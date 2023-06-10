10+ секретов, которые помогают звездам в один миг создать шикарный силуэт и скорректировать фигуру

На красной дорожке знаменитости всегда выглядят безупречно. Однако за идеальным образом часто скрывается мастерство подбора одежды. Многие звезды умело используют модные трюки, такие как подбор правильного силуэта и акцент на достоинствах, чтобы создать впечатление идеальных пропорций. Сегодня мы заглянем за кулисы этой модной игры и раскроем секреты, благодаря которым звезды блистают на мероприятиях.

Блейк Лайвли — корсетный крой и дополнительная юбка

James Atoa / Everett Collection / East News , Patricia Schlein / WENN.com / agefotostock / East News

У Блейк Лайвли потрясающие ноги, однако актриса не может похвастаться осиной талией. И если в начале карьеры супруга Райана Рейнольдса по неопытности выбирала платья свободного прямого кроя, подчеркивающие ее маленькую особенность, то со временем она начала отдавать предпочтение облегающим туалетам с корсетным кроем и дополнительной юбкой. Такие модели платьев выгодно подчеркивают талию и придают бедрам желанный объем благодаря грамотной драпировке. В результате мы видим тип фигуры «песочные часы», хотя на самом деле у Блейк тип фигуры «яблоко».

Кира Найтли — обильная драпировка

Kristin Callahan / Everett Collection/EAST NEWS , Invision / Invision / East News

Чтобы визуально увеличить верхнюю часть тела, хрупкая от природы Кира Найтли часто выбирает для публичных выходов платья со сложной драпировкой. Наряды с обилием рюш, воланов и складок прибавляют объема и являются отличным решением для обладательниц скромного бюста.

Ирина Шейк — облегающий силуэт

Daniele Cifalà / MEGA / Mega Agency / East News , Zannoni Julien/APS-Medias/ABACA/EAST NEWS

Ирина Шейк не может похвастаться округлыми формами, но мы почти никогда этого не замечаем благодаря модным трюкам. Из-за грамотного подбора одежды мы видим тип фигуры «груша», хотя на самом деле у Ирины тип фигуры «банан». Для него характерны тонкая талия при плоском животе и небольшом размере верхней и нижней частей тела. Вертикальная изогнутая линия на платье справа вкупе с глубоким вырезом выгодно подчеркнули изгибы тела модели.

Дженнифер Лопеc — воздушные ткани и акцент на декольте

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Дженнифер Лопеc — одна из самых известных обладательниц типа фигуры «груша». И хотя наряжаясь, она нередко делает акцент на бедрах, в последнее время поп-дива старается уравновесить фигуру. Для этого она выбирает платья из свободных, струящихся тканей, а с помощью ремня выделяет талию. Но главный акцент Дженнифер смещает на верхнюю часть тела, уравновешивая нижнюю. В итоге элегантное декольте отвлекает внимание от бедер.

Кейт Миддлтон — баска и V-образный вырез

AP / East News , GEORGE ROGERS / SIPA / Sipa Press / East News

Широкие плечи, узкие бедра и сужающаяся линия талии — у Кейт Миддлтон все характерные признаки фигуры типа «перевернутый треугольник». Уравновесить пропорции принцессе Уэльской помогает одежда с баской и V-образным вырезом. Баска придает бедрам необходимый объем.

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News , GEORGE ROGERS / SIPA / Sipa Press / East News

А V-образный вырез визуально удлиняет шею, благодаря чему плечи кажутся более изящными.

Кэти Холмс — акцент на талии и темные колготки

RTNStevens/MediaPunch/EAST NEWS , MEGA / Mega Agency / East News

Кэти Холмс — одна из самых стильных звезд Голливуда, которая умеет выгодно преподнести свою фигуру. Как мы видим, всего лишь акцент на талии и черные колготки могут творить настоящие чудеса.

Дженнифер Гарнер — яркие цвета и пышная юбка

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Актриса Дженнифер Гарнер — обладательница фигуры типа «прямоугольник». Талия, верхняя и нижняя части тела имеют у нее практически одинаковые пропорции, что становится заметным при выборе облегающей одежды. Чтобы скорректировать фигуру, Дженнифер «разбила» прямоугольник — добавила объема бедрам с помощью пышной юбки. Кроме того, она отдала предпочтение структурированной одежде из яркой ткани, которая помогла ей сформировать изгибы тела.

Эмилия Кларк — грамотно выбранная длина лифа и телесный цвет

VALERIE MACON / AFP / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Эмилия Кларк при росте 157,5 см умудряется выглядеть выше с помощью правильно подобранной одежды. Платье с заниженной линией талии (слева) сыграло с актрисой злую шутку, украв у нее несколько сантиметров роста. А вот туалет на фото справа, наоборот, удлинил силуэт благодаря правильной высоте лифа и телесному цвету.

Риз Уизерспун — пояса

Richard Shotwell / Invision / AP / East News , AFP/EAST NEWS

Тип фигуры Риз Уизерспун — «яблоко», поэтому в образах актрисы часто присутствуют пояса. Акцент на талии формирует изящные изгибы и помогает создать иллюзию фигуры «песочные часы».

Кейт Уинслет — черный цвет и акцент на плечи

Joel Ryan / Invision / AP / East News , AFP/EAST NEWS

У актрисы Кейт Уинслет тоже фигура типа «яблоко». В отличие от коллеги Риз Уизерспун, звезда «Титаника» использует другие приемы — выбирает образы в темных тонах, которые сглаживают фигуру и убирают акцент с талии. Последний Кейт предпочитает делать на плечах, чтобы добавить «веса» верхней части тела.

Знаменитости мастерски умеют подчеркивать свои достоинства с помощью одежды. Платья, аксессуары и правильные силуэты создают иллюзию желаемых форм и позволяют блистать на любом мероприятии. Эти хитрые трюки доказывают, что стиль и уверенность в себе могут преобразить любую фигуру.