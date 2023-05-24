Люди назвали сериалы, которые завоевали их сердца. И теперь мы тоже хотим их посмотреть
Сегодня мы поговорим о сериалах, которые несправедливо остались в тени у более успешных «собратьев». Искренние отзывы зрителей — это лучшая рекомендация, надеемся, вы найдете себе в этой подборке сериал по душе.
Аббатство Даунтон
Рейтинг IMDb — 8,7
Сюжет разворачивается в вымышленном загородном поместье Даунтон, однако события, которые там упоминаются — реальны. К примеру, крушение «Титаника». Шоу было номинировано на «Эмми» 69 раз и попало в Книгу рекордов Гиннесса как сериал, получивший наивысшую оценку критиков.
- С первого эпизода «Аббатство Даунтон» оправдало мои ожидания. Снято тонко и остроумно, этот сериал согрел мое сердце. Костюмы — на высоте и, конечно же, игра актеров превосходна. © TheLittleSongbird / IMDb
Сыны Анархии
Рейтинг IMDb — 8,6
Сериал повествует о байкерах, которые всеми силами пытаются защитить маленький город от криминала, хотя они и сами не без греха.
- «Сыны анархии» — один из лучших сериалов, которые я смотрела в своей жизни. Знаю, люди постоянно говорят эти слова о куче разных сериалов, но, поверьте, «Сыны анархии» — это нечто особенное. Так что вы просто обязаны его посмотреть! Обещаю, он превзойдет все ваши ожидания. © DiCaprioFan13 / IMDb
Необычный адвокат
Рейтинг IMDb — 8,7
Главная героиня — девушка с идеальной памятью. Она выучилась на адвоката, но, несмотря на высокие выпускные баллы, героиню никто не хочет брать на работу, потому что у нее аутизм. И тут девушке поступает загадочное предложение о работе и она, конечно же, устраивается в эту фирму.
- Крутой детективный сюжет, плюс романтика. Все герои — очень настоящие. Я прилипла к экрану, мне кажется, этот сериал интереснее «Игры в кальмара». © Lidiya Ivanova / ADME
Песочный человек
Рейтинг IMDb — 7,7
Злодеи по ошибке поймали Морфея — повелителя царства снов. Пока красавец сидит в стеклянном шаре и гневно сверкает глазами, кошмары разбегаются по миру и творят непотребства. Бонус: здесь снялась Гвендолин Кристи.
- Посмотрел запоем. Потрясающе! Здесь и магия, и путешествие в ад, последствия человеческой жадности и интриги. © soeprijo19 / IMDb
Сообщество
Рейтинг IMDb — 8,5
Это как «Большая перемена», но на новый лад. В колледже Гриндейл собрался странный класс: красавчик, глупышка-блондинка, мать-одиночка, ботаник, скромница, экс-футболист, а также вредный пенсионер. Всем этим людям приходится притираться друг к другу. Комедия завоевала любовь зрителей и получила премию «Эмми» в 4 номинациях.
- Не могу найти слов, чтобы описать, как я обожаю этот сериал! Это просто одна из моих самых любимых комедий. Пересмотрел ее 3 или 4 раза, и каждый было так же смешно, как при первом просмотре. © Supermanfan-13 / IMDb
Боевой континент
Рейтинг IMDb — 8,3
Деревенский паренек Тан Сан отправляется учиться магии и попадает в самую непрестижную школу. Зато компания там подобралась отличная — чего только стоит девушка с заячьими ушками и парень, создающий сосиски из воздуха! Не Хогвартс, но тоже неплохо.
- Сериал смешной и позитивный, да еще и в моем любимом жанре фэнтези. Сяо Чжань великолепен и очень убедителен в роли умного, доброго и храброго Тан Сана. Главная героиня мне тоже нравится, она умеет за себя постоять — полная противоположность обычной «девице в беде». История затягивает, так и включаешь серию за серией. © korisnik982 / IMDb
В Филадельфии всегда солнечно
Рейтинг IMDb — 8,8
Сериал рассказывает о 5 друзьях с огромным самомнением, но весьма скромным интеллектом. В большинстве случаев ведут они себя отвратительно, но зрителям так понравилось за этим наблюдать, что было снято аж 18 сезонов.
- Актерский состав очень крутой. Трудно сказать, кто из них лучший, все талантливы. Думаю, актеры прекрасно проводят время на съемочной площадке, наверное, в этом и есть секрет долгой жизни этого сериала. © DiCaprioFan13 / IMDb
Изумрудный город
Рейтинг IMDb — 7,1
Кто не любил в детстве «Волшебника Изумрудного города?» Этот сериал — сказка для повзрослевших фанатов: и проблемы, и враги здесь куда серьезнее.
- Не понимаю, почему о нем не говорят на каждом углу? Мрачный и захватывающий мир, великолепная актерская игра и шикарная операторская работа. Я не могу найти ни новый сериал, ни книгу, которые бы смогли меня так же увлечь. Ставлю 10 из 10. © strongside1706 / IMDb
Задержка в развитии
Рейтинг IMDb — 8,7
Когда отца семейства сажают в тюрьму за финансовые махинации, его сын Майкл пытается все исправить и вести дела честно. Все было бы гораздо проще, если бы «любимая» семейка не вставляла ему палки в колеса.
- Стоит распробовать этот сериал — и от него уже не оторваться. Весь актерский состав хорош, каждая шутка в тему. © nightswatch / IMDb
Чужестранка
Рейтинг IMDb — 8,3
Молодая медсестра Клэр перемещается во времени и попадает в 1743 год. Теперь ей необходимо научиться жить в новом мире и обрести любовь.
- «Чужестранка» оказалась намного лучше, чем я ожидала. Это гораздо больше, чем просто очередная история о любви. Я только что просмотрела последний сезон, и мне ну очень понравилось. Актеры так круто играют, что действительно начинаешь за них переживать. Сериал прекрасно снят, здесь все превосходно — от операторской работы до костюмов. © DiCaprioFan13 / IMDb
Если вы ищите захватывающий сериал, который не разочаровал своих зрителей на протяжении многих сезонов, то стоит заглянуть в это подборочку.