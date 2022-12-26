20 новогодних нарядов, в которых героини фильмов и сериалов сверкали ярче салюта в полночь
В кино важен не только сюжет, но и картинка — декорации, освещение и, конечно, костюмы, благодаря которым и задается нужная атмосфера. И иногда наряды персонажей оказываются такими шикарными, что ими впору вдохновляться и искать что-то похожее для себя. Вот мы и решили узнать, что надевали на новогодние вечеринки герои наших любимых фильмов и сериалов.
Адалин — «Век Адалин» (2015)
Дэйзи — «Великий Гэтсби» (2013)
Кейтлин — «Королевский Новый год» (2017)
Фиби — «Друзья» (1994–2004)
Моника — «Друзья» (1994–2004)
Гермиона — «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)
Мириам — «Удивительная миссис Мейзел» (2017)
Эстер — «Встреть меня в Сент-Луисе» (1944)
Пенни — «Теория большого взрыва» (2007–2019)
Блэр — «Сплетница» (2007–2012)
Серена — «Сплетница» (2007–2012)
Кейт — «Рождество на двоих» (2019)
Элиза — «Старый Новый год» (2011)
Эми — «Старый Новый год» (2011)
Эмбер — «Принц на Рождество» (2017)
Вонни — «Светская жизнь» (2016)
Кэрри — «Секс в большом городе» (2008)
Леди Мэри — «Аббатство Даунтон» (2010–2015)
Кора — «Аббатство Даунтон» (2010–2015)
Сиерра — «Незабываемое Рождество» (2022)
А вы наряжаетесь в новогоднюю ночь или предпочитаете носить повседневную одежду?
AdMe/Кино/20 новогодних нарядов, в которых героини фильмов и сериалов сверкали ярче салюта в полночь
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