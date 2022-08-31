20+ примеров нестандартного маникюра, который позволяет встретить осень во всеоружии

Ухоженные руки доставляют нам удовольствие в любое время года, но маникюрные тренды подвержены сезонному влиянию. И вот уже полупрозрачные лаки, легкомысленные орнаменты и яркие оттенки лета понемногу уступают место более плотному покрытию, насыщенным цветам и осенним мотивам. Ну а вдохновение можно почерпнуть у мастеров маникюра со всего мира.

Мы в ADME уже сохранили себе несколько идей для следующего похода в салон, вдохновляйтесь и вы нашей свежей подборкой. А в конце статьи вас ждет пара бонусов от женщин, которые сделали маникюр средством самовыражения.

Небо, девушка, самолет

Бунт в офисе

Предрассветные горы

Объемные бисерные листочки

Френч с оптической иллюзией

Прозрачное покрытие с цепочками

Яркий френч с акцентом

И воздушный розово-сиреневый

Смайлики и насыщенный синий

Мухоморчики на матовом розовом

Игривый алый

Анимализм на яблочном фоне

Штампинг в китайском стиле

Нюд и клетка

Цветы августа

Френч в осенней гамме

Капли ртути

Маникюр любительницы книг

Серебро и золото

Ботанический сад

Нескучная геометрия

Бонус № 1: «Мой парень назвал мой маникюр „эпоксидный шик в стиле пола в гараже“»

Бонус № 2: «Мне хотелось, чтобы маникюр перекликался с моим перстнем. У меня получилось!»