20 новогодних нарядов, в которых героини фильмов и сериалов сверкали ярче салюта в полночь

В кино важен не только сюжет, но и картинка — декорации, освещение и, конечно, костюмы, благодаря которым и задается нужная атмосфера. И иногда наряды персонажей оказываются такими шикарными, что ими впору вдохновляться и искать что-то похожее для себя. Вот мы и решили узнать, что надевали на новогодние вечеринки герои наших любимых фильмов и сериалов.