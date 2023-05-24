Люди назвали сериалы, которые завоевали их сердца. И теперь мы тоже хотим их посмотреть

Сегодня мы поговорим о сериалах, которые несправедливо остались в тени у более успешных «собратьев». Искренние отзывы зрителей — это лучшая рекомендация, надеемся, вы найдете себе в этой подборке сериал по душе.

Аббатство Даунтон

Рейтинг IMDb — 8,7

Сюжет разворачивается в вымышленном загородном поместье Даунтон, однако события, которые там упоминаются — реальны. К примеру, крушение «Титаника». Шоу было номинировано на «Эмми» 69 раз и попало в Книгу рекордов Гиннесса как сериал, получивший наивысшую оценку критиков. С первого эпизода «Аббатство Даунтон» оправдало мои ожидания. Снято тонко и остроумно, этот сериал согрел мое сердце. Костюмы — на высоте и, конечно же, игра актеров превосходна. © TheLittleSongbird / IMDb

Сыны Анархии

Рейтинг IMDb — 8,6

Сериал повествует о байкерах, которые всеми силами пытаются защитить маленький город от криминала, хотя они и сами не без греха. «Сыны анархии» — один из лучших сериалов, которые я смотрела в своей жизни. Знаю, люди постоянно говорят эти слова о куче разных сериалов, но, поверьте, «Сыны анархии» — это нечто особенное. Так что вы просто обязаны его посмотреть! Обещаю, он превзойдет все ваши ожидания. © DiCaprioFan13 / IMDb

Необычный адвокат

Рейтинг IMDb — 8,7

Главная героиня — девушка с идеальной памятью. Она выучилась на адвоката, но, несмотря на высокие выпускные баллы, героиню никто не хочет брать на работу, потому что у нее аутизм. И тут девушке поступает загадочное предложение о работе и она, конечно же, устраивается в эту фирму. Крутой детективный сюжет, плюс романтика. Все герои — очень настоящие. Я прилипла к экрану, мне кажется, этот сериал интереснее «Игры в кальмара». © Lidiya Ivanova / ADME

Песочный человек

Рейтинг IMDb — 7,7

Злодеи по ошибке поймали Морфея — повелителя царства снов. Пока красавец сидит в стеклянном шаре и гневно сверкает глазами, кошмары разбегаются по миру и творят непотребства. Бонус: здесь снялась Гвендолин Кристи. Посмотрел запоем. Потрясающе! Здесь и магия, и путешествие в ад, последствия человеческой жадности и интриги. © soeprijo19 / IMDb

Сообщество

Рейтинг IMDb — 8,5

Это как «Большая перемена», но на новый лад. В колледже Гриндейл собрался странный класс: красавчик, глупышка-блондинка, мать-одиночка, ботаник, скромница, экс-футболист, а также вредный пенсионер. Всем этим людям приходится притираться друг к другу. Комедия завоевала любовь зрителей и получила премию «Эмми» в 4 номинациях. Не могу найти слов, чтобы описать, как я обожаю этот сериал! Это просто одна из моих самых любимых комедий. Пересмотрел ее 3 или 4 раза, и каждый было так же смешно, как при первом просмотре. © Supermanfan-13 / IMDb

Боевой континент

Рейтинг IMDb — 8,3

Деревенский паренек Тан Сан отправляется учиться магии и попадает в самую непрестижную школу. Зато компания там подобралась отличная — чего только стоит девушка с заячьими ушками и парень, создающий сосиски из воздуха! Не Хогвартс, но тоже неплохо. Сериал смешной и позитивный, да еще и в моем любимом жанре фэнтези. Сяо Чжань великолепен и очень убедителен в роли умного, доброго и храброго Тан Сана. Главная героиня мне тоже нравится, она умеет за себя постоять — полная противоположность обычной «девице в беде». История затягивает, так и включаешь серию за серией. © korisnik982 / IMDb

В Филадельфии всегда солнечно

Рейтинг IMDb — 8,8

Сериал рассказывает о 5 друзьях с огромным самомнением, но весьма скромным интеллектом. В большинстве случаев ведут они себя отвратительно, но зрителям так понравилось за этим наблюдать, что было снято аж 18 сезонов. Актерский состав очень крутой. Трудно сказать, кто из них лучший, все талантливы. Думаю, актеры прекрасно проводят время на съемочной площадке, наверное, в этом и есть секрет долгой жизни этого сериала. © DiCaprioFan13 / IMDb

Изумрудный город

Рейтинг IMDb — 7,1

Кто не любил в детстве «Волшебника Изумрудного города?» Этот сериал — сказка для повзрослевших фанатов: и проблемы, и враги здесь куда серьезнее. Не понимаю, почему о нем не говорят на каждом углу? Мрачный и захватывающий мир, великолепная актерская игра и шикарная операторская работа. Я не могу найти ни новый сериал, ни книгу, которые бы смогли меня так же увлечь. Ставлю 10 из 10. © strongside1706 / IMDb

Задержка в развитии

Рейтинг IMDb — 8,7

Когда отца семейства сажают в тюрьму за финансовые махинации, его сын Майкл пытается все исправить и вести дела честно. Все было бы гораздо проще, если бы «любимая» семейка не вставляла ему палки в колеса. Стоит распробовать этот сериал — и от него уже не оторваться. Весь актерский состав хорош, каждая шутка в тему. © nightswatch / IMDb

Чужестранка

Рейтинг IMDb — 8,3

Молодая медсестра Клэр перемещается во времени и попадает в 1743 год. Теперь ей необходимо научиться жить в новом мире и обрести любовь. «Чужестранка» оказалась намного лучше, чем я ожидала. Это гораздо больше, чем просто очередная история о любви. Я только что просмотрела последний сезон, и мне ну очень понравилось. Актеры так круто играют, что действительно начинаешь за них переживать. Сериал прекрасно снят, здесь все превосходно — от операторской работы до костюмов. © DiCaprioFan13 / IMDb

