15 кинозвезд, которые ради крутой роли готовы помахать рукой статусу красивейшей знаменитости Голливуда

Актерское ремесло подразумевает умение перевоплотиться в кого бы то ни было. Однако многие привлекательные артисты чаще всего играют привлекательных персонажей. Но герои нашей подборки не из них числа: они не побоялись сменить амплуа и предстать на экране в ну очень непривычном виде.

Натали Портман — «Призраки Гойи»

Натали не побоялась примерить на себя отталкивающий образ в фильме «Призраки Гойи». Если в начале фильма актриса предстает юной красавицей, то к концу она кардинально меняется. Ведь ее героиня долгие годы провела в тюрьме и утратила свою привлекательность, потеряла здоровье и молодость. Увидеть в ней ту самую Портман сложно.

Джаред Лето — «Отряд самоубийц»

© Suicide Squad / Warner Bros. Pictures and co-producers , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Джаред Лето пополнил перечень артистов, сыгравших Джокера, в 2016 году. Он так погрузился в роль, что то и дело творил на съемочной площадке странные вещи, заставляя всех понервничать. Например, Джаред преподнес коллегам по кадру подарки в стиле Джокера. Не будем описывать их все, упомянем лишь, что Марго Робби была удостоена живой крысы.

Том Круз — «Солдаты неудачи»

В этом фильме Том надел костюм, делающий его полнее, протезы для рук (они непропорционально огромные у персонажа) и парик с лысиной.

Наоми Харрис — франшиза «Пираты Карибского моря»

Наоми сыграла во франшизе «Пираты Карибского моря» ворожею Тиа Дальму. Во 2-й части оказалось, что она является богиней Калипсо. Это имя переводится как «та, что скрывает». В «Одиссее» Гомера эта богиня удерживала Одиссея, не позволяя ему вернуться домой после Троянской войны. А в кино Тиа Дальма укрывала у себя капитана Барбоссу.

Билл Найи — «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

Капитана «Летучего голландца» по имени Дейви Джонс сыграл Билл Найи. При создании персонажа была использована техника захвата движения: внешность героя была сгенерирована компьютером. Хотя многие считают, что использовалась латексная маска.

Хавьер Бардем — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Изначально эту роль предлагали Кристофу Вальцу, но он ответил отказом. Так Хавьер Бардем стал частью франшизы и появился в 5-й части, изобразив капитана Салазара.

Джоуи Кинг — «Притворство»

© The Act / Universal Cable Productions and co-producers , Xavier Collin / Image Press Agency / MEGA / EAST NEWS Xavier Collin / Image Press Agency / MEGA / EAST NEWS

Джоуи сыграла Джипси Бланчард — девушку, которой собственная мать испортила жизнь. За роль в этом сериале Кинг была номинирована на премию «Эмми».

Хелена Бонем Картер — «Крупная рыба»

В культовом фильме Тима Бертона «Крупная рыба» Бонем Картер предстала в 2 разных образах: красивой молодой женщины и пугающей детей ведьмы.

Николь Кидман — «Время возмездия»

Роль Эрин Белл принесла Николь Кидман номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль».

Стефани Леонидас — «Вызов»

В «Вызове» актриса изобразила представительницу инопланетной расы. Внешность, как мы видим, напоминает человеческую, но отличия все же есть.

Марго Робби — «Две королевы»

Героиня Марго Робби — королева Елизавета I. Грим и прически персонажей этой киноленты настолько впечатлили критиков, что фильм был удостоен номинации на премию «Оскар» в соответствующей категории. Хотя актриса в образе страдающей болезнью монаршей особы и узнаваема, в этот раз перед нами предстала далеко не та Робби, которую мы привыкли видеть на экране.

Мерил Стрип — «Чем дальше в лес...»

© Into the Woods / Disney and co-producers , The Canadian Press / Associated Press / East News The Canadian Press / Associated Press / East News

Благодаря образу устрашающей ведьмы Мерил Стрип получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Бетт Мидлер — «Фокус-покус»

Еще одна ведьма в нашей подборке — Бетт Мидлер в фильме «Фокус-покус».

Мишель Пфайффер — «Звездная пыль»

© Stardust / Paramount Pictures and co-producers , OConnor / AFF-USA.com / MEGA / Mega Agency / East News OConnor / AFF-USA.com / MEGA / Mega Agency / East News

В таком образе Мишель предстала перед зрителем совсем ненадолго. В остальное экранное время она, как и всегда, была очаровательна. Но ее перевоплощение наверняка впечатлило всех, кто видел фильм.

Аня Тейлор-Джой — «Атлантида»

Одна из красивейших актрис нового поколения не побоялась предстать на экране с гладким черепом и россыпью рисунков на лице. Речь идет о сериале в жанре фэнтези «Атлантида», продлившемся с 2013-го по 2015 год. И узнать в нем ту самую красотку из «Прошлой ночью в Сохо» вообще невозможно.