Как выглядят отцы 15 самых горячих звезд Голливуда
Как мы все знаем, яблоко от яблони недалеко падает. И эти 15 знаменитостей не исключение. Они унаследовали не только харизму своих отцов, но и их талант. Некоторые папы звездных актеров и сами когда-то покоряли Голливуд, а другие предпочитали держаться подальше от всеобщего внимания.
1. Крис Хемсворт и Крэйг Хемсворт
2. Крис Пайн и Роберт Пайн
3. Брэд Питт и Билл Питт
4. Джейсон Стейтем и Барри Стейтем
5. Джордж Клуни и Ник Клуни
6. Леонардо Ди Каприо и Джордж Ди Каприо
7. Том Харди и Чипс Харди
8. Роберт Паттинсон и Ричард Паттинсон
9. Хью Джекман и Кристофер Джекман
10. Дэвид Бекхэм и Тед Бекхэм
11. Джейк Джилленхол и Стивен Джилленхол
12. Ченнинг Тейтум и Гленн Тейтум
13. Джон Ледженд и Роналд Стивенс
14. Мэтт Деймон и Кент Деймон
15. Джуд Лоу и Питер Лоу
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Фото на превью s_bukley / Shutterstock.com, Invision / Invision / East News
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