изделия — чаши и диски — многим кажутся неудобными. А тампоны и прокладки могут протекать, несмотря на указанные данные об их впитываемости.

Как выяснилось, производители, тестируя свою продукцию, используют либо подкрашенную воду, либо физраствор. Но кровь гуще этих жидкостей и неоднородна по своей структуре, да и течет она с разной интенсивностью. А потому заявленные данные относительно впитываемости зачастую не соответствуют реальным свойствам продукта. Понять компании можно, ведь раздобыть настоящую кровь для исследований непросто. Но многих женщин информация о том, что производители тестируют прокладки и тампоны при помощи физраствора, не на шутку расстроила.

Специальное белье оказалось самым неэффективным

Провести новое исследование пришло в голову профессору Беттани Самуэлсон Бэнноу. Многие ее пациентки отказались от привычных средств и стали пользоваться менструальными чашами и дисками. Профессор заподозрила, что причина заключалась в обильных выделениях, с которыми одноразовые изделия справиться не смогли. Кроме того, она пришла к выводу, что даже у понятия «обильная менструация» нет четких определений. Во многом потому, что женщины не могут определить, сколько именно крови они потеряли. Вообще, производителям стоит выработать общие стандарты и указывать более четкую информацию на своих изделиях. Ведь обильные выделения могут свидетельствовать о некоторых заболеваниях.

Бэнноу использовала для своей работы настоящую кровь и протестировала самые популярные гигиенические средства. Выяснилось, что менструальные трусы работают хуже всего. Белье могло впитать только от 1 до 3 мл жидкости. Не все женщины в восторге от таких трусов, но и поклонницы у них имеются. Пару раз попробовала специальные трусы, но они неизменно протекали через несколько часов. Причем не так, как это обычно происходит с прокладками или тампонами. Это был настоящий водопад! Пожалуй, я бы использовала эти трусы только вместе с чашей или тампоном. © TheFruitIndustry / Reddit

Я пользуюсь менструальными трусами вместе с тампонами. Если использовать только их , через некоторое время они ощущаются как-то странно. Как будто в них слишком много жидкости. © beekaybeegirl / Reddit

через некоторое время они ощущаются как-то странно. Как будто в них слишком много жидкости. © beekaybeegirl / Reddit Я недавно открыла для себя специальное белье, и это буквально изменило все. Очень удобно и никаких протеканий. © NotLondoMollari / Reddit

Прокладки

В исследование участвовали прокладки от различных известных марок нескольких размеров. Средняя впитываемость этих изделий оказалась 24 мл. При этом прокладки с обозначеним «ULTRA Super» вбирали до 52 мл жидкости, хотя их заявленные характеристики были значительно меньше. Пользуюсь практически исключительно прокладками. У меня обычно обильные, но неравномерные месячные, так что тампоны мне просто не подходят. © LightIsMyPath / Reddit

Там, где я живу, все пользуются только прокладками. Никаких тампонов, чаш и всего этого. И мне кажется, что это совершенно нормально. © Cyanide-Kid / Reddit

Я раньше пользовалась прокладками, но они жутко раздражали мою кожу. Потом перешла на чашу, и в жизни больше не воспользуюсь ничем другим. © courtneat / Reddit

Менструальные чаши

Выяснилось, что эти изделия работают чуть лучше, чем прокладки, и чуть хуже, чем тампоны. Средняя впитываемость чаш, которые принимали участие в исследование (это были изделия одного бренда), составила 27 мл — примерно столько и было заявлено производителем. Из всех продуктов мне больше всего нравятся чаши. Иногда я вообще забываю, что у меня «эти» дни. © Lanky_Introduction** / Reddit

Менструальные чаши — отличная штука. У меня обильные месячные, в этом плане мне ничего не помогало. А вот чаши буквально спасли меня. © TheLeaves16 / Reddit

Я вот пробовала пользоваться чашами, но так и не смогла к ним приспособиться. В итоге перешла на диски. © Unknown author / Reddit

Тампоны

Следующими идут тампоны. Исследование показало, что они могут впитывать от 20 до 34 мл жидкости (в среднем — 28 мл), в зависимости от марки и типа изделия. Причем раньше считалось, что тампоны могут вместить от 3 до 12 мл жидкости. То есть эти гигиенические средства работают даже лучше, чем предполагалось. При этом медики призывают не использовать один тампон дольше 8 часов, так как это гипотетически может привести к синдрому токсического шока. Не думаю, что когда-нибудь перейду с прокладок на тампоны. Пробовала их пару раз, но это просто не мое. © Fauxst / Reddit

А мне приходится, помимо тампонов, пользоваться еще и прокладками. Иначе от протеканий не спастись. © cageygrading / Reddit

Я знаю, что тампоны не слишком-то полезны для окружающей среды, да и для женского здоровья, но все равно пользуюсь только ими. У меня очень обильные месячные, с которыми прокладки просто не справляются, а с чашей у меня был весьма неприятный опыт. Так что тампоны — это прям благословение для меня. © CantHugEveryPlatypus / Reddit

Менструальные диски

Менструальные диски одержали сокрушительную победу. Они смогли вобрать в среднем 52 мл жидкости, а один из образцов «принял» аж 80 мл. Другой плюс этих изделий заключается в том, что на их впитывающую способность никак не влияет положение тела. Главное — чтобы диск был расположен правильно. А еще его можно носить до 12 часов и опорожнять, не вынимая. Всегда ненавидела тампоны и прокладки. Последние мне вообще памперсы напоминали. Как только открыла для себя диски, больше ничем и не пользуюсь. Очень круто, что их можно менять только 2 раза в день — утром и вечером. © meberber1 / Reddit

Мне действительно нравятся диски. Принцип у них такой же, как и у чаш, но пользоваться ими удобнее, да и мыть не надо. © Yarkris / Reddit

Диски — классная штука. Их даже можно опустошать, не вынимая. Что я и делаю, если мне нужно воспользоваться общественным туалетом. © Unknown author / Reddit