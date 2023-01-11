Disney выпустил бодипозитивный мультфильм о героине плюс-сайз

Каждый человек прекрасен по-своему. И чтобы помочь людям полюбить себя такими, какие они есть, студия Disney выпустила эмоциональный и вдохновляющий короткометражный анимационный фильм «Отражение», героиня которого — полненькая девочка.

Вдохновляющая анимация

Бьянка, юная балерина, недовольная своим телом, танцует в темноте перед зеркалами, которые начинают ее поглощать. Эта сцена отражает ее борьбу с дисморфофобией.

Но девочка разбивает эти зеркала и продолжает танцевать несмотря ни на что, прорываясь сквозь них в потоке света. По сути, Бьянка сражается со своим собственным отражением, преодолевает сомнения и страх.

Эта анимационная лента вышла в рамках серии экспериментальных короткометражек Walt Disney Animation Studios. Она была посвящена проблемам восприятия своего тела и низкой самооценки. Режиссером стала Хиллари Брэдфилд, художница-мультипликатор Disney, работавшая над многими мультфильмами, в том числе над картиной «Энканто».

Недовольство своим телом

Дисморфофобия — это состояние, при котором человек одержим беспокойством о недостатках своей внешности, нередко незаметных другим людям. Он начинает либо слишком часто смотреться в зеркало, либо полностью избегать своего отражения. Люди с этим расстройством также могут изолироваться от общества, чтобы не тревожиться из-за своего внешнего вида. Дисморфофобия чаще всего встречается у подростков.

Disney ранее подвергался критике со стороны своих поклонников

Поклонники Disney уже давно призывали студию выпустить ленту, главный герой которой был бы полным, — после того, как в 2015 году в интернете завирусился пост, показывающий, как выглядели бы персонажи Disney в размере плюс-сайз. Кроме того, в прошлом году компания подверглась критике за навязывание молодым зрителям нереалистичных стандартов красоты. Тогда в мультфильме под названием «Путь к сердцу» был показан персонаж с нереалистичными формами тела.

Попытки Disney создать более реалистичных персонажей

В последние годы Disney старался сделать своих персонажей более реалистичными. На создание главной героини в мультфильме 2021 года «Энканто», рассказывающем историю семьи с магическими способностями, сценаристов вдохновила 9-летняя девочка. Она отправила в компанию письмо, в котором попросила, чтобы персонаж носил такие же очки, как у нее.

Поклонники довольны фильмом

Фанаты были тронуты короткометражкой, поскольку за все 85 лет существования компания впервые выпустила мультфильм с главной героиней плюс-сайз. Раньше таких персонажей изображали исключительно как злодеев или второстепенных героев.

Одна из зрительниц написала, что ей жаль, что фильм не выпустили, когда она была подростком: «В 16 лет мне нужна была эта короткометражка. Я бросила балет, потому что больше не хотела быть самой крупной девочкой в группе. Я рада, что теперь подрастающее поколение будет знать, что это не проблема».

Короткометражка может вызвать новые дебаты

Споры не утихают. Одни борются за принятие своего тела в любой форме, другие обеспокоены тем, что принятие избыточного веса может привести к тому, что все большее число людей будет подвергать опасности свое здоровье.