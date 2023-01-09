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15 шикарных актрис, которые в своих первых ролях и сейчас — будто два разных человека

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Обычно актрисы держатся за свой образ, который полюбился фанатам. Но они не властны над временем. И порой разница между тем, как они выглядят сегодня, и тем, какими были в начале своей карьеры, — колоссальная. Мы нашли кадры наших любимых актрис в их ранних фильмах и сравнили с тем, как они выглядят сейчас. В обоих случаях эти женщины прекрасны.

Приянка Чопра — «Кто ты по знаку зодиака?», 2009

Джессика Честейн — «Пуаро», 2010

© Poirot / Carnival Film & Television and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Эмили Блант — «Королева воинов», 2003

© Boudica / Media Pro Pictures and co-producers, SYSPEO / SIPA / SIPA / East News

Хелена Бонем Картер — «Комната с видом», 1985

Эмилия Кларк — «Врачи», 2009

Кейт Бекинсейл — «Надувательство», 1997

© Shooting Fish / Tomboy Films and co-producers, Efren Landaos / Sipa USA / East News

Николь Кидман — «Бандиты на велосипедах», 1983

© BMX Bandits / Nilsen Premiere and co-producers, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Сандра Буллок — «Любовный напиток № 9», 1992

Скарлетт Йоханссон — «Норт», 1994

© North / Columbia Pictures and co-producers, Invision / Invision / East News

Зендея — «Танцевальная лихорадка», 2010

© Shake It Up / Disney Channel and co-producers, Vianney Le Caer / Invision / East News

Элизабет Херли — «Пассажир 57», 1992

© Passenger 57 / Warner Bros. and co-producers, Manoli Figetakis / Everett Collection / East News

Мерил Стрип — «Крик в темноте», 1988

Афшан Азад — «Гарри Поттер и Кубок огня», 2005

Дженнифер Лоуренс — «Билли Ингвал», 2007

Вайнона Райдер — «Большие огненные шары», 1989

© Great Balls of Fire! / Orion Pictures and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

А каких вы знаете знаменитостей, которые изменились с начала карьеры до неузнаваемости?

Фото на превью What's Your Raashee? / UTV Motion Pictures and co-producers
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AdMe/Кино/15 шикарных актрис, которые в своих первых ролях и сейчас — будто два разных человека
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