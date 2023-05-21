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15 случаев, когда фотограф щелкнул звезду под другим углом. А мы ее едва узнали

Дизайн
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Удачный ракурс — это одно из основополагающих условий красивой фотографии. Звезды, модели, да и просто любители селфи, знают об этой особенности и всегда стараются повернуться к камере «рабочей стороной», чтобы выигрышно получиться на снимке. Однако если привыкнуть к удачному ракурсу, можно просто-напросто не узнать себя, когда фотограф щелкнет вас с другой стороны. Репортажи со звездных ковровых дорожек — яркое тому подтверждение.

Пэрис Хилтон

Willy Sanjuan / Invision / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Приянка Чопра

Evan Agostini / Invision / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Энн Хэтэуэй

DNPhotography / ABACA / Abaca / East News, zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Рене Зеллвегер

ADRIAN DENNIS/AFP/East News, ADRIAN DENNIS/AFP/East News

Шарлотта Генсбур

LOIC VENANCE/AFP/East News, Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Хлоя Севиньи

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News, Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Кейт Уинслет

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Натали Дормер

Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS, Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS

Хелена Бонем Картер

Grosby Group/East News, AUG/face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Сальма Хайек

Vianney Le Caer / Invision / East News, Can Nguyen / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Хилари Суэнк

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS, Richard Shotwell/Invision/AP/East News

Аманда Сейфрид

Invision/Associated Press/East News, Invision/Associated Press/East News

Пенелопа Крус

Didier Ferey/KCS/East News, Didier Ferey/KCS/East News

Рэйчел Вайс

Invision/Invision/East News, BEN STANSALL/AFP/East News

Гвен Стефани

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Удачно или неудачно выбранный ракурс фото может не только изменить внешность запечатленного на нем человека, но и окончательно запутать того, кто рассматривает снимок. По этим ссылкам вы найдете несколько наших фотоподборок, в которых угол съемки и перспектива играют далеко не последнюю роль.

Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / East News, Can Nguyen / Capital Pictures / Capital Pictures / East News
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2913
AdMe/Дизайн/15 случаев, когда фотограф щелкнул звезду под другим углом. А мы ее едва узнали
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