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10+ секретов, которые помогают звездам в один миг создать шикарный силуэт и скорректировать фигуру

Дизайн
920213

На красной дорожке знаменитости всегда выглядят безупречно. Однако за идеальным образом часто скрывается мастерство подбора одежды. Многие звезды умело используют модные трюки, такие как подбор правильного силуэта и акцент на достоинствах, чтобы создать впечатление идеальных пропорций. Сегодня мы заглянем за кулисы этой модной игры и раскроем секреты, благодаря которым звезды блистают на мероприятиях.

Блейк Лайвли — корсетный крой и дополнительная юбка

James Atoa / Everett Collection / East News, Patricia Schlein / WENN.com / agefotostock / East News

У Блейк Лайвли потрясающие ноги, однако актриса не может похвастаться осиной талией. И если в начале карьеры супруга Райана Рейнольдса по неопытности выбирала платья свободного прямого кроя, подчеркивающие ее маленькую особенность, то со временем она начала отдавать предпочтение облегающим туалетам с корсетным кроем и дополнительной юбкой. Такие модели платьев выгодно подчеркивают талию и придают бедрам желанный объем благодаря грамотной драпировке. В результате мы видим тип фигуры «песочные часы», хотя на самом деле у Блейк тип фигуры «яблоко».

Кира Найтли — обильная драпировка

Kristin Callahan / Everett Collection/EAST NEWS, Invision / Invision / East News

Чтобы визуально увеличить верхнюю часть тела, хрупкая от природы Кира Найтли часто выбирает для публичных выходов платья со сложной драпировкой. Наряды с обилием рюш, воланов и складок прибавляют объема и являются отличным решением для обладательниц скромного бюста.

Ирина Шейк — облегающий силуэт

Daniele Cifalà / MEGA / Mega Agency / East News, Zannoni Julien/APS-Medias/ABACA/EAST NEWS

Ирина Шейк не может похвастаться округлыми формами, но мы почти никогда этого не замечаем благодаря модным трюкам. Из-за грамотного подбора одежды мы видим тип фигуры «груша», хотя на самом деле у Ирины тип фигуры «банан». Для него характерны тонкая талия при плоском животе и небольшом размере верхней и нижней частей тела. Вертикальная изогнутая линия на платье справа вкупе с глубоким вырезом выгодно подчеркнули изгибы тела модели.

Дженнифер Лопеc — воздушные ткани и акцент на декольте

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Дженнифер Лопеc — одна из самых известных обладательниц типа фигуры «груша». И хотя наряжаясь, она нередко делает акцент на бедрах, в последнее время поп-дива старается уравновесить фигуру. Для этого она выбирает платья из свободных, струящихся тканей, а с помощью ремня выделяет талию. Но главный акцент Дженнифер смещает на верхнюю часть тела, уравновешивая нижнюю. В итоге элегантное декольте отвлекает внимание от бедер.

Кейт Миддлтон — баска и V-образный вырез

AP / East News, GEORGE ROGERS / SIPA / Sipa Press / East News

Широкие плечи, узкие бедра и сужающаяся линия талии — у Кейт Миддлтон все характерные признаки фигуры типа «перевернутый треугольник». Уравновесить пропорции принцессе Уэльской помогает одежда с баской и V-образным вырезом. Баска придает бедрам необходимый объем.

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News, GEORGE ROGERS / SIPA / Sipa Press / East News

А V-образный вырез визуально удлиняет шею, благодаря чему плечи кажутся более изящными.

Кэти Холмс — акцент на талии и темные колготки

RTNStevens/MediaPunch/EAST NEWS, MEGA / Mega Agency / East News

Кэти Холмс — одна из самых стильных звезд Голливуда, которая умеет выгодно преподнести свою фигуру. Как мы видим, всего лишь акцент на талии и черные колготки могут творить настоящие чудеса.

Дженнифер Гарнер — яркие цвета и пышная юбка

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Актриса Дженнифер Гарнер — обладательница фигуры типа «прямоугольник». Талия, верхняя и нижняя части тела имеют у нее практически одинаковые пропорции, что становится заметным при выборе облегающей одежды. Чтобы скорректировать фигуру, Дженнифер «разбила» прямоугольник — добавила объема бедрам с помощью пышной юбки. Кроме того, она отдала предпочтение структурированной одежде из яркой ткани, которая помогла ей сформировать изгибы тела.

Эмилия Кларк — грамотно выбранная длина лифа и телесный цвет

VALERIE MACON / AFP / East News, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Эмилия Кларк при росте 157,5 см умудряется выглядеть выше с помощью правильно подобранной одежды. Платье с заниженной линией талии (слева) сыграло с актрисой злую шутку, украв у нее несколько сантиметров роста. А вот туалет на фото справа, наоборот, удлинил силуэт благодаря правильной высоте лифа и телесному цвету.

Риз Уизерспун — пояса

Richard Shotwell / Invision / AP / East News, AFP/EAST NEWS

Тип фигуры Риз Уизерспун — «яблоко», поэтому в образах актрисы часто присутствуют пояса. Акцент на талии формирует изящные изгибы и помогает создать иллюзию фигуры «песочные часы».

Кейт Уинслет — черный цвет и акцент на плечи

Joel Ryan / Invision / AP / East News, AFP/EAST NEWS

У актрисы Кейт Уинслет тоже фигура типа «яблоко». В отличие от коллеги Риз Уизерспун, звезда «Титаника» использует другие приемы — выбирает образы в темных тонах, которые сглаживают фигуру и убирают акцент с талии. Последний Кейт предпочитает делать на плечах, чтобы добавить «веса» верхней части тела.

Знаменитости мастерски умеют подчеркивать свои достоинства с помощью одежды. Платья, аксессуары и правильные силуэты создают иллюзию желаемых форм и позволяют блистать на любом мероприятии. Эти хитрые трюки доказывают, что стиль и уверенность в себе могут преобразить любую фигуру.

Фото на превью Zannoni Julien/APS-Medias/ABACA/EAST NEWS, Daniele Cifalà / MEGA / Mega Agency / East News
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920213
AdMe/Дизайн/10+ секретов, которые помогают звездам в один миг создать шикарный силуэт и скорректировать фигуру
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