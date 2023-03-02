10 цепляющих фильмов и сериалов, концовки которых зрители так и не простили авторам

Иногда кино оседает тяжелым грузом на душе. Фильмы могут понравиться, но концовка настолько грустная и несправедливая, что просто невозможно с ней согласиться. И тогда зритель волей-неволей начинает придумывать, как можно было бы спасти героя, сделать хеппи-энд. Пример тому — «Титаник», люди были не согласны с гибелью Джека. Эта подборка как раз о таком кино.

Титаник

Фанаты «Титаника» могут ликовать! Джеймс Кэмерон наконец-то признал, что Джек мог выжить на двери. Хотя, подчеркнем, в течение 25 лет режиссер отрицал эту возможность. Было проведено специальное исследование. Два каскадера, соответствующие росту и весу Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, воссоздали в бассейне знаменитую сцену из фильма. Каскадеры смогли продержаться на двери дольше, плюс шансы Джека повысились бы, если бы Роуз дала ему спасательный жилет. В итоге Кэмерон сказал: «Джек мог бы продержаться до прибытия спасателей». Вот нечего было Лео топить! Злодей! © Viktoria Smit

Риддик

В 3-й части киносаги Риддика бросают умирать на планете-пустыне с крайне недружелюбной фауной. Мужчина обнаруживает воду и приручает щенка местного хищника. Главный герой находит способ вызвать на планету корабль, одна беда — за ним охотятся наемники. Фильм заканчивается хеппи-эндом, но Риддик трагически теряет своего друга-пса. Обожаю Риддика. Пересматривала несколько раз. Но на этом моменте с собачкой всегда закрываю глаза и затыкаю уши. © Лидия Иванова / ADME

Безумный Макс

Первый «Безумный Макс» 1979 года с Мелом Гибсоном стал культовым фильмом. Кино, что называется, было снято за 3 копейки на коленке, а принесло рекордные кассовые сборы и славу своим создателям. Сюжет антиутопии построен на противостоянии офицера силового патруля и банды байкеров. Мне не нравится концовка оригинального «Безумного Макса». Общество по-прежнему сходит с ума. Макс потерял жену и сына. На последних кадрах он просто уезжает с потерянным взглядом. Он стал «оболочкой человека». © sweetpapisanchez / Reddit

Мгла

В фильме «Мгла» на город опускается загадочный туман, из которого лезут чудовища. Группа людей, оказавшихся в торговом центре, пытается спастись. Насколько я помню, концовка фильма была намного мрачнее оригинальной истории Стивена Кинга. © ***_warrior / Reddit

Все, что происходит на экране, вряд ли оставит кого-то равнодушным, поскольку было страшно! Реально страшно! Экранизация Кинга получилась очень сильной и мощной. Развязка меня просто шокировала. Я не думала, что отчаяние настолько сможет довести главного героя, чтобы спровоцировать его на такие действия. © oksanabalan / Отзовик

Остров проклятых

В «Острове проклятых» двое маршалов расследуют исчезновение опасного преступника из психлечебницы, которая находится на острове. Развязка фильма становится трагичной правдой в первую очередь для зрителя. В «Острове проклятых» с Ди Каприо мне прям отлично заходит игра актеров и сюжет. Муж смотрел его в первый и последний раз и еще долго был пришиблен этим фильмом и финалом в особенности. Так что у каждого свой набор «струн», за которые может дернуть не по-детски. © Вечер пятницы / ADME

Открытое море

Влюбленные устраивают романтичный отдых. Они покупают места на катере и едут на дайвинг. Когда мужчина и женщина всплывают, то понимают ужасную правду: катер уплыл без них. Паре нужно выжить в открытом океане рядом с акулами. Меня просто захлестывают эмоции, ведь как глупо это все получилось: сначала их пропажу не заметили, а когда заметили, то искали вовсе не там. Меня поразила игра актеров, как они передавали эмоции, как поддерживали друг друга. Фильм смотрится, что называется, на одном дыхании, я сидела неподвижно и ждала развязки. Когда она наступила, у меня был шок. © новая / Отзовик

Фонтан

В фильме есть три сюжетные линии, но в итоге прошлое, настоящее и будущее пересекаются. Это история-притча о муже, который ищет лекарство для больной жены. Но в итоге ее теряет. Эмоционально история очень зацепила. И все благодаря игре Хью Джекмана. Я бы вручила ему «Оскар». Такую гамму чувств показал, что не проникнуться его горем было просто невозможно. Отчаяние, отрицание предстоящего неотвратимого конца, терзание, злость от беспомощности и нехватки времени, боль потери. Я плакала. Плакала вместе с ним. © valentinafox / Отзовик

Что-то не так с Кевином

Когда-то успешная писательница пытается восстановить свою жизнь из руин после того, как ее сын-подросток совершил ужасное преступление. Кино наполнено флешбэками в прошлое: мать пытается понять, что же пошло не так. Да, фильм прекрасен и ужасен одновременно. Мне потребовалось время, чтобы понять, что единственной целью жизни Кевина было мучить свою мать. © ***MyWord / Reddit

Я постоянно ловила себя на мысли, что иногда тоже оказываюсь в похожих ситуациях с собственным ребенком, как и многие родители. Мне кажется, сын захотел наказать мать. Одна она была нужна ему, но именно ее он не мог получить себе. Дам фильму 5 звезд! © Псевдоним 2 / Отзовик

Боевой континент

Главный герой еще в детстве потерял мать. У парня открываются магические способности, и он попадает в академию боевых искусств. Вместе с друзьями герой собирается стать самым сильным на Боевом континенте и узнать тайны свей семьи. Это милый китайский «Гарри Поттер», но со стеклом в конце. Смотрите, наивный паренек оказывается носителем уникального магического дара. Одним словом, Избранный. Попадает в магическую школу, находит там друзей, и начинаются приключения. У него есть враг, который напоминает герою, что тот всего лишь бедняк и простолюдин. Вместо соревнования между факультетами — соревнования магических школ. 90 % времени — милота, но в конце возлюбленная героя уходит от него, чтобы защитить. Неужели создатели могли так поступить со зрителями? Где второй сезон? Но продолжения не сняли и, похоже, и не снимут. © Лидия Иванова / ADME

Валентинка

Мелодрама о кризисе в отношениях молодой пары, особенно контрастно это смотрится на фоне милых флешбэков времен начала романа. О, это почти документальный фильм о моем браке. Сцены в конце истории были предупреждением о том, чем все закончится, если я не разведусь. © NewAccount4Friday / Reddit

Фильм вызывает шквал эмоций. К сожалению, очень грустных. Мысль о том, что брак — это не игра, не покидала меня на протяжении всего просмотра. Я смотрела мелькающие на экране картины из жизни одной из миллионов несчастных семей и понимала, что любовь и жизнь — разные вещи, которые мало кому получается совместить. © tworem777 / Отзовик