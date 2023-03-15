Мы разобрались, как подобрать идеальную форму бровей, чтобы потом не отращивать их месяцами

Выбрать идеальную форму бровей бывает не так уж и просто: малейшая ошибка при выборе их длины, толщины или изгиба может исказить внешность. Но если знать нехитрые правила, при помощи дизайна бровей можно «открыть» взгляд, освежить и даже омолодить лицо.

Как правильно подобрать форму бровей

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , East News , East News

Специалисты единогласно твердят, что быстротечные тренды не самые лучшие помощники при выборе формы бровей. Чтобы добиться максимально эстетичного внешнего вида, профи рекомендуют не менять кардинально естественную форму бровей, а лишь слегка корректировать ее.

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , IMAGO / Steve Vas / Imago Stock and People / East News

Так, слишком густые брови могут перечеркнуть всю утонченность и изящность маленького лица. Тонкие же брови на полном лице визуально сделают его еще больше. Стоит обратить внимание и на изгиб: прямые брови на квадратном лице лишь подчеркнут его углы, а вот намек на дугу сделает черты более мягкими.

Как подобрать брови по форме лица

Чтобы понять, где именно должна начинаться и заканчиваться бровь, попробуйте провести небольшой эксперимент. Сначала поместите карандаш сбоку от носа параллельно внутреннему уголку глаза. Место, где край карандаша упрется в линию бровей, станет идеальной точкой для формирования начала брови. Для того чтобы определить место изгиба, приложите карандаш сбоку от носа прямо вверх до пересечения с выступающей частью надбровной дуги. А чтобы найти внешний кончик брови, попробуйте подвести карандаш к краю носа и совместить его с внешним уголком глаза. Плавность изгиба, его высоту и рекомендуемую толщину бровей можно определить исходя из формы лица. Дальнейшие шаги в архитектуре бровей будут зависеть именно от его типа.

Квадрат

zz / John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Брови с ярко выраженным острым изломом не лучший вариант для девушек с квадратной формой лица. Чтобы смягчить линию подбородка, им рекомендуют остановить свой выбор на более мягких и плавных очертаниях без чересчур заметных изгибов.

Треугольник

KENNELL KRISTA/SIPA/EAST NEWS

Чтобы смягчить линию подбородка, специалисты рекомендуют девушкам с треугольной формой лица добавлять бровям больше объема и полноты. А еще «треугольникам» подойдут изогнутые брови, но не стоит сужать их кончики под углом вниз.

Прямоугольник

Прямые брови со слегка приподнимающимся над внешним уголком глаз кончиком и легким изгибом — идеальный вариант для обладательниц прямоугольного лица. Таким девушкам категорически не подходят тонкие брови: и без того тяжелая линия подбородка из-за этого утяжеляется еще сильнее, а лицо кажется более массивным.

Круг

Jordan Strauss / Invision / East News

Чтобы визуально сузить круглое лицо, специалисты рекомендуют оформить выраженный изгиб чуть дальше середины брови. Этот простой прием поможет сделать глаза больше, а взгляд выразительнее.

Овал

Invision / Invision / East News

Прямые брови под легким углом и с небольшим изгибом на концах — идеальный вариант для девушек с овальной формой лица. А вот неудачной формой бровей для такого типа считается закругленная — она способна испортить даже самые благородные очертания лица.

Ромб

0000292 / Reporter / East News , NPA / The Grosby Group / Grosby Group / East News

Невысокий лоб, заостренный подбородок и довольно широкие скулы можно гармонизировать при помощи слегка скругленных бровей. Такая форма поможет сузить наиболее широкую часть лица и уравновесить не только чуть заостренный подбородок, но и округлые щеки.

Сердце

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Острый подбородок, который часто можно заметить у обладательниц сердцевидной формы лица, можно уравновесить при помощи мягкой и округлой дуги бровей без выраженных изломов. Такие брови не должны быть короткими: чем длиннее они будут, тем более гармоничной будет внешность в целом.

Удлиненный овал

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Девушкам с удлиненным овальным лицом прекрасно подойдут короткие и широкие брови с острыми кончиками. Считается, что такая форма несколько укорачивает лицо и акцентно подчеркивает глаза.