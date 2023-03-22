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Как выглядят отцы 15 самых горячих звезд Голливуда

Кино
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Как мы все знаем, яблоко от яблони недалеко падает. И эти 15 знаменитостей не исключение. Они унаследовали не только харизму своих отцов, но и их талант. Некоторые папы звездных актеров и сами когда-то покоряли Голливуд, а другие предпочитали держаться подальше от всеобщего внимания.

1. Крис Хемсворт и Крэйг Хемсворт

2. Крис Пайн и Роберт Пайн

Jordan Strauss / Invision / East News

3. Брэд Питт и Билл Питт

4. Джейсон Стейтем и Барри Стейтем

5. Джордж Клуни и Ник Клуни

6. Леонардо Ди Каприо и Джордж Ди Каприо

© s_bukley / Shutterstock.com, Invision / Invision / East News

7. Том Харди и Чипс Харди

8. Роберт Паттинсон и Ричард Паттинсон

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS, AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News

9. Хью Джекман и Кристофер Джекман

10. Дэвид Бекхэм и Тед Бекхэм

DIGITAL / EROTEME.CO.UK / East News

11. Джейк Джилленхол и Стивен Джилленхол

12. Ченнинг Тейтум и Гленн Тейтум

13. Джон Ледженд и Роналд Стивенс

14. Мэтт Деймон и Кент Деймон

15. Джуд Лоу и Питер Лоу

Если вам нравится читать о теплых отношениях знаменитостей со своими родителями, загляните в эти статьи:

Фото на превью s_bukley / Shutterstock.com, Invision / Invision / East News
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AdMe/Кино/Как выглядят отцы 15 самых горячих звезд Голливуда
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