15 случаев, когда фотограф щелкнул звезду под другим углом. А мы ее едва узнали
Удачный ракурс — это одно из основополагающих условий красивой фотографии. Звезды, модели, да и просто любители селфи, знают об этой особенности и всегда стараются повернуться к камере «рабочей стороной», чтобы выигрышно получиться на снимке. Однако если привыкнуть к удачному ракурсу, можно просто-напросто не узнать себя, когда фотограф щелкнет вас с другой стороны. Репортажи со звездных ковровых дорожек — яркое тому подтверждение.
Пэрис Хилтон
Приянка Чопра
Энн Хэтэуэй
Рене Зеллвегер
Шарлотта Генсбур
Хлоя Севиньи
Кейт Уинслет
Натали Дормер
Хелена Бонем Картер
Сальма Хайек
Хилари Суэнк
Аманда Сейфрид
Пенелопа Крус
Рэйчел Вайс
Гвен Стефани
Удачно или неудачно выбранный ракурс фото может не только изменить внешность запечатленного на нем человека, но и окончательно запутать того, кто рассматривает снимок. По этим ссылкам вы найдете несколько наших фотоподборок, в которых угол съемки и перспектива играют далеко не последнюю роль.
Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / East News, Can Nguyen / Capital Pictures / Capital Pictures / East News
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