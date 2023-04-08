10 бесподобных актеров и актрис, которых незаслуженно обделяют славой. А ведь они затмевают многих популярных коллег

Часто одни и те же артисты получают не только значимые роли, но и главные награды в сфере кино и львиную долю популярности. Безусловно, мы их любим, однако порой в тени звезд первой величины остаются их не менее талантливые коллеги. Вспоминаем актеров и актрис, которые шикарно играют в кино, но почему-то не удостаиваются большого внимания.

А в конце статьи мы решили пооткровенничать и рассказать, каких звезд экрана обожают наши авторы. Кого-то оглушительная популярность несправедливо обошла стороной, а другие вполне востребованы, но почему-то их воспринимают со скепсисом.

Лина Хиди

Пользователи сети недоумевают, почему Лина Хиди до сих пор не получила ни одной престижной кинопремии, ведь актриса поражает зрителей своей шикарной игрой во многих фильмах: «Судная ночь», «300 спартанцев», «Судья Дредд» и др. А уж в сериале «Игра престолов» она вообще играла чуть ли не лучше всех своих коллег.

Например, игру Эмилии Кларк, исполнительницы роли Дейенерис в сериале «Игра престолов», некоторые зрители оценивают довольно холодно. Они говорят, что девушка выдала от силы 3 эмоции за сериал. По их мнению, Лина Хиди заслуживает, быть может, даже большей славы, чем Кларк. Зрители считают, что ее игра была поистине блистательной, многограннее бриллианта, и в ней было действительно много экспрессии. А за то, какую ненависть к своему персонажу смогла вызвать Хиди, зрители присвоили ей звание великой актрисы.

Ивонн Страховски

Зрители считают, что актриса играет так, что ей действительно веришь. Причем, по их мнению, Ивонн подвластен широкий диапазон образов. Так, пользователи сети признаются, что после сериала «Рассказ служанки» по-настоящему возненавидели ее персонажа (на фото). А в другом сериале, «Без гражданства», ее героиня вызывает буквально водопад слез.

Даг Джонс

На самом деле Даг Джонс снимался в огромном количестве фильмов, и многие из них широко известны. Например, «Фокус-покус», «Баффи — истребительница вампиров», «Люди в черном — 2» (на фото слева), «Форма воды» (на фото справа) и т. д. Правда, за толстыми слоями грима не видно лица актера.

Зрители считают, что грим не мешает Джонсу показывать великолепную игру и создавать уникальных персонажей. Тем не менее его называют чуть ли не самым недооцененным голливудским актером, потому что режиссеры никак не дадут ему возможность продемонстрировать свой талант в реальном обличье.

Барбара Херши

Херши начала играть в кино еще в 1960-х. Зрители с теплотой вспоминают роли актрисы. Вместе с тем поклонники творчества Херши сожалеют, что организаторы крупных кинопремий и даже многие зрители редко обращают внимание на ее работы. Фанаты Барбары особенно отмечают ее роли в фильмах «Существо», «Настройся на завтра», «Фотограф», «С меня хватит!» и «Черный лебедь» (на фото).

Джоэл Эдгертон

Пожалуй, самый известный персонаж в исполнении Эдгертона — муж Дейзи в «Великом Гэтсби». Зрители отмечают, что актер превосходно сыграл злодея в этом фильме. Некоторые выделяют его наравне с Леонардо Ди Каприо, главной звездой ленты. А кто-то даже утверждает, что в сценах с участием Эдгертона все внимание устремлено только на него: настолько изумительно он играет. Зрителей восхищают и другие роли актера, например в лентах «Исход: Цари и боги», «Яркость», в фильмах франшизы «Звездные войны» и т. д.

Кейт Уолш

Кейт Уолш в основном известна по своим ролям в сериалах. Но зрители хотели бы чаще видеть ее и в полнометражном кино. По их мнению, она всегда играет великолепно, будь то ее душераздирающая роль в сериале «13 причин почему» (на фото слева) или поистине дьявольский образ в «Академии „Амбрелла“» (на фото справа).

Джейсон Айзекс

Некоторые зрители недовольны, что Джейсон Айзекс исполняет в основном роли второго плана вроде отца Драко в серии фильмов про Гарри Поттера (на фото слева) или играет в низкопробных проектах. По мнению пользователей сети, стоит только посмотреть на работу актера в сериале «Пробуждение» (на фото справа), и сразу станет ясно: этот актер феноменален, а ему дают ничтожные роли.

Джереми Реннер

Массовому зрителю Реннер известен в основном по роли Клинта Бартона в серии фильмов Marvel (на фото). Однако поклонники его творчества возмущены таким положением дел. По их мнению, возможности актера гораздо шире и киношники уже давно должны были дать ему возможность выйти за рамки супергеройских блокбастеров. Так, зрители отмечают роли Реннера в фильмах «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», «Повелитель бури», «Город воров» и т. д.

Ченнинг Тейтум

Ченнинг Тейтум кажется некоторым просто накачанным красавчиком, словно попавшим в кино из мира моделей и танцоров. Но на самом деле он способен выступать в разнообразных амплуа. В последние годы зрителей удивляет комедийный талант актера, который долгое время был скрыт от их глаз. Когда вышла лента «Мачо и ботан», людей впечатлило то, как Тейтум прекрасно вписался в фильм на стыке экшена и комедии. А в ленте «Охотник на лис» актер внезапно покорил поклонников еще и своими драматическими способностями. Кстати, одна из последних работ Тейтума, в фильме «Затерянный город» 2022 года (на фото), снова заставила зрителей рукоплескать актеру. Так, Ченнинга назвали «главным источником смеха» в ленте.

Анна Кендрик

Хотя у Анны Кендрик не так много престижных кинонаград, это не мешает зрителям любить ее. Многие считают ее достойной актрисой, способной круто играть и в комедиях, и в драмах. Более того, еще и в мюзиклах. А у некоторых Кендрик и вовсе возглавляет список самых любимых актеров. Тем не менее она из тех бриллиантов, которые обычно замечают не сразу.

Например, после выхода фильма «Простая просьба» казалось, что Блейк Лайвли привлекла все внимание на себя. Ведь ее героиня была главной загадкой киноленты. Критики даже называли ее роковой женщиной и новой хичкоковской блондинкой. Однако зрителям игра Анны Кендрик понравилась ничуть не меньше. Многие посчитали эту работу актрисы очаровательной и блистательной. Кто-то даже признался, что Кендрик с каждым новым фильмом показывает все более крутую игру. Кстати, среди критиков нашлись и те, кто посчитал, что Анна — истинная звезда ленты.

Бонус: авторы нашей редакции рассказывают о своих любимых артистах, которых считают недооцененными

Пожалуй, Майкл Шин не тот, кто сразу приходит на ум, когда начинаешь говорить об актерах первой величины. А он вообще-то очень любопытный артист. Есть в Шине что-то такое, чего нет в других актерах. Даже в саге «Сумерки», где его роль не так уж велика и не особо драматична, он смог добавить в свой образ изюминку. Не уверена, что кто-то другой сыграл бы Аро Вольтури так же интересно и привлек бы внимание к этому герою. Кстати, у Шина еще и невероятный комедийный талант. Я просто ухахатывалась над ним, когда смотрела «Законы привлекательности». Тем не менее я удивилась, когда узнала, что у Шина нет «Оскара».

не тот, кто сразу приходит на ум, когда начинаешь говорить об актерах первой величины. А он вообще-то очень любопытный артист. Есть в Шине что-то такое, чего нет в других актерах. Даже в саге «Сумерки», где его роль не так уж велика и не особо драматична, он смог добавить в свой образ изюминку. Не уверена, что кто-то другой сыграл бы Аро Вольтури так же интересно и привлек бы внимание к этому герою. Кстати, у Шина еще и невероятный комедийный талант. Я просто ухахатывалась над ним, когда смотрела «Законы привлекательности». Тем не менее я удивилась, когда узнала, что у Шина нет «Оскара». Мне очень жаль, что сейчас как будто немного забыли о такой прекрасной актрисе, как Мэри Стюарт Мастерсон. В молодости она была популярна, но потом стала сниматься все реже. А ведь у Мастерсон получаются очень живые и искренние героини. Вспомнить только, как реалистично она сыграла страдающую шизофренией в «Бенни и Джун». Я по-настоящему сопереживала ее персонажу.

Мне нравится Логан Лерман . Ничем не хуже всех распиаренных актеров. В «Ярости» он хорошо сыграл. Недавно вышел фильм с его участием — «Быстрее пули». Там у него не главная роль, но, на мой взгляд, Лерман так исполнил ее, что его можно и нужно больше задействовать в кино.

. Ничем не хуже всех распиаренных актеров. В «Ярости» он хорошо сыграл. Недавно вышел фильм с его участием — «Быстрее пули». Там у него не главная роль, но, на мой взгляд, Лерман так исполнил ее, что его можно и нужно больше задействовать в кино. Я считаю, что Джонни Депп сильно недооценен. Да, он снялся в куче известных проектов, работал с именитыми режиссерами и популярности ему не занимать. Но мне кажется, что многие скептически относятся к актеру: мол, просто распиаренный, везде только кривляется, а не играет. Я же вижу настоящую актерскую игру. Депп мастерски вживается в роль и буквально фонтанирует эмоциями: за несколько секунд может сменить безмерную радость на великую грусть и обратно. И, кстати, ему подвластны не только роли чудаков вроде Джека Воробья или Вилли Вонки, как принято считать. Депп такую драму может выдать! Если не верите, посмотрите «Что гложет Гилберта Грейпа». Не понимаю вообще, как Джонни до сих пор «Оскара» не дали.