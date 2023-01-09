15 шикарных актрис, которые в своих первых ролях и сейчас — будто два разных человека

Обычно актрисы держатся за свой образ, который полюбился фанатам. Но они не властны над временем. И порой разница между тем, как они выглядят сегодня, и тем, какими были в начале своей карьеры, — колоссальная. Мы нашли кадры наших любимых актрис в их ранних фильмах и сравнили с тем, как они выглядят сейчас. В обоих случаях эти женщины прекрасны.