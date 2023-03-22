Как выглядят отцы 15 самых горячих звезд Голливуда

Как мы все знаем, яблоко от яблони недалеко падает. И эти 15 знаменитостей не исключение. Они унаследовали не только харизму своих отцов, но и их талант. Некоторые папы звездных актеров и сами когда-то покоряли Голливуд, а другие предпочитали держаться подальше от всеобщего внимания.