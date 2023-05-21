15 случаев, когда фотограф щелкнул звезду под другим углом. А мы ее едва узнали

Удачный ракурс — это одно из основополагающих условий красивой фотографии. Звезды, модели, да и просто любители селфи, знают об этой особенности и всегда стараются повернуться к камере «рабочей стороной», чтобы выигрышно получиться на снимке. Однако если привыкнуть к удачному ракурсу, можно просто-напросто не узнать себя, когда фотограф щелкнет вас с другой стороны. Репортажи со звездных ковровых дорожек — яркое тому подтверждение.