15 кинозвезд, которые ради крутой роли готовы помахать рукой статусу красивейшей знаменитости Голливуда
Актерское ремесло подразумевает умение перевоплотиться в кого бы то ни было. Однако многие привлекательные артисты чаще всего играют привлекательных персонажей. Но герои нашей подборки не из них числа: они не побоялись сменить амплуа и предстать на экране в ну очень непривычном виде.
Натали Портман — «Призраки Гойи»
Натали не побоялась примерить на себя отталкивающий образ в фильме «Призраки Гойи». Если в начале фильма актриса предстает юной красавицей, то к концу она кардинально меняется. Ведь ее героиня долгие годы провела в тюрьме и утратила свою привлекательность, потеряла здоровье и молодость. Увидеть в ней ту самую Портман сложно.
Джаред Лето — «Отряд самоубийц»
Джаред Лето пополнил перечень артистов, сыгравших Джокера, в 2016 году. Он так погрузился в роль, что то и дело творил на съемочной площадке странные вещи, заставляя всех понервничать. Например, Джаред преподнес коллегам по кадру подарки в стиле Джокера. Не будем описывать их все, упомянем лишь, что Марго Робби была удостоена живой крысы.
Том Круз — «Солдаты неудачи»
В этом фильме Том надел костюм, делающий его полнее, протезы для рук (они непропорционально огромные у персонажа) и парик с лысиной.
Наоми Харрис — франшиза «Пираты Карибского моря»
Наоми сыграла во франшизе «Пираты Карибского моря» ворожею Тиа Дальму. Во 2-й части оказалось, что она является богиней Калипсо. Это имя переводится как «та, что скрывает». В «Одиссее» Гомера эта богиня удерживала Одиссея, не позволяя ему вернуться домой после Троянской войны. А в кино Тиа Дальма укрывала у себя капитана Барбоссу.
Билл Найи — «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»
Капитана «Летучего голландца» по имени Дейви Джонс сыграл Билл Найи. При создании персонажа была использована техника захвата движения: внешность героя была сгенерирована компьютером. Хотя многие считают, что использовалась латексная маска.
Хавьер Бардем — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
Изначально эту роль предлагали Кристофу Вальцу, но он ответил отказом. Так Хавьер Бардем стал частью франшизы и появился в 5-й части, изобразив капитана Салазара.
Джоуи Кинг — «Притворство»
Джоуи сыграла Джипси Бланчард — девушку, которой собственная мать испортила жизнь. За роль в этом сериале Кинг была номинирована на премию «Эмми».
Хелена Бонем Картер — «Крупная рыба»
В культовом фильме Тима Бертона «Крупная рыба» Бонем Картер предстала в 2 разных образах: красивой молодой женщины и пугающей детей ведьмы.
Николь Кидман — «Время возмездия»
Роль Эрин Белл принесла Николь Кидман номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль».
Стефани Леонидас — «Вызов»
В «Вызове» актриса изобразила представительницу инопланетной расы. Внешность, как мы видим, напоминает человеческую, но отличия все же есть.
Марго Робби — «Две королевы»
Героиня Марго Робби — королева Елизавета I. Грим и прически персонажей этой киноленты настолько впечатлили критиков, что фильм был удостоен номинации на премию «Оскар» в соответствующей категории.
Хотя актриса в образе страдающей болезнью монаршей особы и узнаваема, в этот раз перед нами предстала далеко не та Робби, которую мы привыкли видеть на экране.
Мерил Стрип — «Чем дальше в лес...»
Благодаря образу устрашающей ведьмы Мерил Стрип получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.
Бетт Мидлер — «Фокус-покус»
Еще одна ведьма в нашей подборке — Бетт Мидлер в фильме «Фокус-покус».
Мишель Пфайффер — «Звездная пыль»
В таком образе Мишель предстала перед зрителем совсем ненадолго. В остальное экранное время она, как и всегда, была очаровательна. Но ее перевоплощение наверняка впечатлило всех, кто видел фильм.
Аня Тейлор-Джой — «Атлантида»
Одна из красивейших актрис нового поколения не побоялась предстать на экране с гладким черепом и россыпью рисунков на лице. Речь идет о сериале в жанре фэнтези «Атлантида», продлившемся с 2013-го по 2015 год. И узнать в нем ту самую красотку из «Прошлой ночью в Сохо» вообще невозможно.
Конечно, такие грандиозные перевоплощения неосуществимы без участия гримеров. Порой они проделывают ну очень кропотливую работу, чтобы зрители остались под впечатлением от персонажа. Определенно, эти участники съемочной команды достойны таких же громких оваций, какими мы одариваем актеров и актрис.