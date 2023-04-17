19 смелых женщин показали себя до и после макияжа. И мы увидели, как утонченно и элегантно он подчеркнул их красоту
Макияж ассоциируется с красотой. А еще с уверенностью, уникальностью и стилем. С помощью кистей и помады можно скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства, а иногда и того больше — превратиться в другого человека. Героини сегодняшней подборки умеют все из этого и смело публикуют фото до и после нанесения макияжа.
«Итак, репетиция макияжа на свадьбу. Что скажете?»
«Все еще ищу свой стиль. Фото до и после макияжа»
«Чем лучше себя чувствую, тем больше расцветаю»
«Хотела сделать макияж а-ля щенячий взгляд»
«Кажется, что естественный мейкап на мне выглядит как-то небрежно»
«Как думаете, макияж меня старит?»
Макияж «без макияжа»
«Мои „до“ и „после“»
Естественный мейкап
«Мне 67. Выходной провела на пляже, а потом пришла домой и решила подкраситься»
«И я даже не пользовалась кистями»
«Без макияжа и с ним. Думаю над тем, как улучшить образ»
«До и после того, как я накрасилась и осветлила брови»
«Мне кажется, разница между накрашенной и ненакрашенной мной просто дикая»
«Вот так я меняюсь с косметикой. И накладными ресницами»
«Выгляжу совсем по-другому, когда накрашусь»
«Каждый день рисую стрелки, чтобы визуально увеличить глаза»
«Пока все еще в поисках правильного оттенка тона для лица»
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Фото на превью Imarriedafrenchman / Reddit
AdMe/Дизайн/19 смелых женщин показали себя до и после макияжа. И мы увидели, как утонченно и элегантно он подчеркнул их красоту
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