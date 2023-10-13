9 вариантов верхней одежды, которая не только согреет этой осенью, но и будет выглядеть свежо

Когда речь заходит о верхней одежде на осень, кажется, будто под каждый каприз погоды нужна отдельная вещь. А ведь хочется быть в тренде и при этом не тратить кучу денег. Мы разобрались в модных веяниях и выделили вещи, которые не только удобны, но и универсальны.

Стоит пересмотреть взгляды на кожаную куртку

Некоторые стилисты предлагают на время отложить кожанку в байкерском стиле. В этом году невероятно популярными будут кожаные тренчи. Кожа — очень прочный, легкий и почти неподвластный времени материал — такая вещь прослужит долго. Также в моде в этом году будут кожаные пальто и куртки с текстурой «под крокодила» или нетипичных ярких цветов. Можно выбирать изделия из искусственной кожи, многие именитые дизайнеры используют именно ее в своих творениях. К счастью, сегодня экокожа практически неотличима по своим свойствам от настоящей.

Бомберы в новом прочтении — хит сезона

Шакет, или, как еще его называют, куртка-рубашка, выходит из моды в этом году. Зато на пике популярности бомберы с необычными текстурами: кожаные, шерстяные или нейлоновые. Они выглядят как куртки для повседневной носки, однако стилисты утверждают, что такая вещь хорошо сочетается и с вечерними платьями — создается классный образ в стиле спорт-шик.

Дафлкот и стеганые куртки заменят куртки-пуховики

Пуховые объемные куртки слишком долго были на пике популярности. Возможно, скоро они вновь вернутся в моду, но сейчас лучше их отложить. Зато стеганые куртки остаются популярными, и они не менее теплые, чем пуховики, зато выглядят утонченно. А еще стоит присмотреться к вернувшемуся в моду дафлкоту — пальто или куртке, украшенным пуговицами.

Дубленки снова в тренде

Плюшевая куртка была очень популярна в последние несколько сезонов, но теперь уже порядком всем надоела. Зато самое время достать с антресолей старую дубленку или купить новую. В ней тепло, и она подойдет почти к любому образу. В тренде как классика, так и варианты с кожаными вставками.

Искусственный мех по-прежнему актуален

Известные дизайнеры и модные дома уже давно отказались от использования натурального меха в своих изделиях. Но это не значит, что шубы теперь никто не носит. Просто сейчас основной материал — искусственных мех, который порой и не отличишь от настоящего. А также стали популярными дубленки-халаты из искусственного меха, которые не только выглядят роскошно, но еще и очень мягкие и уютные.

Аксессуары для холодного времени года тоже претерпевают изменения

Новинка на модных показах — пальто со «встроенным» шарфом. То есть буквально к верхней одежде уже пришит аксессуар. Тренд весьма специфический, и, возможно, в новом сезоне не удастся найти на полках магазинов такой необычный гибрид. В таком случае стилисты советуют подобрать цвет и материал шарфа максимально приближенный к куртке или пальто.

Пальто должно быть длинным

Стоит отложить подальше короткие пальто и пальто длиной до колена. В тренде сейчас длинные изделия, желательно до самого пола. Зато если надеть такое пальто, то образ уже будет целостный и можно не слишком заморачиваться с подбором юбки, штанов, колготок или обуви, чтобы выглядеть стильно.

Жакет тоже может быть верхней одеждой

Для ранней осени или теплых регионов вполне актуально носить жакет вместо курток или пальто. Лучше выбирать шерстяную ткань, тогда жакет защитит от ветров. Сейчас на пике популярности твид, так что самое время достать изделия из него из закромов или купить новые.

Коричневый цвет тоже базовый

Когда речь заходит о базовой верхней одежде на осень, на ум обычно приходят черные, бежевые или серые элементы гардероба. Однако коричневый цвет также сочетается практически со всем. Кроме того, в этом сезоне он еще и на пике популярности. Стилисты советуют выбирать темно-шоколадные оттенки.