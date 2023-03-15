Мы разобрались, как подобрать идеальную форму бровей, чтобы потом не отращивать их месяцами
Выбрать идеальную форму бровей бывает не так уж и просто: малейшая ошибка при выборе их длины, толщины или изгиба может исказить внешность. Но если знать нехитрые правила, при помощи дизайна бровей можно «открыть» взгляд, освежить и даже омолодить лицо.
Как правильно подобрать форму бровей
Специалисты единогласно твердят, что быстротечные тренды не самые лучшие помощники при выборе формы бровей. Чтобы добиться максимально эстетичного внешнего вида, профи рекомендуют не менять кардинально естественную форму бровей, а лишь слегка корректировать ее.
Так, слишком густые брови могут перечеркнуть всю утонченность и изящность маленького лица. Тонкие же брови на полном лице визуально сделают его еще больше. Стоит обратить внимание и на изгиб: прямые брови на квадратном лице лишь подчеркнут его углы, а вот намек на дугу сделает черты более мягкими.
Как подобрать брови по форме лица
Чтобы понять, где именно должна начинаться и заканчиваться бровь, попробуйте провести небольшой эксперимент.
- Сначала поместите карандаш сбоку от носа параллельно внутреннему уголку глаза. Место, где край карандаша упрется в линию бровей, станет идеальной точкой для формирования начала брови.
- Для того чтобы определить место изгиба, приложите карандаш сбоку от носа прямо вверх до пересечения с выступающей частью надбровной дуги.
- А чтобы найти внешний кончик брови, попробуйте подвести карандаш к краю носа и совместить его с внешним уголком глаза.
Плавность изгиба, его высоту и рекомендуемую толщину бровей можно определить исходя из формы лица. Дальнейшие шаги в архитектуре бровей будут зависеть именно от его типа.
Квадрат
Брови с ярко выраженным острым изломом не лучший вариант для девушек с квадратной формой лица. Чтобы смягчить линию подбородка, им рекомендуют остановить свой выбор на более мягких и плавных очертаниях без чересчур заметных изгибов.
Треугольник
Чтобы смягчить линию подбородка, специалисты рекомендуют девушкам с треугольной формой лица добавлять бровям больше объема и полноты. А еще «треугольникам» подойдут изогнутые брови, но не стоит сужать их кончики под углом вниз.
Прямоугольник
Прямые брови со слегка приподнимающимся над внешним уголком глаз кончиком и легким изгибом — идеальный вариант для обладательниц прямоугольного лица. Таким девушкам категорически не подходят тонкие брови: и без того тяжелая линия подбородка из-за этого утяжеляется еще сильнее, а лицо кажется более массивным.
Круг
Чтобы визуально сузить круглое лицо, специалисты рекомендуют оформить выраженный изгиб чуть дальше середины брови. Этот простой прием поможет сделать глаза больше, а взгляд выразительнее.
Овал
Прямые брови под легким углом и с небольшим изгибом на концах — идеальный вариант для девушек с овальной формой лица. А вот неудачной формой бровей для такого типа считается закругленная — она способна испортить даже самые благородные очертания лица.
Ромб
Невысокий лоб, заостренный подбородок и довольно широкие скулы можно гармонизировать при помощи слегка скругленных бровей. Такая форма поможет сузить наиболее широкую часть лица и уравновесить не только чуть заостренный подбородок, но и округлые щеки.
Сердце
Острый подбородок, который часто можно заметить у обладательниц сердцевидной формы лица, можно уравновесить при помощи мягкой и округлой дуги бровей без выраженных изломов. Такие брови не должны быть короткими: чем длиннее они будут, тем более гармоничной будет внешность в целом.
Удлиненный овал
Девушкам с удлиненным овальным лицом прекрасно подойдут короткие и широкие брови с острыми кончиками. Считается, что такая форма несколько укорачивает лицо и акцентно подчеркивает глаза.
Больше примеров того, как форма бровей меняет внешность человека, вы можете найти здесь и здесь. А еще мы проводили эксперимент, который наглядно показал, насколько же сильно меняют внешность популярные в начале 2000-х брови-ниточки.