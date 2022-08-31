20+ примеров нестандартного маникюра, который позволяет встретить осень во всеоружии
Ухоженные руки доставляют нам удовольствие в любое время года, но маникюрные тренды подвержены сезонному влиянию. И вот уже полупрозрачные лаки, легкомысленные орнаменты и яркие оттенки лета понемногу уступают место более плотному покрытию, насыщенным цветам и осенним мотивам. Ну а вдохновение можно почерпнуть у мастеров маникюра со всего мира.
Мы в ADME уже сохранили себе несколько идей для следующего похода в салон, вдохновляйтесь и вы нашей свежей подборкой. А в конце статьи вас ждет пара бонусов от женщин, которые сделали маникюр средством самовыражения.
Небо, девушка, самолет
Бунт в офисе
Предрассветные горы
Объемные бисерные листочки
Френч с оптической иллюзией
Прозрачное покрытие с цепочками
Яркий френч с акцентом
И воздушный розово-сиреневый
Смайлики и насыщенный синий
Мухоморчики на матовом розовом
Игривый алый
Анимализм на яблочном фоне
Штампинг в китайском стиле
Нюд и клетка
Цветы августа
Френч в осенней гамме
Капли ртути
Маникюр любительницы книг
Серебро и золото
Ботанический сад
Нескучная геометрия
Бонус № 1: «Мой парень назвал мой маникюр „эпоксидный шик в стиле пола в гараже“»
Бонус № 2: «Мне хотелось, чтобы маникюр перекликался с моим перстнем. У меня получилось!»
А вы уже выбрали маникюр, с которым встретите осень?
Фото на превью W***ticulturist_ / Reddit
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