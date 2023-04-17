19 смелых женщин показали себя до и после макияжа. И мы увидели, как утонченно и элегантно он подчеркнул их красоту

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Макияж ассоциируется с красотой. А еще с уверенностью, уникальностью и стилем. С помощью кистей и помады можно скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства, а иногда и того больше — превратиться в другого человека. Героини сегодняшней подборки умеют все из этого и смело публикуют фото до и после нанесения макияжа.

«Итак, репетиция макияжа на свадьбу. Что скажете?»

«Все еще ищу свой стиль. Фото до и после макияжа»

«Чем лучше себя чувствую, тем больше расцветаю»

«Хотела сделать макияж а-ля щенячий взгляд»

«Кажется, что естественный мейкап на мне выглядит как-то небрежно»

«Как думаете, макияж меня старит?»

Макияж «без макияжа»

«Мои „до“ и „после“»

Естественный мейкап

«Мне 67. Выходной провела на пляже, а потом пришла домой и решила подкраситься»

«И я даже не пользовалась кистями»

«Без макияжа и с ним. Думаю над тем, как улучшить образ»

«До и после того, как я накрасилась и осветлила брови»

«Мне кажется, разница между накрашенной и ненакрашенной мной просто дикая»

«Вот так я меняюсь с косметикой. И накладными ресницами»

«Выгляжу совсем по-другому, когда накрашусь»

«Каждый день рисую стрелки, чтобы визуально увеличить глаза»