10 платьев старого Голливуда, в которых секретов столько, что шкатулок для них не напасешься

Когда мы вспоминаем актрис старого Голливуда, например, Одри Хепберн, Вивьен Ли или Мэрилин Монро, то представляем их в роскошных платьях. Наряды, которые носили артистки в кадре, прочно ассоциируются у нас с их именами. И у каждого такого кинокостюма есть своя история, а то и куча секретов.

Вивьен Ли («Унесенные ветром»)

В легендарном фильме «Унесенные ветром» Скарлетт приходит на день рождения Эшли Уилкса в облегающем платье с нескромным декольте. По сюжету его выбрал супруг Скарлетт — Ретт Батлер. Узнав, что она любит другого мужчину, он тем самым хотел поставить ее в неудобное положение. Любопытно, что, когда перед празднованием 75-летия фильма вызывающее платье Скарлетт попало в руки реставраторов, его подол был порван. Они выяснили, что именно растягивало ткань платья. С помощью ультразвуковой машины, пинцета и ножниц они извлекли свинцовые гири из задней кромки платья. Вероятно, они были нужны для того, чтобы юбка наряда выгодно обтягивала силуэт Вивьен Ли.

Элизабет Тейлор («Место под солнцем»)

, © A Place in the Sun / Paramount Pictures Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

В киноленте «Место под солнцем» Элизабет Тейлор сыграла Анджелу Викерс. И хотя руководители студии сомневались по поводу юной актрисы в качестве главной героини, режиссер настоял на своем решении снимать именно Элизабет. Художником по костюмам была знаменитая Эдит Хэд. «Элизабет гордилась своей узкой талией и носила очень зауженные платья. Я помню, как она просила меня: „Туже, мисс Хэд, еще туже“», — вспоминала костюмер. Для продвижения картины был проведен конкурс, победитель которого отправился на выпускной бал в компании Элизабет Тейлор в этом самом платье. А в 1952 году фильм был удостоен «Оскара» за лучший дизайн костюмов.

Джин Харлоу («Обед в восемь»)

Атласные платья в бельевом стиле стали визитной карточкой Джин Харлоу. Костюмеры их зашивали прямо на актрисе. А наряд, который носила Джин в фильме «Обед в восемь», так плотно прилегал к телу, что молодая женщина не могла даже присесть.

Jerry Tavin / Everett Collection / East News

Потому для кинозвезды была изготовлена специальная мебель в виде стоячей доски с поручнями, чтобы она могла опереться на нее и отдохнуть в перерывах между съемками.

Одри Хепберн, («Римские каникулы»)

© Roman Holiday / Paramount Pictures , Mary Evans / AF Archive / East News Mary Evans / AF Archive / East News

Роль в фильме «Римские каникулы» подарила Одри Хепберн статус иконы стиля, к тому же она изменила стандарты красоты. Во многом это заслуга костюмера Эдит Хэд, которая работала над легендарной кинолентой. До появления миниатюрной актрисы многие девушки мечтали быть похожими на кинодив с пышными формами, но, подражая Одри, они прекратили подкладывать вату в бра. Позже дизайнер переделала платье, в котором героиня Одри появилась в финальной сцене, чтобы звезда могла блистать в нем и на церемонии «Оскар».

Барбра Стрейзанд («Хелло, Долли!»)

Барбра Стрейзанд снималась в платье, которое считается одним из самых дорогих кинонарядов. Умопомрачительный золотой ансамбль, покрытый кристаллами Сваровски, был очень тяжелый. Из-за этого создатели опасались, что артистка не сможет в нем танцевать, и было решено провести репетицию. Барбра спотыкалась о подол платья дважды, и еще дважды на него наступали танцоры. На площадку вызвали художницу по костюмам Ирен Шарафф. Однако она заявила: «Я не понимаю, какие могут быть вопросы, просто возьмите и измените движения, и тогда танцоры не будут наступать на подол». В итоге сцена в платье получилась безукоризненной.

Рита Хейворт («Гильда»)

© Madame X (Madame Pierre Gautreau) / John Singer Sargent / Metropolitan Museum of Art / Wikimedia Commons , Columbia Pictures Corporation / Collection Christophel / East News Columbia Pictures Corporation / Collection Christophel / East News

Сцену из киноленты «Гильда», в которой Рита Хейворт поет в черном облегающем платье, называют одним из лучших моментов в истории моды кино. Дизайн платья разработал голливудский художник по костюмам Жан Луи. Вдохновением ему послужила картина «Портрет мадам X». Съемки проходили спустя всего пару месяцев после того, как Рита родила ребенка, потому ей пришлось носить корсет, а чтобы спрятать животик, дизайнер придумал добавить полубантик с рюшами. А чтобы верхняя часть платья держала форму, ее сделали из мягкого пластика.

Грейс Келли («Окно во двор»)

По сюжету фильма «Окно во двор» главный персонаж просыпается за мгновение до того, как героиня Грейс Келли поцелует его. Девушка только что вернулась из Парижа, и на ней элегантное платье с черным лифом и пышной юбкой из тюля с узором в виде виноградной лозы. Это платье называют самым копируемым нарядом Грейс Келли. Режиссер хотел, чтобы зрителю было ясно, что героиня — состоятельная девушка из высшего общества. Видимо, поэтому пригласил для создания платья уже упоминавшуюся выше Эдит Хэд, которая к тому времени обладала 5 статуэтками «Оскар» за лучший дизайн костюмов. А еще, к слову, Хэд была подругой Грейс Келли.

Лорен Бэколл («Иметь и не иметь»)

Шелковое черное платье героини Лорен Бэколл в фильме «Иметь и не иметь» 1944 года состоит из 2 частей: элегантного верха с широкими плечами и драпированной юбки, соединенных большим кольцом на животе.

Кто бы мог подумать, что прообраз культового зеленого платья Джей Ло от Versace появился в фильме 1944 года. Певица произвела в нем фурор на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2000 году, а потом еще не раз надевала наряды подобного кроя на концерты и светские мероприятия. Платье, созданное Майло Андерсоном, оказало большое влияние на современный дизайн.

Джейн Расселл («Восстание Мэми Стовер»)

В фильме «Восстание Мэми Стовер» 1956 года Джейн Расселл появляется в изумрудно-зеленом платье с вплетенной в него золотой нитью и связкой блестящих бус, созданном Уильямом Травиллой. Удивительно, что художник по костюмам сумел сэкономить. Ведь это платье носила Джейн и в другой киноленте — в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», вышедшем ранее, но тогда сцену с нарядом вырезали при монтаже.

Мэрилин Монро («Джентльмены предпочитают блондинок»)

Культовый музыкальный номер из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро до сих пор копируют современные звезды. Платья для фильма создавал Уильям Травилла. Поскольку кинозвезда считала, что пышная юбка ее полнит, художник по костюмам прислушался к ее желаниям и специально создал зауженное книзу платье.

Первоначально платье должно было быть другим, да и черного цвета, однако его пришлось заменить буквально в последний момент, потому что студия сочла наряд неприличным. Дизайнер успел не только подготовить новое платье, уже розовое, но и создал запасное, чтобы актриса носила их поочередно, ведь наряд очень пачкался. Также Травилла столкнулся с еще одной проблемой: материал платья невероятно мялся. Тогда дизайнер придумал приклеить шелковую ткань на войлок, а сзади добавить подкладку. Кстати, огромный бант на попе — часть этой конструкции, а не просто декор. Благодаря его наличию ткань платья не так мялась.