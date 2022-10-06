Как выглядели актеры, когда им было столько же лет, сколько героям, которых они сыграли

Талантливые актеры способны перевоплощаться в кого угодно, поэтому немудрено, что иногда им достаются персонажи, чей возраст не совпадает с их собственным. И изображают они их так мастерски, что и не придерешься. И все же любопытно посмотреть, как в действительности выглядели артисты, когда им было столько же лет, сколько сыгранным ими героям.



Зендея — Ру, «Эйфория»

© Euphoria / HBO and co-producers , Charles Sykes / Invision / AP / East News Charles Sykes / Invision / AP / East News

Когда состоялась премьера «Эйфории», актрисе было 22 года. И тем не менее она убедительно сыграла 17-летнюю Ру Беннет.

Эмма Уотсон — Мег, «Маленькие женщины»

Сыграла 16-летнюю в 29 лет.

Как выглядела в 16 лет.

В экранизации книги «Маленькие женщины» актрисы, исполнявшие роль сестер, сыграли своих персонажей и в подростковом, и в уже зрелом возрасте. Эмме досталась роль 16-летней Мег Марч. Когда вышел фильм, она была на 13 лет старше своей героини.

Сирша Ронан — Джо, «Маленькие женщины»

Сирша Ронан сыграла Джо Марч. Она на год младше Мег, то есть ей 15 лет. Актриса тоже оказалась старше своей героини, но на 10 лет.

Кейт Уинслет — Роза, «Титаник»

Сыграла 17-летнюю в 22 года.

Как выглядела в 17 лет.

Легендарный фильм вышел на экраны в 1997 году. Кейт тогда было 22 года, но она отлично справилась с ролью 17-летней Розы.

Тоби Магуайр — Питер Паркер, «Человек-паук»

По сюжету Питер — старшеклассник, то есть можно предположить, что ему около 17 лет. Когда картина появилась на экранах, Тоби был на 10 лет старше своего персонажа.

Мерил Стрип — Донна, «Мамма Mia!»



Сыграла 40-летнюю в 58 лет.

Как выглядела в 40 лет.

Хотя возраст Донны, героини Мерил Стрип, напрямую не указывается, его можно примерно подсчитать. Она мама 20-летней дочери, которую родила довольно рано. То есть ей от 39 лет до 41 года, пусть будет 40. Но когда фильм вышел, сама актриса была куда старше: ей уже исполнилось 58 лет.

Вайнона Райдер — Сюзанна, «Прерванная жизнь»

Сыграла 18-летнюю в 28 лет.

Как выглядела в 18 лет.

Вайнона блестяще сыграла 18-летнюю Сюзанну, хотя на момент выхода фильма она была на целых 10 лет старше своей героини.

Никола Кофлан — Пенелопа, «Бриджертоны»

Когда вышла 1-я серия этого популярного сериала, Никола была почти в 2 раза старше своего персонажа: Пенелопе по сюжету должно быть 17 лет.



Эмма Стоун — Гвен, «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»

Сыграла 18-летнюю в 26 лет.

Как выглядела в 18 лет.

Так как в самом начале фильма нам показывают, что Гвен Стейси оканчивает школу, можно предположить, что ей около 18 лет. Эмма же на момент премьеры была старше своей героини на 8 лет.

Колин Ферт — мистер Дарси, «Гордость и предубеждение»

Сыграл 28-летнего в 35 лет.

Как выглядел в 28 лет.

Премьера этого мини-сериала состоялась в 1995 году, когда Колину уже исполнилось 35 лет. А мистеру Дарси, роль которого ему досталась, было 28 лет.

Хэлли Берри — Зола, «Почему дураки влюбляются»

Фильм основан на реальных событиях и повествует о певце Фрэнки Лаймоне и трех женщинах, которые судятся за право получить его наследство. Хэлли сыграла одну из них, Золу Тейлор, в разные периоды ее жизни, в том числе в 46 лет, когда начался суд. Премьера состоялась в 1998 году, актрисе тогда был всего 31 год.

Барбра Стрейзанд — Йентл, «Йентл»

Сыграла 26-летнюю в 41 год.

Как выглядела в 26 лет.

Барбра исполнила роль девушки Йентл, которой по сюжету 26 лет. Фильм вышел в 1983 году, актрисе тогда был 41 год.

Леонардо Ди Каприо — Фрэнк Абигнейл, «Поймай меня, если сможешь»

На момент выхода фильма Леонардо было 28 лет. И тем не менее он убедительно сыграл Фрэнка Абигнейла в разные периоды его жизни, в том числе в 15-летнем возрасте.