11 талантливых актеров и актрис, которые так и не смогли перерасти свою единственную звездную роль

Для того чтобы построить карьеру в мире кино, одного таланта бывает недостаточно. Некоторые актеры, взявшись за одну роль, играют ее настолько хорошо, что все остальные проекты безнадежно проигрывают в сравнении. Например, Линда Хамильтон так и не смогла перерасти Сару Коннор, а Тоби Магуайр до сих пор остается для зрителей Человеком-пауком, хотя он снялся в куче других фильмов.

Кстати, некоторым просто феноменально не везет с ролями, даже если играют они фантастически. Об одном таком любимом многими актере мы расскажем в бонусе.

Эмилия Кларк

Мировое признание пришло к актрисе после участия в сериале «Игра престолов». Эмилия — талантливая актриса, она может изобразить различных персонажей, но все последовавшие после «Игры Престолов» крупные проекты с ее участием проваливались в прокате. Хотя Эмилия играла хорошо, «Терминатор: Генезис» стал кассовой неудачей. Позже Кларк признавалась, что вздохнула от облегчения, когда продюсеры решили не снимать продолжение. Критики хвалили актерский состав фильма «Хан Соло. Звездные войны: Истории», но ругали создателей за скучный и ленивый сценарий. В результате и эта лента не снискала успеха. Похоже, пока роль Дейнерис остается самой значимой в копилке актрисы. Эмилия замечательная актриса, но каждый раз, когда ее зовут в какую-то крупную франшизу, дело пахнет керосином. Лучше даже не вспоминать ее Сару Коннор — все забыли и слава богу. А ее героиня в «Секретном вторжении» просто бесила. © D-Speak / Reddit

Эмма Уотсон

Как и многие актеры, которые начали сниматься в юном возрасте и оказались в долгоиграющей франшизе, Эмма стала заложницей своей самой известной роли. Уотсон зовут в громкие проекты, многие критики отмечают ее работы, но далеко не все зрители остаются довольны тем, что видят на экране. Как бы я не любила Эмму Уотсон, но в «Красавицу и Чудовище» нужно было взять кого-то другого. Она там просто деревянная какая-то. © kheetkhat / Reddit

В «Маленьких женщинах» Уотсон потерялась на фоне других актрис. Играла она нормально, но до остальных просто не дотягивала. © Just_Maya / Reddit

Сара Мишель Геллар

В копилке актрисы много интересных работ в кино и сериалах, но для большинства зрителей она так осталась юной охотницей на упырей. И это при том, что после выхода последней серии прошло уже 20 лет. После закрытия сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара продолжала сниматься почти без перерывов, но ни одна работа не снискала такого же успеха. Критики хвалили ее игру в ленте «Воздух, которым я дышу», но остались недовольны сценарием. За работу в сериале «Сумасшедшие» она получила положительные отзывы, но проект закрыли из-за низких рейтингов. Я отлично помню Геллар в роли Баффи. И вроде как она решила уйти из сериала, чтобы заняться большим кино. Но говорят, что с ней тяжело работать и она пыталась прыгнуть выше головы. После «Баффи» она так и не сыграла ни в чем стоящем. И что-то я не думаю, что с экранов она исчезла чисто потому, что вышла замуж и родила детей. © TaniaYukanana / Reddit

Джош Хатчерсон

Всемирную известность актеру принесла роль Пита Мелларка во франшизе «Голодные игры». Хотя ему попался не слишком любопытный персонаж, Хатчерсон сумел сделать его достаточно ярким и интересным. А после выхода последнего фильма саги Хатчерсон будто пропал с экранов, что немало удивило его поклонников. На самом деле актер предпочел сниматься в независимом кино. Правда, в ближайшее время выйдут 2 крупные ленты с его участием, так что посмотрим, сможет ли Хатчерсон повторить свой успех. Похоже, он просто плюнул на карьеру. Джош стал звездой еще в детстве, потом были «Голодные игры». Такое ощущение, что он устал от славы и выбирает небольшие роли, для которых не нужно делать что-то особенное. © kayterluv / Reddit

Мина Сувари

В начале 2000-х Мина буквально не сходила с экранов. Она снялась в нескольких очень успешных лентах, включая «Красоту по-американски». У многих зрителей актриса до сих пор ассоциируется именно с этим фильмом. В следующие годы могло показаться, что Сувари куда-то исчезла, хотя девушка продолжала сниматься. Просто ни один последующий проект не снискал особого успеха. Возникает ощущение, что актриса зачастую промахивается с ролями. Например, ремейк известной ленты «День мертвецов» не понравился никому, а Мина в роли военного показалась зрителям на редкость неубедительной. Сериал «Американская женщина» провалился, хотя критики и отмечали хорошую работу Сувари.

Шэннин Соссамон

Актрису многие помнят по фильму «История рыцаря» — девушка играла в паре с Хитом Леджером. Соссамон смогла обойти Кейт Хадсон на пробах, чтобы попасть в этот проект. Лента принесла ей известность и стала пропуском в мир большого кино. Но после нескольких проектов Шеннин ушла в декрет и пропала с больших экранов. Когда она вернулась, роли ей предлагали уже не так охотно. Она смогла сняться в нескольких не слишком успешных лентах, а затем переключилась на независимое кино и телевиденье.

Дженнифер Лав Хьюит

Дженнифер стала настоящей звездой после выхода ленты «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Хотя критики остались не в восторге от картины, посчитав ее скучной, а персонажей клишированными, фильм имел кассовый успех и потом даже обрел статус культового. Дженнифер продолжила сниматься в кино, но далеко не все ее проекты оказались успешными. В последние годы она чаще появляется в сериалах, а не фильмах. Считаю ее скучной и весьма посредственной актрисой. Мне кажется, многие просто клюют на ее внешность. © Unknown author / Reddit

Линда Хамильтон

Линда настолько великолепно сыграла Сару Коннор в первых двух частях франшизы «Терминатор», что этот образ преследовал ее долгие годы. Женщина делала все, чтобы окружающие перестали ассоциировать ее с прославленной героиней: меняла стрижку, красила волосы, носила платья. Но это мало помогало. Впоследствии Линда говорила, что период между 20 и 40 годами был для нее упущенным временем. В результате Хамильтон чаще можно было увидеть в телевизионных проектах, нежели на большом экране.

Тоби Магуайр

Актер убедительно смотрится и в комедийных, и в драматических ролях. В его копилке есть немало известных фильмов, но большинство зрителей все равно ассоциируют его с трилогией о Человеке-пауке. К известным работам Магуайра можно отнести роль Ника в «Великом Гэтсби», хотя и не все критики остались довольны его игрой. Некоторые отмечали, что Тоби там вообще сложно заметить. А вот перевоплощение в Бобби Фишера в биографической драме «Жертвуя пешкой» пришлось по душе многим, но лента, к сожалению, провалилась в прокате.

Кэти Холмс

Роль соседской девчонки в сериале «Бухта Доусона» принесла актрисе мировую известность. Когда после 6 сезонов проект закрыли, имя Кэти уже было крепко связано с ее героиней Джоуи Поттер. Кэти много снимается и берется за фильмы разных жанров, но ни одна другая ее работа не имела такого же успеха. Многим не понравилась ее игра в ленте «Бэтман. Начало». Холмс называли скучной и плоской на фоне других актеров. Критиков не слишком вдохновила и работа Холмс в сериале «Клан Кеннеди: После Камелота». Хотя они в основном винили сценаристов и создателей шоу, отмечая, что актерам практически не с чем было работать.

Керри-Энн Мосс

Актриса снималась в кино с конца 80-х, но мировую известность ей принесло участие в трилогии «Матрица». Роль Тринити стала культовой для Мосс, однако ни один из следующих проектов даже не приблизился по популярности к этим лентам. Даже участие Керри-Энн в одном из проектов киновселенной Marvel для многих осталось незамеченным. А следующий крупный проект после «Матрицы» — фильм «Красная планета» — стал настоящим фиаско и коммерческим провалом. Критики сетовали на занудный сюжет и скучных персонажей. Так что для большинства Мосс так и остается Тринити.

Бонус: Генри Кавилл и его проекты

Кавилл — замечательный актер, которому на редкость не везет с проектами. По разным причинам ему не достались роли во франшизах «Гарри Поттер», «Сумерки» и «Агент 007». Зато он смог сыграть Супермена, который и стал визитной карточкой актера. Но зрители считают, что Кавилл мог сыграть супергероя еще лучше, если бы режиссер не настаивал на столь мрачном образе. Другим отличным шансом была роль Ведьмака в одноименном сериале, но Кавиллу пришлось оставить проект. Да и сама трактовка литературного произведения создателями сериала вызвала много споров среди фанатов, из-за чего последний сезон потерял часть аудитории. Генри с завидной регулярностью включается в проекты, которые ему нравятся. Вкладывает в них силы и деньги, а все ради того, чтобы сценаристы и шоураннеры похоронили всю его работу. © Skitterleap / Reddit