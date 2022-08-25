16 тату со смыслом, о которых их владельцы в старости точно жалеть не будут

Первые татуировки появились еще в 3300 году до нашей эры. Считается, что древние люди наносили себе рисунки при помощи обычной сажи в надежде, что татуировки помогут им избавиться от болезней. Современные же тату — это и способ самовыражения, и возможность увековечить на теле важные жизненные события.

Мы в ADME остались под впечатлением от рисунков на теле, которые были выполнены не только со вкусом, но и с большим смыслом. А в бонус мы поместили доказательство того, что иногда татуировки сближают похлеще «Рондо» из старой рекламы.

1. «В прошлом году я потеряла ногу, а сегодня сделала себе тату с фламинго. Ведь с этой птицей мы обе стоим на одной ноге»

2. «Мы с мамой сделали парные тату, так как в детстве она всегда читала мне книжки о драконах»

3. Тот самый пример, когда даже физическую проблему можно тонко и красиво обыграть

4. Когда ты большой поклонник таланта Робина Уильямса

5. «Набила себе тату с моим самым любимым созданием на свете»

6. «Набила строчку, написанную рукой бабушки, мамы, сестры и племянницы»

«Я люблю тебя».

7. «Когда-то набил себе отпечаток лапы моей собаки. Сейчас она живет с мамой, но частичка ее всегда со мной»

8. Когда решил увековечить любовь к своему лучшему другу

9. «Своей первой татуировкой я решил сделать рисунок моего сына»

«Да, у него очень нелепые губы, но оттого рисунок мне нравится только больше».

10. «Я записал голос своей дочки на диктофон и набил его на руке в виде звуковой дорожки»

«Именно так выглядит ее фраза: „Папа, я люблю тебя. А я — принцесса“».

11. «Вот такое тату я сделал в честь моей семьи»

12. «Я так вдохновился историей Великого Гэтсби, что сделал себе с ним татуировку»

13. «Я только что сделал себе тату в честь моего любимого песика, который недавно ушел на радугу»

14. «У нас с женой есть парные тату. Птицы символизируют нашу семью»

«Та птичка, что улетела, — это наш неродившийся ребенок».

15. «Мой пес недавно меня покинул, и я увековечил отпечаток его носа на руке»

16. «Плюшевый енот — любимая игрушка моего сына, поэтому я сделал себе вот такую минималистичную наколку»

Бонус: «У моего друга, который сегодня приехал из-за границы, и еще у одного моего знакомого совершенно случайно оказались одинаковые тату»