15 шикарных актрис, которые в своих первых ролях и сейчас — будто два разных человека
Обычно актрисы держатся за свой образ, который полюбился фанатам. Но они не властны над временем. И порой разница между тем, как они выглядят сегодня, и тем, какими были в начале своей карьеры, — колоссальная. Мы нашли кадры наших любимых актрис в их ранних фильмах и сравнили с тем, как они выглядят сейчас. В обоих случаях эти женщины прекрасны.
Приянка Чопра — «Кто ты по знаку зодиака?», 2009
Джессика Честейн — «Пуаро», 2010
© Poirot / Carnival Film & Television and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
Эмили Блант — «Королева воинов», 2003
Хелена Бонем Картер — «Комната с видом», 1985
Эмилия Кларк — «Врачи», 2009
Кейт Бекинсейл — «Надувательство», 1997
Николь Кидман — «Бандиты на велосипедах», 1983
© BMX Bandits / Nilsen Premiere and co-producers, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Сандра Буллок — «Любовный напиток № 9», 1992
Скарлетт Йоханссон — «Норт», 1994
Зендея — «Танцевальная лихорадка», 2010
Элизабет Херли — «Пассажир 57», 1992
Мерил Стрип — «Крик в темноте», 1988
Афшан Азад — «Гарри Поттер и Кубок огня», 2005
Дженнифер Лоуренс — «Билли Ингвал», 2007
© The Bill Engvall Show / Parallel Entertainment and co-producers, JA / Everett Collection / East News
Вайнона Райдер — «Большие огненные шары», 1989
© Great Balls of Fire! / Orion Pictures and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
А каких вы знаете знаменитостей, которые изменились с начала карьеры до неузнаваемости?
Фото на превью What's Your Raashee? / UTV Motion Pictures and co-producers
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